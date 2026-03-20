Eventi nel Milanese: musical, festival interculturali e iniziative locali

Una guida pratica agli appuntamenti culturali e sociali nel milanese, con focus su musical, festival e attività per famiglie e giovani

Il calendario del territorio intorno a Milano propone un fine settimana ricco di appuntamenti: dal musical in programma a Corbetta agli incontri interculturali di Abbiategrasso, passando per eventi di prevenzione, laboratori per ragazzi e iniziative solidali. Questo articolo raccoglie le informazioni essenziali per orientarsi tra date, luoghi e tipologie di attività, offrendo una panoramica utile a chi cerca occasioni di svago, cultura e partecipazione civica.

Le proposte spaziano dalle performance dal vivo alle attività all’aperto, con un occhio particolare alle iniziative che coinvolgono le comunità locali e le associazioni. In questo testo troverai orari, luoghi e riferimenti organizzativi principali. Alcuni eventi richiedono prenotazione o hanno posti limitati, quindi è consigliabile verificare disponibilità e modalità di accesso prima di partire.

Spettacoli e musica: dal musical a Corbetta al festival di Abbiategrasso

A Corbetta, al Salone beato Paolo VI in via Verdi 53, è in programma il musical “Jiva the show”, tratto dal romanzo di Martina Zemiti: l’appuntamento è fissato per il 25 marzo 2026 alle ore 21.00; l’ingresso è gratuito e l’evento è organizzato da Original People Singing APS con il contributo del Comune di Corbetta. Per informazioni è disponibile l’indirizzo email opscorb@gmail.com. Questa replica rappresenta un’opportunità per assistere a un titolo teatrale di produzione locale, ideale per chi ama il teatro musicale e le storie adattate da romanzi contemporanei.

Festival e incontri ad Abbiategrasso

Ad Abbiategrasso, l’Ex Convento dell’Annunciata ospita il Festival Coralium – Il Festival dei Continenti sabato 21 marzo, con laboratori di storytelling, degustazioni, attività musicali e una biblioteca umana in cui mediatori e autori migranti raccontano le proprie esperienze come “libri parlanti”. La giornata comprende inoltre tavole rotonde e momenti formativi dedicati al dialogo interculturale, con proposte rivolte a bambini, giovani e adulti. Sempre all’Annunciata, venerdì 20 marzo si tiene la serata “Le sue stelle”, dedicata alle eccellenze sportive locali, mentre domenica 22 marzo si giocherà un torneo di burraco a scopo benefico.

Natura, partecipazione e solidarietà: eventi diffusi nel territorio

Il weekend comprende anche iniziative all’aperto e progetti di rigenerazione urbana. A Nerviano riapre per una giornata il Laghetto Cantone, con passeggiate guidate, laboratori per bambini organizzati da Legambiente e attività ludiche e didattiche per tutta la famiglia: tra le proposte, laboratori di semi e attività di scoperta della vita acquatica. L’apertura prevede anche momenti musicali e un aperitivo con prodotti locali.

Iniziative civiche e sociali

Nel Parco dei Mughetti la Giornata ecologica è stata posticipata dopo il maltempo e coinvolge diversi comuni in una pulizia delle aree verdi con ritrovo e rinfresco per i partecipanti. A Rescaldina, l’osteria sociale La Tela continua a proporre eventi culturali e solidali, tra cene di raccolta fondi, dialoghi con i sindaci e corsi, inclusi incontri su intelligenza artificiale. A Turbigo la villa confiscata alla criminalità è pronta per una nuova vita come spazio sociale intitolato “Liberi di scegliere”; la trasformazione del bene testimonia l’impegno del territorio nel recupero e nella gestione comunitaria di beni sottratti alla criminalità organizzata.

Proposte per la salute, il volontariato e la creatività

Tra le iniziative di prevenzione, a Magenta si tiene “Marzo blu: un nodo per la vita”, giornata dedicata alla sensibilizzazione sui tumori colorettali con postazioni informative, il “Caffè col dottore” e attività divulgative rivolte al grande pubblico. La sezione locale della Croce Bianca presenta inoltre la vendita solidale di colombe e uova pasquali per raccogliere fondi a sostegno delle attività associative; le prenotazioni sono aperte e la consegna viene organizzata nei giorni comunicati dagli organizzatori.

Infine, ad Albairate prosegue il percorso partecipato di RiGenerAzioni per scegliere il bozzetto del murales che verrà realizzato nel parco di via De Gasperi: si tratta di un’occasione pratica per contribuire alla riqualificazione estetica e sociale degli spazi pubblici, mentre a Canegrate proseguono gli incontri della rassegna “Marzo è Donna” con reading, poesia e danza.

Per partecipare agli eventi è sempre utile consultare i canali ufficiali dei singoli comuni o delle associazioni organizzatrici: molte iniziative prevedono prenotazione, posti limitati o indicazioni specifiche per l’accesso. In ogni caso, il programma del territorio offre un mix di cultura, impegno civico e momenti di socialità adatti a tutte le età.