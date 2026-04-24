Ritrovata carrozzina elettrica di Valeria dopo il video diventato virale

Dopo il video diventato virale la giovane insegnante ha riottenuto la sua carrozzina grazie alle indagini e alle segnalazioni dei cittadini

La storia inizia con un appello pubblicato sui social: il 15 aprile una giovane insegnante ha denunciato il furto della sua carrozzina elettrica lasciata nell’androne del palazzo dove vive a Baggio, periferia sud-ovest di Milano. Il messaggio, corredato da un video, ha ricevuto immediata attenzione e numerose reazioni di sostegno: il caso è presto diventato virale e ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle forze dell’ordine.

Nei giorni successivi alla diffusione del video, la mobilitazione dei residenti e la circolazione di segnalazioni hanno orientato le indagini verso una zona specifica della città. In meno di dieci giorni le ricerche coordinate dalla Polizia hanno portato a un ritrovamento che ha ricomposto i pezzi di una vicenda che aveva sollevato indignazione e solidarietà: parti della carrozzina erano state smontate e nascoste, ma sono state recuperate grazie ai controlli in un condominio di via Creta.

La denuncia e la reazione sui social

La protagonista, Valeria Scommegna, 27 anni, originaria di Barletta in Puglia e insegnante di filosofia, aveva appena trasferito la sua vita a Milano per motivi di lavoro. Trovare un alloggio accessibile si era rivelato complicato: l’ascensore del suo stabile era troppo piccolo per il passaggio della carrozzina, costringendola a lasciarla all’ingresso. Dopo aver scoperto il furto, Valeria ha registrato un video di denuncia pubblicato il 15 aprile che ha suscitato grande attenzione. Il contenuto ha generato messaggi di solidarietà, offerte di aiuto e molte segnalazioni utili alle indagini.

Il video e l’eco pubblica

Il video ha funzionato come una chiamata collettiva: la diffusione sui social ha moltiplicato gli occhi sulla vicenda e ha dato impulso alle ricerche. Per molte persone il contenuto ha rappresentato non solo la richiesta di restituzione di un bene ma anche un appello alla dignità e all’accessibilità. La vicenda ha fatto emergere un problema più ampio legato alla difficoltà di trovare alloggi adeguati per persone con disabilità, creando una narrativa di solidarietà che ha accompagnato le segnalazioni indirizzate alla Polizia e ai residenti della zona.

Le indagini e il ritrovamento

Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti del Commissariato Lorenteggio, hanno concentrato le verifiche nell’area di via Creta dopo numerose segnalazioni. Martedì 21 aprile è arrivata una comunicazione attendibile sulla possibile presenza della carrozzina in un solaio condominiale. All’arrivo gli agenti hanno trovato il mezzo completamente smontato, con seduta e ruote separate, e hanno proseguito la ricerca delle parti mancanti.

Recupero delle componenti e quadro probatorio

Ulteriori accertamenti hanno portato al rinvenimento di altre componenti nascoste all’interno di un appartamento dello stesso stabile: alcune parti erano occultate sotto a un divano e dentro a un armadio. Le componenti recuperate sono state messe insieme e la carrozzina è stata riassemblata dagli agenti per consentire il rapido ritorno al proprietario. Dalle verifiche è emerso che l’intestatario dell’appartamento, un cittadino brasiliano di 31 anni, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Conseguenze e restituzione

Dopo quasi dieci giorni dalla denuncia iniziale, Valeria ha potuto riottenere il suo ausilio: la restituzione della carrozzina ha rappresentato un momento di sollievo e di conclusione della vicenda per lei e per chi aveva seguito il caso. Le indagini rimangono in corso per ricostruire la dinamica completa del furto e comprendere eventuali responsabilità ulteriori, mentre la denuncia per ricettazione è il primo atto formale nei confronti del presunto responsabile.

La vicenda mette in evidenza come la sinergia tra attivismo sui social, segnalazioni dei cittadini e intervento delle forze dell’ordine possa portare a risultati concreti. Allo stesso tempo richiama l’attenzione sulle difficoltà quotidiane delle persone con disabilità nel trovare soluzioni abitative adeguate e sicure, rilanciando il tema dell’accessibilità negli spazi urbani.