Tragedia a Bussero: motosega provoca ferita mortale a 75enne

Breve resoconto dell'incidente domestico a Bussero: vittima, dinamica, intervento dei Vigili del Fuoco e del 118

Il 24/04/2026 alle 15:37 si è verificato un grave episodio a Bussero, nell’hinterland est di Milano, che ha portato alla morte di un uomo di 75 anni. Secondo le ricostruzioni, la vittima stava svolgendo lavori di manutenzione nel giardino di casa quando un attrezzo ha causato una lesione irreversibile.

L’evento ha scosso la famiglia e la comunità locale, richiamando l’attenzione sulle condizioni di sicurezza durante le operazioni domestiche con utensili potenti. Nel racconto che segue vengono chiarite le fasi principali dell’accaduto, gli interventi di emergenza e alcune riflessioni sulle misure di prevenzione.

La persona coinvolta è stata identificata come Luciano Bertoli, professione geometra, di 75 anni. I soccorritori intervenuti sul posto hanno confermato che l’infortunio è avvenuto mentre l’uomo stava potando una pianta con una motosega. La dinamica ha provocato una lesione profonda al polpaccio, con una emorragia intensa. La moglie ha dato l’allarme chiamando il 112; nonostante la tempestività dell’allerta e l’arrivo dei mezzi di soccorso, le cure prestate non sono riuscite a salvare la vittima. Questa prima sintesi contestualizza i fatti senza entrare in giudizi o ipotesi non confermate.

Le circostanze dell’incidente

Secondo le informazioni raccolte, l’incidente è avvenuto durante una normale operazione di potatura nel giardino di proprietà. L’uomo, impegnato con la motosega, avrebbe perso il controllo dell’attrezzo; la lama ha colpito la gamba provocando una ferita estesa al polpaccio, ossia l’area posteriore della gamba tra ginocchio e caviglia. La conseguente emorragia è stata immediatamente evidente e di rilevante entità. È importante sottolineare che quanto reso noto finora si basa sulle prime ricostruzioni fornite dalle autorità intervenute, senza esprimere ipotesi sulle cause tecniche precise che hanno portato alla perdita di controllo dell’attrezzo.

L’attrezzo e i possibili fattori

La motosega è un utensile molto efficace ma anche rischioso se non usato con le dovute precauzioni. Tra i fattori che possono contribuire a incidenti di questo tipo si segnalano la manutenzione insufficiente dell’attrezzo, errori nell’impugnatura, terreno scivoloso o ostacoli che alterano la stabilità dell’utilizzatore. Pur evitando speculazioni sull’accaduto specifico, è utile ricordare che l’uso di dispositivi di protezione individuale e il rispetto delle procedure di sicurezza riducono significativamente il rischio di lesioni gravi durante operazioni di potatura e manutenzione verde.

I soccorsi e l’intervento delle autorità

Allertati dalla moglie, sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i mezzi di emergenza: i Vigili del Fuoco di Gorgonzola, gli operatori del 118 e la Polizia Locale Centro Martesana. Le squadre hanno eseguito le procedure di primo intervento e i tentativi di rianimazione sul posto; nonostante la rapidità dell’intervento e i protocolli attivati, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Le operazioni hanno compreso il controllo dell’emorragia, l’assistenza respiratoria e la predisposizione alla gestione della scena per le attività investigative successive.

Tempistiche e procedura di intervento

La chiamata al 112 ha permesso di attivare in pochi minuti i servizi di emergenza territoriali; la sinergia tra Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Locale ha seguito le linee guida per incidenti domestici con ferite traumatiche. Le autorità hanno poi proceduto alle verifiche sul posto per determinare l’esatta dinamica e raccogliere elementi utili per gli approfondimenti. In situazioni simili, la rapidità nella chiamata e la corretta descrizione della scena sono fondamentali per la gestione clinica e per il lavoro investigativo successivo.

Conseguenze per la famiglia e raccomandazioni

La perdita di Luciano Bertoli ha lasciato un segno profondo nella famiglia e tra le conoscenze; i vicini e la comunità di Bussero hanno manifestato sgomento per l’accaduto. Oltre al lutto personale, l’episodio riporta all’attenzione pubblica la necessità di misure di prevenzione pratiche: verifiche tecniche sugli attrezzi, uso di dispositivi di protezione come protezioni per gli arti, abbigliamento adeguato e, quando possibile, la presenza di un’altra persona durante operazioni rischiose. In caso di emergenza è fondamentale contattare immediatamente il 112 e seguire le indicazioni degli operatori fino all’arrivo dei soccorsi.

Precauzioni per l’uso domestico degli utensili

Per ridurre il rischio di incidenti domestici legati a utensili come la motosega, si raccomanda di effettuare controlli periodici, seguire le istruzioni del produttore e partecipare a corsi di formazione specifica quando disponibili. L’adozione di pratiche di lavoro sicure e di dispositivi di protezione individuale può fare la differenza in termini di gravità delle lesioni. Questo tragico episodio a Bussero sottolinea l’importanza di non sottovalutare mai le operazioni apparentemente ordinarie svolte in ambito domestico.