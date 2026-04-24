Anziano muore dopo una ferita con la motosega in giardino

Una semplice potatura in giardino si conclude con una ferita mortale: ricostruzione dell'accaduto e delle operazioni di soccorso

La mattina del 24 aprile 2026 una normale attività domestica è culminata in un drammatico incidente nella periferia est di Milano, a Bussero. Un uomo di 75 anni impegnato nei lavori del giardino ha riportato una ferita gravissima alla gamba durante l’uso di un attrezzo per la potatura.

La notizia ha rapidamente coinvolto i vicini e la comunità locale, trasformando un momento di routine in un evento tragico. In questa ricostruzione vengono mantenuti i fatti essenziali e si descrivono i soccorsi, le possibili cause e le implicazioni per la sicurezza domestica.

La vittima è stata identificata come Luciano Bertoli, professione geometra, che stava lavorando a una pianta nel cortile di casa quando ha perso il controllo dell’attrezzo. L’uso della motosega ha provocato un taglio profondo al polpaccio con una violenta perdita di sangue. In casi come questo è immediata la necessità di contenere l’emorragia, termine con cui si indica la fuoriuscita di sangue da un vaso lesionato; senza un intervento tempestivo la condizione può evolvere in dissanguamento, ossia perdita di quantità di sangue incompatibili con la vita.

Ricostruzione dell’accaduto

Secondo la dinamica riportata, durante la potatura l’operatore ha inavvertitamente perso il controllo della lama, che ha ferito la gamba. L’aspetto tecnico fondamentale è che una lesione al polpaccio può compromettere arterie e vene importanti, causando un’emorragia rapida e difficile da arrestare. In questa circostanza il ruolo della tempestività è cruciale: anche se i presenti eseguono azioni correttive, come la compressione della ferita, la gravità della lesione può rendere inefficaci i primi soccorsi. La scena è stata segnata dall’urgenza e dalla difficoltà di stabilizzare il paziente prima dell’arrivo dei mezzi di emergenza.

Tempistica e interventi sul posto

La moglie della vittima ha chiamato il 112 non appena si è resa conto della gravità della situazione. Sul posto sono giunti in breve tempo i Vigili del Fuoco di Gorgonzola, il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Locale Centro Martesana. Nonostante le procedure di rianimazione e i tentativi di controllo dell’emorragia attuati dagli operatori, l’uomo è deceduto a causa della grave perdita di sangue. Le forze intervenute hanno poi avviato le verifiche di routine per ricostruire in modo dettagliato le dinamiche dell’incidente e chiarire eventuali fattori che hanno favorito l’evento.

Rischi legati all’uso di attrezzi da giardino

Gli incidenti con seghe e motoseghe rientrano nella categoria degli infortuni domestici da strumenti manuali o elettrici. Questi dispositivi, se non maneggiati con competenza e dotati di idonee protezioni, possono causare lesioni molto gravi. È importante considerare che la perdita di controllo può dipendere da vari fattori: usura dell’attrezzo, postura scorretta, superfici instabili o distrazione. I tagli al polpaccio interessano spesso strutture vascolari profonde; perciò il tempo trascorso tra la ferita e l’intervento medico è determinante per l’esito. Comprendere questi elementi aiuta a prevenire nuovi casi.

Fattori che aumentano il rischio

Fra i principali fattori di rischio troviamo l’assenza di dispositivi di protezione individuale adeguati, la manutenzione carente dell’attrezzo e l’impiego da parte di persone non abituate a quel tipo di lavoro. Anche condizioni ambientali come superfici scivolose o pendenze nel giardino possono contribuire a perdere l’equilibrio e il controllo dell’attrezzo. L’età avanzata può influire sulla prontezza di riflessi e sulla forza necessaria per gestire strumenti pesanti. Conoscere queste variabili è il primo passo per ridurre la probabilità di incidenti analoghi.

Prevenzione e buone pratiche

Per diminuire il rischio di eventi simili è consigliabile adottare misure concrete: utilizzare dispositivi di protezione come scarpe antiscivolo, pantaloni rinforzati e guanti specifici; verificare regolarmente lo stato della motosega e rispettare le istruzioni del produttore; evitare di lavorare da soli in attività potenzialmente pericolose; e in caso di necessità conoscere le manovre di primo intervento per il controllo dell’emorragia. Nei casi più complessi, è preferibile rivolgersi a professionisti per operazioni di potatura particolarmente impegnative o in presenza di piante di grandi dimensioni.

Impatto sulla comunità

La morte di Luciano Bertoli ha lasciato un segno profondo nella comunità di Bussero e tra i familiari. Oltre al lutto, episodi del genere sollevano interrogativi sulle misure di sicurezza domestica e sulle pratiche di prevenzione. Le istituzioni locali e le associazioni di categoria possono svolgere un ruolo importante promuovendo campagne di sensibilizzazione sugli infortuni domestici e organizzando corsi di formazione sull’uso sicuro degli attrezzi da giardino. Riflettere su quanto accaduto può contribuire a evitare che altri si trovino nella stessa situazione dolorosa.