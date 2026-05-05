Carlo Ronzio, il salumiere che ha fatto la storia del commercio di Magenta

Magenta ricorda Carlo Ronzio, salumiere che per decenni ha incarnato tradizione, cura artigiana e impegno civico

Magenta perde una delle sue figure più riconoscibili: Carlo Ronzio è scomparso all’età di 82 anni, lasciando dietro di sé una storia lunga quasi sei decenni. Dal 1966 la sua salumeria in via Santa Crescenzia è stata un punto di riferimento per molte generazioni, sinonimo di qualità e di rapporto umano con la clientela.

Nel 2018 la bottega ha ottenuto il titolo di «Negozio storico» dalla Regione Lombardia, riconoscimento consegnato a Palazzo Lombardia dal presidente Attilio Fontana, che ha certificato il valore locale di un mestiere esercitato con passione.

La vita professionale di Ronzio nacque da umili esperienze: da garzone prima e poi con studi serali in gastronomia, ha costruito una carriera che andava oltre il semplice commercio. Chi lo conosceva ricorda la cura con cui mantenva il negozio, come se ogni vetro e ogni scaffale fossero lo specchio della città. Per Ronzio il mestiere era anche un atto civico: nei suoi discorsi emergeva con frequenza la preoccupazione per lo svuotamento dei centri storici e per il declino del commercio di vicinato, tema su cui aveva riflettuto a lungo.

La bottega come luogo di comunità

La salumeria di Ronzio non era solo un esercizio commerciale: era un luogo di relazioni. I clienti non passavano esclusivamente per comprare, ma per scambiare notizie, consigli e qualche battuta. Questo valore sociale della bottega si rifletteva nelle attenzioni quotidiane: il negozio veniva curato nei minimi dettagli, il banco lucidato con precisione e gli insaccati selezionati con rigore. Per molti residenti la sua attività è stata parte integrante della memoria collettiva della città, un elemento che ha contribuito a definire l’identità di Magenta nel corso degli anni.

L’artigianalità e la professionalità

Ronzio portava avanti il lavoro con l’approccio dell’artigiano: competenza pratica, rispetto della materia prima e attenzione al cliente. Questo metodo di lavoro gli ha permesso di costruire fiducia e reputazione, fino al riconoscimento regionale che ha celebrato oltre cinquant’anni di operato. Tale percorso ricorda come l’artigianalità possa rappresentare un fattore di coesione sociale e di sostenibilità per il commercio locale, soprattutto in contesti urbani in trasformazione.

Impegno sociale e ultimi saluti

Oltre al mestiere, Ronzio ha dedicato tempo e responsabilità alla comunità, svolgendo la funzione di presidente dell’Associazione Scuole materne. Questo impegno colloca la sua figura anche nell’ambito educativo e sociale del territorio, segnando un contributo che va oltre la dimensione economica. La famiglia comunica che lascia le figlie Silvia e Raffaella, i nipoti Francesca, Laura, Alessandro e Camilla, oltre alla sorella e agli altri parenti.

Il saluto e le disposizioni della famiglia

Il funerale sarà celebrato nella Basilica di San Martino, preceduto dalla recita del Rosario; la famiglia ha chiesto di non inviare fiori e di destinare eventuali offerte all’Aicit Magenta Roberto Corneo, associazione che si occupa del trasporto e del supporto ai malati oncologici. Queste scelte ribadiscono la sensibilità della famiglia verso cause sociali e l’intenzione di trasformare il cordoglio in un gesto concreto di solidarietà.

Un’epoca che cambia

La scomparsa di Ronzio si inserisce in un quadro più ampio: nelle ultime settimane Magenta ha pianto altri due commercianti storici, il pasticciere Adriano Porta e il fornaio Giuseppe Pisoni, figure che, come Ronzio, hanno contribuito a tessere la memoria collettiva della città. Queste perdite evidenziano la fine di una generazione che ha vissuto il commercio come vocazione e servizio alla comunità, mettendo in luce il tema dell’erosione del tessuto commerciale nei centri urbani contemporanei.

Resta, al termine di questa vicenda, la testimonianza di una vita dedicata al lavoro e alla comunità: il ricordo di Carlo Ronzio è quello di un uomo che considerava la sua bottega parte integrante della città, un luogo dove il rispetto per la materia e per le persone diventava quotidianità. La sua eredità invita a riflettere sul valore delle piccole imprese e sulla necessità di preservare il senso civico che tiene insieme luoghi e persone.