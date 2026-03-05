Mostra “Volti di donne” al Fornaroli: giovani artisti e comunità in dialogo

Un percorso espositivo che unisce studenti, knitting group e comunità locale per raccontare il mondo femminile attraverso opere pittoriche e condivisione

La mostra Volti di donne, Intrecci di storie nasce come esercizio di memoria, creatività e partecipazione. Gli studenti del Liceo Einaudi di Magenta hanno raccolto testimonianze e vissuti femminili e li hanno trasformati in una serie di dipinti pensati per essere condivisi con la città.

L’iniziativa è inserita nel programma Marzo Donna promosso dal Comune di Magenta e sostenuta dalla Fondazione Ticino Olona. L’obiettivo è valorizzare punti di vista spesso trascurati e favorire un confronto intergenerazionale attraverso l’arte.

Il progetto nasce da collaborazioni locali: al lavoro degli studenti si è affiancato il knitting group Intrecci di Legami, composto da donne la cui partecipazione ha arricchito il dialogo tematico e simbolico del percorso espositivo. La scelta di collocare le opere nella Rotonda dell’Ospedale Fornaroli intende sottolineare il ruolo dell’arte come strumento di umanizzazione degli spazi di cura.

Obiettivi e significato del progetto

Dietro le tele esposte vi è l’intento di trasformare il lavoro scolastico in occasione di riflessione pubblica. Gli studenti hanno raccolto testimonianze e memorie, quindi hanno tradotto emozioni in linguaggi visivi. L’azione didattica non si limita alla tecnica pittorica, ma si estende alla comprensione del valore sociale delle esperienze femminili. L’obiettivo è favorire conoscenza e sensibilizzazione nella comunità, promuovendo un confronto intergenerazionale attraverso l’arte.

Un ponte tra generazioni

La collaborazione con il knitting group ha generato uno scambio concreto tra studenti e donne del territorio. Le partecipanti hanno trasmesso memorie, competenze tecniche e racconti che hanno orientato soggetti e scelte cromatiche degli allievi. Dal punto di vista della comunità, l’iniziativa dimostra come il patrimonio orale e la manualità costituiscano risorse culturali da preservare e valorizzare. Offre inoltre un modello operativo per future attività intergenerazionali sul territorio.

Location e calendario della mostra

A complemento del modello operativo presentato, l’inaugurazione è fissata per mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 12:00 nella Sala della Rotonda dell’Ospedale Fornaroli a Magenta. Le opere saranno visibili al pubblico dall’11 al 31 marzo 2026, negli orari di apertura dell’ospedale. L’iniziativa intende integrare l’arte nel quotidiano di cura, offrendo a pazienti, operatori e visitatori momenti di osservazione e riflessione. Dal punto di vista del paziente, l’allestimento si propone come elemento di conforto e sostegno emotivo. L’accesso è consentito secondo le norme della struttura ospedaliera e le modalità organizzative comunicate dagli enti promotori, con particolare attenzione alla fruizione sicura per utenti e personale.

Organizzazione e partecipanti

In continuità con le modalità organizzative comunicate dagli enti promotori, la partecipazione prevede attenzione alla fruizione sicura per utenti e personale. Il progetto coinvolge le classi 3AL, 3DL e 4CL dell’indirizzo figurativo del Liceo Artistico. Secondo la circolare n. 195 dell’Istituto, gli alunni parteciperanno all’inaugurazione: la partenza è prevista dall’Istituto alle ore 11:30 con rientro attorno alle 13:00. L’evento è promosso in collaborazione con il Centro di Ascolto alla Vita ODV e con l’associazione Il giardino delle mamme, realtà impegnate nel supporto sociale locale. È previsto un coordinamento tra scuola, struttura ospedaliera e associazioni per garantire percorsi espositivi accessibili a pazienti e visitatori.

Valore culturale e ricadute sociali

Allestire una mostra in ospedale significa mettere in relazione estetica e cura. Il progetto vuole contribuire alla qualità della vita negli spazi sanitari e riconoscere il ruolo sociale dell’arte. Strumento di accompagnamento per pazienti e operatori, l’arte può favorire momenti di sollievo e conversazione in contesti clinici. Dal punto di vista del paziente, l’esposizione artistica offre stimoli sensoriali e simbolici utili al benessere psicologico. Gli studi clinici mostrano che interventi culturali strutturati in ambiente sanitario sono associati a miglioramenti del tono dell’umore e della percezione dello spazio. I promotori sottolineano il valore educativo dell’iniziativa, che rafforza la cittadinanza attiva e la solidarietà intergenerazionale. La mostra è concepita anche come modello replicabile in altre strutture sanitarie della città.

Dal punto di vista formativo, gli studenti non si limitano a realizzare opere. Apprendono a gestire il rapporto con il pubblico, a curare l’allestimento e a spiegare le proprie scelte creative. Si tratta di competenze trasversali che arricchiscono il percorso scolastico e preparano alle sfide professionali e civiche. Dal punto di vista del paziente culturale, tali esperienze favoriscono partecipazione e senso di comunità.

Comunità e rete di sostegno

Il sostegno della Fondazione Ticino Olona e la partecipazione di associazioni locali mostrano come iniziative culturali di qualità possano nascere dall’incontro tra istituzioni, scuole e terzo settore. Questo tipo di azione favorisce il rafforzamento delle reti territoriali e promuove la cultura come risorsa condivisa. I dati real-world evidenziano che percorsi simili aumentano la partecipazione civica e il capitale sociale della comunità.

In questa prospettiva, gli organizzatori precisano che ulteriori informazioni sono disponibili contattando il Centro di Ascolto alla Vita ODV, iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con il numero 102359. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indica l’elenco ufficiale delle organizzazioni di terzo settore registrate.

La mostra rappresenta un esempio concreto di come arte, memoria e solidarietà possano intrecciarsi per generare valore culturale e umano nella comunità di Magenta. I promotori segnalano che iniziative analoghe favoriscono la partecipazione civica e rafforzano il capitale sociale locale, con possibili ricadute sulle attività didattiche e associative.