Tragedia a Bussero: uomo di 75 anni perde la vita dopo un taglio con la motosega

Un lavoro di manutenzione in giardino è finito in tragedia a Bussero: Luciano Bertoli, 75 anni, è deceduto dopo una profonda ferita causata da una motosega, con i soccorsi che hanno constatato il decesso sul posto.

Una giornata di lavori domestici si è trasformata in un dramma per la comunità di Bussero, nell’hinterland est di Milano. Il 24 aprile 2026 un uomo di 75 anni si è gravemente ferito mentre utilizzava una motosega nel giardino di casa: la perdita di sangue è stata tale da rendere vani gli interventi dei soccorsi.

In questo articolo ricostruiamo quanto emerso dalle prime informazioni e approfondiamo il contesto umano e le possibili indicazioni di prevenzione.

La vittima è stata identificata come Luciano Bertoli, pensionato e noto in paese. Secondo quanto riferito, stava effettuando lavori di potatura quando ha perso il controllo dello strumento, riportando una ferita in cui è stata recisa un’arteria. La chiamata al numero di emergenza è partita dalla moglie e i mezzi di soccorso sono giunti poco dopo le 10 in via Buonarroti, ma l’uomo è stato trovato già dissanguato e il decesso è stato constatato sul posto.

I fatti: cronologia e dinamica

La ricostruzione degli eventi, per quanto sintetica, evidenzia una sequenza rapida e drammatica: il 24 aprile 2026 il signor Luciano Bertoli, 75 anni, stava tagliando piante con una motosega quando ha perso il controllo dello strumento, provocandosi una ferita profonda che ha interessato un’arteria. La moglie ha lanciato l’allarme e i soccorsi sono giunti in breve tempo, ma le condizioni cliniche della vittima erano già critiche per la consistente perdita ematica. Gli operatori hanno dovuto constatare il decesso sul luogo dell’incidente.

Intervento dei soccorsi

Il rapido arrivo delle ambulanze e delle forze dell’ordine non ha potuto invertire l’esito: una volta raggiunto il luogo in via Buonarroti, il personale sanitario ha riscontrato una situazione di grave perdita di sangue e ha provveduto ai tentativi di stabilizzazione, che però si sono rivelati insufficienti. La dinamica è compatibile con un incidente domestico causato dall’uso di un attrezzo tagliente come la motosega, e la chiamata d’emergenza è stata effettuata dalla moglie, che ha assistito ai fatti e ha informato i soccorsi.

Chi era la vittima

Il nome reso noto dalla comunità è Luciano Bertoli, 75 anni, pensionato e professionista in passato: aveva lavorato come geometra e si era ritirato dall’attività qualche anno fa. Nel tessuto sociale locale era conosciuto non solo per la professione, ma anche per il coinvolgimento politico di un passato: aveva collaborato con la Democrazia Cristiana circa quarant’anni fa. La sua figura è ricordata con affetto dai concittadini che ne apprezzavano la disponibilità e la presenza nelle iniziative locali.

Reazioni della comunità

La notizia del decesso ha suscitato cordoglio a Bussero, dove il nome di Luciano Bertoli è familiare a molte persone. Il dolore si mescola a domande sulla sicurezza nell’uso di attrezzi domestici e sul ruolo della prudenza, specialmente per chi ha una certa età. Numerosi vicini e conoscenti hanno espresso vicinanza alla famiglia, mentre la vicenda richiama l’attenzione sul tema della prevenzione degli incidenti durante i lavori casalinghi.

Sicurezza domestica: consigli pratici

Quanto accaduto sottolinea la necessità di adottare misure di sicurezza concrete: utilizzare dispositivi di protezione individuale, come guanti resistenti, scarpe antinfortunistiche e occhiali protettivi, è fondamentale quando si maneggiano strumenti come la motosega. Inoltre, mantenere la macchina in buone condizioni e seguire le istruzioni del produttore può ridurre i rischi. Per chi ha più di 65 anni è consigliabile evitare lavori pericolosi da soli e valutare l’idea di affidarsi a professionisti. Il concetto di prevenzione attiva può fare la differenza tra un intervento di routine e un evento tragico.

È importante anche conoscere alcune manovre di primo intervento: in caso di emorragia importante è necessario applicare pressione diretta sulla ferita e chiamare immediatamente i servizi di emergenza; mantenere la vittima sdraiata e al caldo può aiutare fino all’arrivo dei soccorsi. Queste semplici nozioni di primo soccorso, unite a comportamenti prudenti, possono contribuire a ridurre il numero di incidenti domestici gravi.

La tragedia del 24 aprile 2026 a Bussero rappresenta un monito per chiunque utilizzi attrezzi potenzialmente pericolosi: l’uso della motosega richiede attenzione, esperienza e misure protettive. La comunità piange la perdita di Luciano Bertoli e riflette sull’importanza della sicurezza in casa, dove spesso si sottovalutano i rischi. I dettagli ufficiali sull’accaduto sono stati comunicati dai soccorsi intervenuti sul posto, che hanno constatato il decesso.