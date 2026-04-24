Campagna informativa al mercato di Turbigo contro le truffe agli anziani

Al mercato di Turbigo l'Associazione Nazionale Carabinieri distribuisce un opuscolo informativo e dialoga con i cittadini per ridurre il rischio di truffe e raggiri

Il 24/04/2026, tra le bancarelle del mercato di Turbigo, l’Associazione Nazionale Carabinieri ha organizzato un presidio informativo dedicato alla prevenzione delle truffe. L’iniziativa si è svolta in un contesto quotidiano, scegliendo un luogo di passaggio per raggiungere un pubblico vasto e variegato, e ha puntato su un approccio diretto e pratico per spiegare come riconoscere tentativi di raggiro e furti in abitazione.

Obiettivo dell’azione è stato distribuire un opuscolo contenente indicazioni operative e suggerimenti semplici ma efficaci. Con questo materiale i volontari hanno voluto rendere accessibili concetti chiave come verifica dell’identità e segnalazione delle anomalie, nelle forme e nei linguaggi che possono essere compresi facilmente, soprattutto dagli utenti più esposti.

Perché l’intervento è importante

La scelta del mercato come punto di incontro deriva dalla volontà di intercettare persone che altrimenti non parteciperebbero a iniziative istituzionali: tra questi ci sono molti anziani, categoria particolarmente vulnerabile agli attacchi dei delinquenti che si spacciano per finti tecnici o addetti ai servizi. L’azione informativa punta a ridurre i rischi legati alle intrusioni in casa e alle frodi telefoniche, spiegando in termini concreti quali comportamenti evitare e quali misure adottare per tutelare la propria sicurezza.

Chi è maggiormente a rischio

Tra i destinatari dell’opuscolo e dei consigli pratici figurano le persone anziane, che spesso subiscono pressioni telefoniche o visite inattese. Il fenomeno include anche tentativi di truffa tramite falsi incaricati che chiedono denaro o accesso agli appartamenti: riconoscerli significa saper chiedere documenti, verificare numeri di telefono ufficiali e, in caso di dubbi, contattare le forze dell’ordine. L’Associazione ha insistito su queste semplici azioni come primo livello di difesa.

Contenuti pratici dell’opuscolo e consigli utili

Il materiale informativo distribuito contiene una lista di controlli immediati: non aprire a sconosciuti senza verifica, non consegnare denaro su richiesta improvvisa, diffidare di telefonate che chiedono codici o dati sensibili. Vengono inoltre suggeriti numeri utili per le verifiche e procedure da seguire per segnalare episodi sospetti. L’intento è fornire strumenti che possano essere messi in pratica sul momento, perché la prevenzione funziona quando è semplice e immediata.

Azioni concrete consigliate

Tra i suggerimenti principali ci sono: chiedere sempre un documento identificativo, annotare targhe o descrizioni di veicoli sospetti, non lasciare che estranei entrino in casa senza un motivo valido e verificabile, e ricordare che le istituzioni ufficiali non richiedono pagamenti in contanti alla porta. Per ogni dubbio, è consigliabile chiamare il 112 o il numero locale della stazione dei carabinieri per una verifica rapida.

La valenza comunitaria dell’iniziativa

Il sindaco Fabrizio Allevi ha ribadito l’importanza di iniziative di prossimità, sostenendo che informare la popolazione equivale a rafforzare la comunità. Secondo l’amministrazione comunale, conoscere le metodologie dei malviventi e le principali tipologie di frode permette a ciascuno di contribuire alla sicurezza collettiva. L’intervento dell’Associazione è stato pensato anche come stimolo per incoraggiare la collaborazione tra cittadini e istituzioni.

Infine, l’azione al mercato testimonia come la prevenzione sia un’attività quotidiana e condivisa: non solo compito delle forze dell’ordine, ma responsabilità civica che si costruisce attraverso informazione, attenzione reciproca e pronta segnalazione di comportamenti sospetti. L’Associazione Nazionale Carabinieri ha così messo a disposizione competenze e materiale pratico per trasformare la consapevolezza in azioni concrete.