Appello di I Ragazzi di Robin per un bagno accessibile a Segrate

L'associazione fondata nel 2018 chiede al Comune di Segrate un intervento per un bagno inaccessibile presente nella sede, scongiurando esclusione e perdita di dignità

La vicenda si svolge a Segrate e riguarda un problema apparentemente banale ma dal forte impatto sociale: nella sede de I Ragazzi di Robin, associazione nata nel 2018 per promuovere l’inclusione e l’autonomia dei giovani adulti con disabilità intellettive, è presente un bagno inaccessibile.

Fin dal trasferimento nella sede, dicembre 2026 secondo la ricostruzione dell’associazione, il servizio igienico è collocato su un gradino che ne impedisce l’uso a chi si muove in carrozzina, creando una contraddizione evidente tra la funzione degli spazi e la loro fruibilità.

La situazione è stata definita dalla dirigenza come paradossale e non riguarda solo un disagio operativo: tocca la dignità quotidiana delle persone che frequentano il centro. L’associazione ha ripetutamente segnalato il problema al Comune di Segrate, portando a termine sopralluoghi e rilievi tecnici, senza però ottenere fino a oggi un intervento risolutivo. Per richiamare l’attenzione pubblica e istituzionale, i volontari hanno anche pubblicato un video sui social che usa toni ironici per denunciare una realtà presunta comica ma di fatto limitante.

La barriera architettonica e le ripercussioni quotidiane

Il gradino davanti al servizio igienico non è un semplice dettaglio architettonico: è una barriera che impedisce l’accesso e costringe a soluzioni temporanee o all’esclusione di attività che prevedono l’uso dei servizi interni. Per chi vive la mobilità ridotta, ogni ostacolo fisico diventa un limite alla partecipazione. L’associazione sottolinea come l’assenza di un bagno fruibile comprometta momenti fondamentali di autonomia personale, aumentando il carico organizzativo per educatori e famiglie e minando il progetto associativo di inclusione.

Impatto su utenti e operatori

Le conseguenze pratiche ricadono sugli utenti, sui loro accompagnatori e sul personale: per alcuni incontri è necessario prevedere soluzioni alternative, per altri la partecipazione diventa più complicata o impossibile. L’associazione racconta che molti ospiti sono in carrozzina e che, fin dall’ingresso nella sede nel dicembre 2026, il bagno era già inaccessibile, costringendo chi gestisce la struttura a segnalare ripetutamente il problema al Comune. Queste difficoltà quotidiane diventano uno specchio della più ampia questione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici e assegnati ad enti del terzo settore.

Risposte istituzionali e strategie comunicative

Dal lato istituzionale l’associazione riferisce di aver ricevuto sopralluoghi tecnici, ma non interventi concreti. Questa dinamica ha generato frustrazione e la sensazione che le procedure burocratiche rallentino soluzioni semplici e necessarie. L’appello è rivolto chiaramente al Comune di Segrate: non si richiedono opere straordinarie, ma adeguamenti elementari per garantire l’accessibilità. La comunicazione pubblica, con il video ironico, è stata scelta come strumento per esercitare pressione, stimolare il dibattito e ottenere una risposta più rapida dall’amministrazione.

Il ruolo della comunicazione social

L’uso dell’ironia sui social ha una duplice valenza: mette in luce l’assurdità della situazione e sensibilizza cittadini e stampa, ma rischia anche di sminuire la gravità del problema se il messaggio non viene recepito nella sua serietà. L’associazione ha deciso di mettersi in gioco pubblicamente pur ribadendo che l’obiettivo prioritario è ottenere un intervento tecnico risolutivo. La strategia punta a combinare la pressione pubblica con i canali istituzionali già attivati, sperando di tradurre i sopralluoghi in lavori effettivi.

Perché intervenire è urgente e quali potrebbero essere le soluzioni

Agire su un elemento come quel gradino significa restituire dignità e piena partecipazione alle persone che frequentano il centro. A livello pratico, interventi come la rimozione della soglia, la realizzazione di una piccola rampa o la riconfigurazione del locale possono essere soluzioni tecniche non invasive ma efficaci. Al di là degli aspetti tecnici, è fondamentale riconoscere che l’accessibilità non è un optional: è un elemento essenziale per progettare spazi inclusivi che rispettino i diritti di chi li utilizza.

La richiesta finale dell’associazione è chiara e semplice: un bagno accessibile non è un lusso ma una necessità. L’appello a Comune, tecnici e cittadini mira a trasformare una segnalazione ripetuta in un intervento concreto, evitando che una realtà dedicata all’inclusione sia ostacolata da una barriera evitabile. La speranza è che questa vicenda stimoli una più ampia riflessione sulle barriere architettoniche e sulla responsabilità collettiva di garantire spazi fruibili per tutti.