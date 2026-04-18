Bagno su un gradino nella sede de I Ragazzi di Robin a Segrate: l’appello per l’accessibilità

La sede de I Ragazzi di Robin a Segrate ospita un servizio igienico non fruibile da persone in carrozzina; l'associazione chiede al Comune interventi concreti per eliminare la barriera

La questione dell’accessibilità torna a farsi sentire a Segrate: all’interno della sede dell’associazione I Ragazzi di Robin, nata nel 2018 con l’obiettivo di favorire inclusione e autonomia per giovani con disabilità intellettiva, è stato rilevato un problema pratico ma significativo.

Il servizio igienico principale è stato collocato sopra un gradino, una scelta che rende il locale di fatto inutilizzabile per chi si muove in carrozzina e limita le possibilità di fruizione per molti utenti della struttura.

Secondo i rappresentanti dell’associazione, la situazione è stata riscontrata sin dal momento dell’ingresso nella sede, avvenuto nel dicembre 2026, ed è rimasta irrisolta nonostante le richieste formulate. Questa condizione è definita dal gruppo come paradossale: uno spazio pensato per promuovere l’autonomia e l’inclusione presenta una evidente barriera architettonica che ostacola l’accesso ai servizi fondamentali.

La barriera e le sue ricadute pratiche

Il punto critico è costituito dal gradino che precede il locale toilette: una semplice altezza che nella pratica diventa un impedimento per persone con mobilità ridotta. L’esistenza di una barriera architettonica all’interno di una struttura dedicata a utenti con esigenze specifiche amplifica l’impatto sul quotidiano, limitando diritti come la privacy, la dignità e la sicurezza personale. Nei contesti dove l’assistenza è parte integrante del servizio, la presenza di ostacoli fisici può aumentare il carico operativo del personale e creare situazioni di disagio ripetuto.

Accesso, rischio e dignità

Un bagno non accessibile non è solo un disagio logistico: rappresenta un problema di tutela della persona. La mancanza di un accesso adeguato può esporre gli utenti a rischi legati a scivolamenti o trasferimenti non sicuri e costringe a soluzioni improprie o ad attese prolungate. È quindi importante considerare la questione come un tema di inclusione e non solo come un intervento edilizio da rimandare, sia per motivi di salute che per rispetto della dignità degli ospiti.

La posizione de I Ragazzi di Robin e l’appello al Comune

La presidente dell’associazione ha spiegato che, al momento dell’ingresso nella sede nel dicembre 2026, il bagno si trovava già in quelle condizioni e che le difficoltà sono emerse immediatamente. Da allora l’organizzazione ha sollecitato soluzioni, sottolineando l’urgenza di un adeguamento strutturale che permetta a tutte le persone di accedere ai servizi senza barriere. L’associazione chiede quindi un intervento coordinato con l’amministrazione comunale per trovare una soluzione rapida e sostenibile.

Richieste formali e interlocuzioni

Nel rivolgersi al Comune, I Ragazzi di Robin pongono al centro la necessità di una risposta che non si limiti a promesse, ma preveda tempi certi e misure concrete. Tra le richieste figurano la verifica tecnica degli spazi, l’adozione di lavori di adeguamento e, se necessario, misure temporanee per garantire l’uso dei servizi da parte degli utenti più fragili. La trasparenza sulle tempistiche e il coinvolgimento delle famiglie e degli operatori sono elementi indicati come fondamentali per ricostruire fiducia nella gestione della struttura.

Soluzioni pratiche e possibili interventi

Le opzioni per risolvere il problema spaziano da interventi semplici a opere più strutturate: la realizzazione di una rampa a livello del pavimento, lo spostamento del locale toilette, o l’installazione di una toilette accessibile a livello zero sono alcune delle possibilità tecniche. Ogni scelta va valutata in relazione a vincoli architettonici e costi, ma tutte hanno come obiettivo comune il ripristino dell’accessibilità e il superamento della barriera architettonica che oggi impedisce l’uso sereno della sede.

Per avanzare soluzioni efficaci è utile coinvolgere tecnici specializzati e realtà associative esperte in accessibilità, oltre a consultare le normative vigenti. Anche interventi temporanei, come l’uso di servizi accessibili esterni o la predisposizione di spazi alternativi, possono alleviare l’urgenza fino all’esecuzione dei lavori definitivi. L’obiettivo rimane garantire che la struttura risponda pienamente alla missione che si è data quando è stata fondata nel 2018.

Conclusione e prospettive

Il caso segnalato a Segrate dalla comunità de I Ragazzi di Robin mette in risalto una contraddizione che non riguarda solo un singolo locale: è un campanello d’allarme su come gli spazi dedicati a persone con bisogni speciali debbano essere progettati e mantenuti. Superare la barriera architettonica del bagno significa restituire autonomia, sicurezza e dignità agli utenti; per questo motivo l’attenzione dell’opinione pubblica e il dialogo con il Comune restano passaggi fondamentali per arrivare a una soluzione concreta e condivisa.