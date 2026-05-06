Controlli sulla spesa per Arena Santa Giulia: oltre 130 milioni sotto esame

La magistratura contabile esamina oltre 130 milioni di extracosti legati all'Arena Santa Giulia mentre la Guardia di Finanza raccoglie la documentazione al Comune

L’apertura dell’istruttoria da parte della Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia riguarda la possibile sussistenza di un danno erariale collegato all’Arena Santa Giulia, l’impianto utilizzato per l’hockey su ghiaccio durante le Olimpiadi invernali.

La notizia è emersa in seguito a un’attività della Guardia di Finanza di Milano che, su ordine di esibizione, sta acquisendo carte negli uffici del Comune di Milano. In questa fase iniziale la Procura contabile intende ricostruire la catena decisionale e la copertura finanziaria delle spese: si valuta in particolare l’entità degli extracosti segnalati, stimati in oltre 130 milioni di euro, e le ragioni delle variazioni rispetto alle previsioni.

Il focus dell’istruttoria

Al centro delle verifiche c’è il tema degli extracosti, ovvero gli aumenti di spesa che hanno fatto lievitare il preventivo iniziale dell’opera. La Corte dei Conti vuole accertare se le procedure administrative siano state rispettate, se le motivazioni tecniche siano documentate e se esistano responsabilità che abbiano prodotto un pregiudizio alle casse pubbliche. L’attenzione è rivolta tanto agli atti progettuali quanto agli accordi economici tra enti pubblici e soggetti privati, con la finalità di stabilire se vi sia stata corretta contabilizzazione e congrua copertura finanziaria delle maggiori uscite.

Cosa viene verificato nello specifico

La ricostruzione richiesta comprende l’esame degli atti di progettazione, dei contratti di gestione e delle fonti di finanziamento che hanno consentito la realizzazione dell’impianto. Si analizzerà inoltre il percorso autorizzativo e le eventuali modifiche contrattuali intervenute in corso d’opera, per capire se gli aumenti di costo siano stati adeguatamente motivati e approvati. La Procura contabile intende valutare l’eventuale sussistenza di responsabilità amministrative e la possibilità di avviare azioni per il recupero delle somme qualora venga accertato un danno erariale.

Lavori, proprietà e iter progettuale

L’Arena è stata realizzata in un’area di proprietà del gruppo Risanamento e il progetto è stato fra i cantieri più discussi del percorso olimpico. L’opera ha subito ritardi e modifiche progettuali che hanno influito sui costi finali, determinando contestazioni politiche e istituzionali. Poiché una parte consistente degli incrementi è stata coperta da fondi pubblici, il caso ha acquisito rilevanza anche sotto il profilo della trasparenza amministrativa. Le verifiche mirano a comprendere come si siano articolati i rapporti tra Comune, Regione, Governo e soggetti privati coinvolti nella realizzazione e gestione dell’impianto.

Implicazioni finanziarie e politiche

Le risorse pubbliche impiegate per coprire gli extracosti sono al centro del dibattito: la loro entità ha sollevato interrogativi sulla sostenibilità delle scelte economiche e sulla necessità di chiarire il ruolo degli enti chiamati a sostenere l’onere. L’indagine della Corte dei Conti potrebbe portare a contestazioni formali di responsabilità e, in caso di accertamento di danno, a richieste di ristoro verso i soggetti ritenuti responsabili. Sul piano politico, la vicenda riapre il confronto sulle modalità di gestione delle opere legate a grandi eventi.

Ruolo operativo della Guardia di Finanza

La fase esecutiva dell’accertamento ha visto la Guardia di Finanza di Milano impegnata nell’acquisizione della documentazione presso il Comune, su ordine di esibizione emesso dalla Procura contabile. L’attività ispettiva punta a raccogliere tutti gli elementi utili per la ricostruzione economica e procedurale dell’intervento. I documenti richiesti riguardano gli atti di gara, i capitolati, le perizie, le delibere e le comunicazioni tra le parti; la centralità degli atti amministrativi è fondamentale per verificare il rispetto delle norme e la legittimità delle scelte finanziarie.

Tipologia di documenti acquisiti

Tra i documenti considerati sensibili figurano le varianti progettuali, i contratti di appalto e i bilanci relativi alle singole fasi di spesa. L’analisi della documentazione permetterà di verificare la congruità delle rilevazioni contabili e di evidenziare eventuali scarti rispetto ai preventivi iniziali. L’obiettivo è mettere a sistema le informazioni necessarie per una decisione della Procura contabile, che dovrà stabilire se aprire una procedura formale per accertare responsabilità amministrative.

Prossime fasi e possibili esiti

La documentazione raccolta sarà valutata dalla Procura regionale della Corte dei Conti, che deciderà se ci siano elementi sufficienti per contestare un danno erariale e per individuare i soggetti eventualmente chiamati a rispondere. In caso di rilievi, potranno seguire richieste di risarcimento o procedure amministrative rivolte ai responsabili. La natura preliminare dell’istruttoria implica che, al momento, non sono state formulate contestazioni definitive; tuttavia, l’entità delle somme pubbliche impegnate rende probabile un approfondimento accurato da parte degli organi competenti.