Incidente sul lavoro a Ospitaletto: 46enne precipita durante pulizia canna fumaria

Un sopralluogo per la pulizia di una canna fumaria a Ospitaletto si è trasformato in tragedia: la vittima è Massimiliano Lauro, 46 anni, e le autorità stanno ricostruendo dinamica e responsabilità

Una drammatica caduta da un tetto ha tolto la vita a un uomo a Ospitaletto: si tratta di Massimiliano Lauro, di 46 anni, coinvolto in un incidente avvenuto durante un intervento legato alla manutenzione di una canna fumaria. L’episodio, consumatosi in un’abitazione privata, ha subito attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e degli ispettori dell’Ats, chiamati a verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e la regolarità dell’attività svolta.

La vicenda solleva interrogativi sul ruolo dei dispositivi di protezione individuale e sulle condizioni operative in cui si svolgono interventi di manutenzione domestica.

Alcune informazioni al momento risultano in fase di verifica: oltre all’accertamento delle cause della caduta, è emersa una discrepanza nelle prime ricostruzioni sul numero di figli lasciati dal morto, segnale di come nei momenti immediatamente successivi a un lutto i dettagli possano variare tra fonti diverse. È invece certo che la caduta sia avvenuta dalla sommità del tetto, con un volo stimato in circa dieci metri, e che i soccorsi non siano riusciti a salvare la vita della vittima. L’identificazione sul posto è stata resa più complessa perché l’uomo non aveva documenti con sé.

Il fatto

Secondo le prime ricostruzioni, l’intervento era legato alla pulizia della canna fumaria o alla manutenzione delle grondaie di un’abitazione di via Tobagi a Ospitaletto. Sopralluogo è il termine spesso usato per indicare controlli rapidi finalizzati a valutare un lavoro da svolgere: in questo caso, l’uomo avrebbe salito il tetto per valutare o effettuare l’intervento quando, per ragioni al momento da chiarire, ha perso l’equilibrio e ha precipitato per circa dieci metri. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma la violenza dell’impatto ha provocato lesioni incompatibili con la vita e il decesso è stato constatato sul posto.

Circostanze della caduta

La dinamica precisa è materia di indagine: testimoni e vicini hanno riferito di un improvviso scivolone, mentre gli investigatori stanno cercando elementi utili come tracce sulle lamiere, segni di rottura o oggetti caduti. L’assenza di documenti indossati dalla vittima ha rallentato le operazioni di identificazione, compiute poi con le procedure previste dalle autorità. È fondamentale stabilire se l’intervento fosse spontaneo, svolto per conto proprio, o se si trattasse di un incarico professionale concordato con il proprietario dell’abitazione.

Le indagini e la sicurezza

Ai rilievi partecipano i Carabinieri delle stazioni locali e i tecnici dell’Ats, incaricati di valutare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Tra gli aspetti che verranno esaminati vi è l’eventuale uso di imbraghi o di una linea vita, dispositivi fondamentali per lavori in quota che, se assenti o mal fissati, aumentano drasticamente il rischio di incidenti. Gli ispettori dovranno anche verificare la regolarità contrattuale dell’attività: se l’intervento fosse stato svolto in ambito professionale, scatteranno controlli su eventuali posizioni irregolari e responsabilità del committente.

Verifiche sui dispositivi di protezione

L’attenzione degli investigatori si concentra sulla presenza e sull’idoneità dei dispositivi di protezione individuale. In casi simili, la mancanza di un imbrago collegato a una linea vita o l’uso di attrezzature non conformi può trasformare una semplice manutenzione in un rischio letale. Le autorità raccolgono testimonianze e fotografie, e potrà essere disposta una relazione tecnica che chiarisca se siano state violate norme specifiche e se vi siano responsabilità penali o amministrative.

Il ricordo e la reazione della comunità

La notizia ha suscitato commozione nel territorio: Massimiliano Lauro era conosciuto a Gavardo, dove in passato aveva gestito un bar e partecipato ad attività di volontariato. Diverse testate locali e realtà associative hanno espresso cordoglio, ricordando il suo impegno e la sua disponibilità verso la comunità. Il dolore si mescola con la rabbia di chi invoca maggiori tutele per chi lavora in altezza: per il sindacato locale la morte rappresenta «il fallimento di un sistema» che dovrebbe invece tutelare la vita dei lavoratori.

Nei prossimi giorni gli accertamenti tecnici e le indagini proceduralmente chiariranno la dinamica e le eventuali responsabilità; intanto la comunità si prepara a dare l’ultimo saluto e a riflettere sulle misure necessarie per prevenire tragedie analoghe. L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza di formazione, attrezzature adeguate e controlli costanti per garantire condizioni di lavoro sicure, soprattutto in ambiti dove la caduta dall’alto rappresenta uno dei principali fattori di rischio.