Truffe con assegni circolari falsi: recuperate 18 auto di lusso in un’operazione internazionale

Un'indagine transfrontaliera ha ricostruito 17 episodi di riciclaggio collegati a truffe con assegni falsi e allo spoofing, con 18 vetture restituite ai legittimi proprietari

Un’operazione investigativa guidata dalla Procura di Busto Arsizio e condotta con il supporto della Guardia di Finanza di Varese ha portato allo smantellamento di una rete che operava tra Italia e Polonia. Le attività di polizia giudiziaria, integrate con gli interventi dei Carabinieri di Udine, delle autorità polacche e di Eurojust, hanno permesso di ricostruire un complesso meccanismo criminale specializzato nella commercializzazione e nel trasferimento di auto di lusso ottenute tramite frodi.

L’indagine, sviluppata anche tramite una Squadra Investigativa Comune (S.I.C.), ha evidenziato la presenza di 17 episodi riconducibili a riciclaggio e autoriciclaggio collegati a reati presupposto di truffa. Al termine degli accertamenti sono stati denunciati nove soggetti e recuperate 18 autovetture per un valore complessivo di circa 800 mila euro, già riconsegnate ai legittimi proprietari. Gli elementi raccolti mostrano una gestione coordinata e rapida dei trasferimenti veicolari verso l’estero.

Il meccanismo della frode

Il sistema messo in atto dagli indagati si basava su una concatenazione di passaggi studiati per creare l’apparenza di legittimità: all’origine c’erano assegni circolari falsi utilizzati come mezzo di pagamento, mentre la fiducia delle vittime veniva ottenuta attraverso la tecnica dello spoofing, ovvero chiamate apparentemente provenienti dal servizio antifrode dell’istituto bancario che attestavano la copertura del titolo. Questo stratagemma induceva i venditori a consegnare i veicoli convinti di aver incassato somme reali.

Tecniche di falsificazione e documenti

Dopo la compravendita fasulla, venivano alterati i documenti di proprietà per consentire la radiazione e la cancellazione dal pubblico registro come esportazioni. Agenzie abilitate si occupavano della pratica burocratica, mentre i trasferimenti fisici delle auto si svolgevano con tempismo per evitare accertamenti immediati. L’insieme di queste operazioni traduceva una frode documentale e amministrativa in un processo di riciclaggio degli automezzi, con l’obiettivo di reinserire quei beni in un circuito commerciale apparentemente regolare.

La filiera internazionale e il riciclaggio

Le vetture, una volta rese «pulite» sulla carta, venivano rapidamente trasferite in Polonia e vendute a un soggetto che gestiva una concessionaria di auto usate. Le autorità hanno ricostruito che l’acquirente principale ha pagato in contanti per un ammontare stimato in circa 1 milione di euro. Le verifiche svolte dalle forze di polizia polacche hanno inoltre fatto emergere che tale disponibilità finanziaria era collegata a un consistente traffico internazionale di sostanze stupefacenti, integrando così il quadro delittuoso e spiegando l’esistenza di flussi di denaro rilevanti.

Ruolo delle forze e cooperazione

La riuscita dell’operazione è stata possibile grazie alla sinergia tra organi nazionali e partner esteri: la Guardia di Finanza ha coordinato le attività investigative con la Procura di Busto Arsizio, mentre la collaborazione con Eurojust e le autorità polacche ha consentito di seguire i beni e i capitali oltre confine. L’interazione tra gli uffici di polizia giudiziaria italiani e le controparti straniere ha permesso il recupero delle autovetture e la raccolta di elementi utili alle contestazioni penali.

Esiti pratici e profilo procedurale

Al termine delle indagini sono state denunciate nove persone ritenute responsabili dei reati contestati. Le 18 vetture recuperate — per un valore complessivo indicativo di circa 800 mila euro — sono state restituite ai proprietari che avevano subito la frode. Si sottolinea che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo nel caso di una sentenza irrevocabile di condanna; fino ad allora resta piena la presunzione di innocenza. La diffusione delle informazioni è avvenuta con l’autorizzazione della Procura, in conformità al quadro normativo vigente.

Questa vicenda mette in luce come i reati economico-finanziari possano assumere carattere transnazionale, combinando frodi documentali, sofisticate tecniche di inganno e capitali provenienti da altri traffici illeciti. L’operazione ribadisce l’importanza della cooperazione giudiziaria e investigativa tra Stati per individuare e interrompere catene criminali che si servono della mobilità internazionale per nascondere proventi e beni di valore.