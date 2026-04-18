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Professori intervengono prontamente e mettono in sicurezza un autobus in viaggio verso Praga

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Tre insegnanti del Liceo Cavalleri di Parabiago hanno reagito con prontezza durante un malore dell'autista, mettendo in sicurezza l'autobus e proteggendo gli studenti

Professori intervengono prontamente e mettono in sicurezza un autobus in viaggio verso Praga

Durante un normale viaggio d’istruzione verso Praga, una situazione critica ha richiesto una reazione immediata da parte del personale accompagnatore. A bordo c’era la classe IV BU del Liceo Cavalleri di Parabiago, quando l’autista ha improvvisamente perso conoscenza.

In pochi istanti si è formato un quadro di forte pericolo: il veicolo ha iniziato a deviare dalla sua traiettoria ad alta velocità e il rischio per gli studenti e il personale era evidente.

La prontezza di tre docenti ha trasformato quello che poteva essere un disastro in un salvataggio. Le professoresse Miriam Morsani e Federica Verzaro insieme al professore Domenico Lucifora sono intervenuti con lucidità e determinazione. Il loro intervento ha permesso di rallentare e fermare il mezzo in sicurezza sulla corsia di emergenza, consentendo l’arrivo dei soccorsi e la presa in carico dell’autista. Questo episodio mette in luce l’importanza di reazioni rapide e di competenze pratiche durante i viaggi scolastici.

L’intervento decisivo dei docenti

Appena si è percepito il problema, i tre insegnanti hanno cercato di destare l’autista chiamandolo e scuotendolo, senza però ottenere risposta. Di fronte alla gravità della situazione hanno optato per un’azione diretta: avvicinandosi alla cabina di guida hanno afferrato il volante e si sono coordinati per controllare il mezzo. Con un gesto rapido e coordinato è stato azionato il freno a pedale, permettendo una decelerazione controllata. Questa manovra, eseguita in pochi secondi, ha limitato ogni rischio di collisione con le altre vetture e ha portato l’autobus in corsia di emergenza, dove è rimasto fermo in attesa dei soccorsi.

Tempismo e tecniche operative

Il successo dell’operazione è stato determinato dal connubio tra tempismo e padronanza delle azioni fondamentali. Anche se i docenti non erano i conducenti ufficiali, hanno mostrato abilità nel gestire il veicolo in condizioni di stress: controllo del volante, utilizzo del freno e gestione dello spazio di emergenza. In situazioni del genere il tempo di reazione è cruciale; ogni secondo guadagnato diminuisce esponenzialmente la probabilità di incidenti più gravi. L’episodio dimostra come la presenza di personale informato e pronto all’azione sia un valore aggiunto nei viaggi collettivi.

Sicurezza degli studenti e gestione dell’emergenza

Una volta che l’autobus è stato fermato in sicurezza, l’attenzione si è concentrata sulla protezione degli studenti a bordo. I docenti hanno mantenuto la calma, verificato lo stato di tutti i passeggeri e predisposto l’attesa dei soccorsi. Il conducente è stato assistito fino all’arrivo delle squadre mediche, mentre gli studenti sono stati rassicurati e tenuti lontani da pericoli. Questo passaggio evidenzia come la gestione dell’emergenza non si limiti alla capacità di fermare un veicolo, ma comprenda anche la comunicazione efficace e il supporto emotivo ai minori coinvolti.

Ruolo della preparazione e della comunicazione

La capacità di coordinamento mostrata sul pullman è frutto anche di un approccio organizzato: assegnazione rapida di compiti, verifica delle condizioni dei passeggeri e allerta ai servizi di emergenza. Un elemento chiave è stata la comunicazione tempestiva, sia interna al veicolo che verso gli operatori esterni, che ha permesso di indirizzare rapidamente i soccorsi. La vicenda sottolinea come una buona pianificazione dei viaggi scolastici debba includere procedure di emergenza, numeri utili e ruoli chiari per il personale accompagnatore.

Insegnamenti per il futuro

L’episodio vissuto dal Liceo Cavalleri offre spunti concreti per migliorare la sicurezza nei trasferimenti scolastici. È opportuno promuovere corsi di formazione specifici per il personale accompagnatore, con esercitazioni su come affrontare malori improvvisi e manovre di emergenza. Inoltre, dotare i mezzi di kit di primo soccorso aggiornati e verificare lo stato di salute dei conducenti prima della partenza sono misure semplici ma efficaci. Infine, la condivisione di buone pratiche tra istituti può diffondere competenze utili a prevenire conseguenze più gravi in futuri viaggi.

La prontezza dimostrata da Miriam Morsani, Federica Verzaro e Domenico Lucifora rimane un esempio di dedizione professionale: grazie al loro intervento si è evitato il peggio e si è garantita la sicurezza degli studenti. Questa vicenda invita a riflettere sulla necessità di formazione continua e sul valore di procedure chiare per tutte le attività fuori sede, affinché situazioni critiche possano essere gestite con efficacia e responsabilità.

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