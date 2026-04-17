Timori al Parco Solari: petizione per più controlli

Al Parco Solari i residenti segnalano intimidazioni e degrado: è partita una petizione per riportare sicurezza e vivibilità

Il Parco Solari è descritto dagli abitanti come uno spazio che cambia aspetto nel corso della giornata: la mattina e il primo pomeriggio è frequentato da famiglie, bambini e padroni di cani, ma in alcune fasce orarie la situazione muta. Chi vive nel quartiere segnala un aumento di presenze giovanili che, secondo diverse testimonianze, avrebbero assunto comportamenti intimidatori.

In questo contesto la parola sicurezza ricorre spesso: non si tratta solo di un disagio percepito, ma di un elemento che condiziona l’uso dello spazio pubblico da parte di persone di tutte le età.

La trasformazione dell’area non è limitata alle presenze: anche le attività che avvengono la sera e la notte preoccupano. Residenti e genitori descrivono situazioni in cui l’area diventa luogo di feste improvvisate, consumo di alcol e musica ad alto volume, con conseguente aumento del degrado urbano e della sensazione di insicurezza. Questa doppia dinamica — tensione diurna e degenerazione serale — ha spinto la comunità locale a organizzarsi, dando il via a una raccolta di firme per chiedere interventi mirati.

La dinamica degli episodi durante il giorno

Secondo le segnalazioni raccolte, intorno alle ore pomeridiane gruppi di giovanissimi si radunano nei pressi del campo da calcio e delle aree gioco: la presenza è visibile da lontano e tende a creare apprensione. Diversi testimoni riferiscono di episodi di pressione tra coetanei, con minacce e richieste di consegna di effetti personali. In questo ambito il termine intimidazione viene usato per descrivere pratiche che vanno oltre la semplice disordinata convivenza: si parla di accerchiamenti, di oggetti utilizzati come strumenti di minaccia e di telefonate ai genitori per segnalare episodi di paura e fuga dal campo.

Comportamenti segnalati e reazioni

Gli abitanti notano che i ragazzi più piccoli evitano il campo da gioco per paura, mentre i genitori diventano più guardinghi nelle uscite pomeridiane con i figli. Questo ha un effetto concreto sulla vita sociale del quartiere: le opportunità di socialità all’aperto si riducono e gli spazi comuni perdono la loro funzione aggregativa. La richiesta di maggiori controlli è motivata anche dalla necessità di tutelare i minori e di ripristinare l’accesso libero e sereno alle strutture sportive e ricreative: in molte lamentele compare la parola controllo intesa come presidio e presenza istituzionale.

La sera: musica, alcol e crescente senso di degrado

Al calar della sera il quadro cambia: il parco diventa teatro di ritrovi non autorizzati che spesso proseguono fino a notte fonda. Residenti parlano di musica a volume elevato, bottiglie abbandonate e accensioni di fuochi improvvisati, elementi che contribuiscono a una percezione di degrado. Questo fenomeno, oltre a disturbare chi vive nelle vicinanze, alimenta un circolo vizioso in cui la scarsa manutenzione e l’assenza di un presidio regolare favoriscono il manifestarsi di comportamenti incivili, con conseguenti richieste di interventi strutturali e di ordine pubblico.

Effetti sulla comunità e sulla qualità della vita

Il risultato è una progressiva riduzione dell’uso serale degli spazi verdi da parte delle famiglie e dei gruppi più tranquilli: molti preferiscono evitare il parco nelle ore a rischio, con un impatto sulla socialità e sul commercio locale. Per chi abita nelle immediate vicinanze, la perdita di quiete rappresenta una fonte di stress continuativo. In questo scenario la definizione di area vissuta si diluisce: il parco, che dovrebbe essere un punto di ritrovo per tutte le età, rischia di diventare un luogo percepito come poco sicuro e marginale.

La reazione dei residenti e le richieste concrete

Per contrastare questa deriva, i residenti hanno lanciato una petizione che chiede azioni concrete: aumento dei controlli, interventi di manutenzione, illuminazione migliorata e progetti di animazione sociale per riqualificare lo spazio. L’obiettivo dichiarato è recuperare la vivibilità del parco attraverso misure che combinino presenza delle forze dell’ordine, politiche di prevenzione giovanile e iniziative culturali. La raccolta di firme è uno strumento di pressione civica volto a ottenere risposte dall’amministrazione locale e a riaprire un confronto sul futuro dell’area.