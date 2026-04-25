La carrozzina di Valeria Scommegna recuperata a Milano dopo l’appello virale

la carrozzina elettrica di Valeria Scommegna, rubata il 15 aprile, è stata ritrovata a Milano: il lavoro del commissariato Lorenteggio e la mobilitazione social hanno portato al recupero

La vicenda che ha catturato l’attenzione dei social e della stampa si è conclusa con un recupero che restituisce una parte fondamentale della quotidianità a Valeria Scommegna. Il furto, avvenuto il 15 aprile, aveva privato l’insegnante originaria di Barletta di uno strumento essenziale per la sua autonomia: la carrozzina elettrica che utilizza per spostarsi e lavorare.

Dopo l’appello pubblicato su TikTok, il caso ha generato un’ondata di solidarietà e ha sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine.

Il recupero del mezzo è stato possibile grazie all’attività investigativa del Commissariato Lorenteggio di Milano. La notizia del ritrovamento e della denuncia per ricettazione nei confronti di un uomo è stata diffusa attraverso canali ufficiali e confermata dalla diretta interessata, che ha espresso gratitudine pubblica verso gli agenti e le persone che hanno condiviso il suo appello. Questo episodio mette in luce l’importanza della sinergia tra mobilitazione civica e indagine professionale.

Il furto e la reazione immediata

Secondo quanto denunciato, la carrozzina era stata lasciata nell’androne del palazzo dove vive Valeria perché le sue dimensioni non consentivano l’uso dell’ascensore. La sottrazione del mezzo ha avuto un impatto profondo sulla sua autonomia: senza l’ausilio la docente non poteva muoversi liberamente né recarsi sul posto di lavoro. Nel filmato condiviso su TikTok Valeria ha spiegato che la carrozzina non era un oggetto sostituibile, ma un’estensione della sua indipendenza quotidiana; il video ha rapidamente ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni, amplificando la richiesta di aiuto.

Perché la carrozzina era indispensabile

La carrozzina elettrica rappresenta per Valeria uno strumento di vita e di lavoro: le permette di raggiungere la scuola, gestire spostamenti e mantenere relazioni sociali con autonomia. La perdita temporanea dell’ausilio ha comportato difficoltà pratiche e emotive. Molte persone, toccate dalla storia, hanno contribuito diffondendo l’appello e offrendo solidarietà. Questo esempio dimostra come un singolo post possa trasformarsi in una leva di attenzione collettiva e supporto, alimentando una pressione che ha agevolato il lavoro investigativo delle autorità.

L’indagine e il ritrovamento

Gli agenti del Commissariato Lorenteggio hanno condotto accertamenti mirati che hanno portato all’individuazione della carrozzina in un’abitazione di via Creta. Il mezzo è stato rinvenuto in possesso di un cittadino di 31 anni, di nazionalità brasiliana, che è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. Le operazioni hanno richiesto verifiche sulle segnalazioni raccolte e controlli sul territorio; l’esito positivo testimonia l’importanza di procedure investigative metodiche associate alla collaborazione dei cittadini.

Il ruolo degli agenti sul campo

Fra gli operatori coinvolti è stata citata la giovane poliziotta Giulia Fascia, originaria di Sesto Campano, che ha avuto un ruolo attivo nell’attività investigativa insieme ai colleghi del commissariato. Il lavoro di squadra è stato fondamentale per ricostruire la catena degli eventi che ha condotto al ritrovamento. La restituzione dell’ausilio alla proprietaria ha chiuso una fase di preoccupazione e ha evidenziato la capacità operativa della Polizia di Stato nel rispondere rapidamente a episodi che toccano aspetti di vita quotidiana e dignità personale.

Restituzione, eco mediatica e profili legali

A seguito del ritrovamento, Valeria ha manifestato il proprio ringraziamento sui social, definendo il lavoro della Polizia «straordinario» e sottolineando la vicinanza della comunità che aveva condiviso il suo appello. La vicenda è stata ripresa anche da programmi televisivi nazionali, compreso un servizio de Le Iene, che ha contribuito a dar voce alla storia e a mantenere alta l’attenzione attorno al tema dell’accessibilità e del rispetto degli ausili per persone con disabilità.

Aspetti giuridici e sociali

La denuncia per ricettazione riguarda il possesso di beni provento di reato: la ricettazione è il reato che comporta l’acquisto, la detenzione o la vendita di cose di cui si sa che provengono da furto o altri delitti. Nel caso in questione la posizione dell’indagato sarà valutata nelle sedi competenti; la segnalazione permette comunque il recupero del bene e avvia le procedure penali appropriate. Sul piano sociale, la vicenda mette in evidenza la fragilità di strumenti essenziali per l’autonomia e l’importanza di misure che ne garantiscano la tutela.

La restituzione della carrozzina segna un ritorno a una quotidianità interrotta: per Valeria significa poter riprendere il lavoro e gli spostamenti con la serenità necessaria, mentre per la comunità è la conferma che attenzione pubblica e impegno delle forze dell’ordine possono produrre risultati concreti. L’episodio resta anche uno spunto per riflettere su come prevenire simili sottrazioni e su quanto sia fondamentale proteggere gli ausili che garantiscono la libertà personale.