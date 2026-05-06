Tragedia sulla comunale 704: due fidanzati morti dopo una caduta con lo scooter

Due giovani conviventi sono stati rinvenuti privi di vita in un canale isolato: ricostruzione della dinamica, ruolo dello scooter e aggiornamenti sulle indagini

La scoperta dei corpi di due giovani fidanzati in fondo a un canale lungo la strada comunale 704, tra Tribiano e Mulazzano, ha scosso le comunità locali. Secondo i rilievi iniziali, i due erano a bordo di uno scooter 125 e sono stati trovati con i caschi ancora allacciati; il canale, in quel tratto, è profondo circa quattro metri e al momento era in asciutta.

A segnalare la presenza dei corpi sono stati alcuni podisti nella mattina di domenica 3 maggio 2026, quando hanno notato il mezzo e hanno dato l’allarme.

Luogo e dinamica presunta

La strada interessata, una via sterrata senza illuminazione né sistemi di videosorveglianza, collega i due centri del Sudest milanese. Gli inquirenti hanno rilevato una lunga strisciata lungo il bordo della carreggiata: un elemento che potrebbe indicare una perdita di controllo del veicolo prima della caduta nel fossato. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter avrebbe terminato la propria corsa contro un muretto in cemento all’interno del canale, provocando lesioni giudicate incompatibili con la vita dai sanitari intervenuti.

Il mezzo e le condizioni del tratto

Il veicolo coinvolto è stato identificato come un Kymco 125, comunemente usato per spostamenti locali. Il tratto di strada è isolato, privo di lampioni e non coperto da telecamere, fattori che complicano la ricostruzione degli ultimi istanti prima dell’impatto. I rilievi tecnici si concentrano sulla dinamica dell’uscita di strada: verifiche su eventuali segni di frenata, traiettoria e possibili ostacoli vengono svolte con attenzione per stabilire se si sia trattato di un incidente autonomo o se siano coinvolti altri mezzi.

Le vittime e i primi elementi personali

Le persone decedute erano conviventi e residenti in zona: si tratta di Alexandru Viorel (noto anche come Alexandru Viorel Ichim in alcuni resoconti), di 25 anni, e di Sarah (cognome riportato come Errani o in alcuni articoli come Ernani), di 24 anni. Da quanto emerso, la coppia aveva trascorso la serata a Mulazzano e si era rimessa in viaggio intorno alla mezzanotte; l’ultimo contatto riconducibile ad uno dei due risale a poco dopo le 22, quando Alexandru avrebbe inviato un messaggio alla madre. Dopo quella comunicazione, non ci sono stati altri contatti fino alla tragica scoperta.

Reazioni e impatto sulla comunità

La notizia ha provocato costernazione negli abitanti dei paesi coinvolti. Il sindaco di Tribiano ha espresso sgomento per la perdita di due giovani che avevano scelto quel territorio per iniziare la loro vita insieme. Nei commenti pubblici si avverte la richiesta di maggiore sicurezza sulle vie secondarie e di un controllo più stringente dei tratti privi di illuminazione, per evitare che fatti simili possano ripetersi.

Interventi e indagini in corso

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Melegnano, il personale sanitario e i militari dell’Arma dei carabinieri, affidati alle verifiche investigative. Le autorità stanno svolgendo rilievi tecnici sul mezzo e sul luogo per accertare la dinamica esatta: tra gli aspetti al centro dell’accertamento ci sono la presenza di eventuali altri veicoli, le condizioni della strada e ogni possibile elemento di responsabilità esterna. Per ora la pista principale resta quella dell’incidente stradale con impatto fatale al muretto del canale.

Prospettive successive

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori accertamenti, compresi esami medico-legali per chiarire i tempi e le cause della morte e ulteriori ricognizioni tecniche per verificare segni sul luogo. La comunità attende risposte, mentre le forze dell’ordine continuano il lavoro per ricostruire in modo completo quanto accaduto. L’episodio riapre il tema della sicurezza sulle strade secondarie e dell’importanza di interventi di prevenzione su tratti isolati e non illuminati.