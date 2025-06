Milano si prepara a un weekend di festa al Castello Sforzesco il 14 giugno 2025

Milano si prepara a un weekend esplosivo con eventi imperdibili il 14 e 15 giugno 2025.

Un sabato da non perdere al Castello Sforzesco! Il 14 giugno 2025, il Castello si trasforma in una grande festa aperta a tutti, con concerti dal vivo, motori e tecnologia. Due eventi di spicco: ‘Prima Village’, per celebrare i dieci anni di Prima Assicurazioni, e ‘Prima Sound’, con Gaia e i The Kolors sul palco. La giornata inizia alle 10.30 e culmina in serata con un dj set che promette di far ballare tutti. E non è tutto: una zona rally con simulatori e attività per i più piccoli rende la giornata ancora più ricca.

Aperti per Voi Sotto le Stelle: una celebrazione della cultura

Dal 13 al 15 giugno, Milano celebra il suo patrimonio storico con l’iniziativa ‘Aperti per Voi Sotto le Stelle’, promossa dal Touring Club Italiano. Chiese, palazzi storici e monumenti aprono le loro porte per visite straordinarie. Tra i luoghi da non perdere, il Palazzo Clerici, il Palazzo Isimbardi e il Palazzo Diotti, ognuno con la sua storia e bellezza da scoprire. È l’occasione perfetta per ammirare l’arte e la cultura che arricchiscono la città, il tutto sotto un cielo stellato.

Festa revival e nuovi spazi per il divertimento

Il 14 giugno, in zona Porta Romana, si svolge ‘La Milano da bere’, una festa che riporta in vita gli anni ’80 con dj set, giochi e intrattenimento. Un viaggio nel tempo che promette di far divertire grandi e piccini. Inoltre, ha riaperto ‘I Bagni Misteriosi’, un luogo dove rinfrescarsi e godere di spettacoli estivi. Non perdere l’appuntamento speciale del 20 giugno, quando il cinema incontra la piscina con una proiezione a tema.

Cinema all’aperto e marce di solidarietà

Il cinema torna sotto le stelle con ‘Scendi, c’è il cinema!’, una rassegna che dal 13 giugno trasforma i cortili del Giambellino-Lorenteggio in spazi culturali. Il primo film in programma è ‘C’è ancora domani’, seguito da un quiz musicale. E per chi ama lo sport, il 14 giugno riparte la Marcingalla, una marcia non competitiva di 6 chilometri nel quartiere Gallaratese, unendo sport, comunità e solidarietà.

Attività per famiglie al Mudec

Il Mudec offre un evento per famiglie domenica 15 giugno, dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. ‘L’oggetto in viaggio’ è un laboratorio che invita le famiglie a portare un oggetto significativo, creando un diario delle emozioni legate a questo viaggio. Un’opportunità educativa e divertente per riscoprire il legame con la propria storia.

Triennale on Tour: arte e partecipazione

Non perdere la terza tappa di ‘Triennale on Tour’, un’iniziativa che porta l’arte nei quartieri di Milano. Sabato 14 e domenica 15 giugno, il Centro Internazionale di Quartiere ospiterà laboratori e attività per bambini. Un’occasione per riflettere sulle disuguaglianze attraverso l’arte e il coinvolgimento attivo della comunità. Insomma, un fine settimana ricco di eventi che trasforma Milano in un palcoscenico di cultura e socialità.