Ricettavano gioielli, carte di credito e smartphone: due fermati vicino a corso Vercelli

Due uomini di 32 anni fermati a Milano per ricettazione: sequestrati gioielli, carte e smartphone, uno era già ricercato per aver investito un agente

A Milano, nei pressi di corso Vercelli, due uomini di 32 anni, entrambi di origine cilena, sono stati fermati con l’accusa di ricettazione. L’operazione ha portato alla luce un presunto circuito di vendita di gioielli, carte di credito e smartphone di dubbia provenienza.

La vicenda è emersa durante controlli mirati a contrastare il commercio di beni rubati, e ha richiamato l’attenzione per la presenza, tra i fermati, di una persona già destinataria di una ricerca da parte delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’arresto è avvenuto in via Cimarosa, dopo attività di monitoraggio della Squadra Mobile. Le forze di polizia hanno proceduto al sequestro di vari oggetti presumibilmente illeciti e hanno notificato ai due uomini le accuse formali. Il caso presenta una componente rilevante di ordine pubblico, poiché uno dei fermati è collegato a un episodio dello scorso marzo in cui, durante un intervento, aveva investito un agente, evento che aveva dato origine a un mandato di ricerca.

Come si è svolto l’intervento

L’azione degli investigatori si è sviluppata attraverso appostamenti e riscontri operativi che hanno permesso di individuare i due sospetti in transito vicino a corso Vercelli. Le forze dell’ordine, avvalendosi di elementi raccolti in precedenza, hanno deciso di intervenire in via Cimarosa, dove si è consumata l’operazione di fermo. Gli agenti hanno poi proceduto a perquisizioni e al repertamento del materiale rinvenuto, con particolare attenzione alla documentazione e agli strumenti di pagamento trovati in possesso dei due soggetti.

Ruolo della Squadra Mobile

La Squadra Mobile ha coordinato le attività sul campo, seguendo una linea investigativa improntata al recupero di beni rubati e all’individuazione di reti di ricettazione. Il lavoro degli inquirenti ha compreso l’analisi di transazioni sospette e il riscontro di segnalazioni precedenti. Gli investigatori hanno qualificato come pezzi chiave i telefoni e le carte trovate, ritenendo che possano fornire tracce utili per risalire ai canali di approvvigionamento degli oggetti.

Materiale sequestrato e sospetti

Fra gli oggetti sequestrati figurano un numero significativo di gioielli, diversi smartphone e alcune carte di credito che, secondo la polizia, risultano compatibili con segnalazioni di furti e truffe. La presenza di questi articoli ha spinto gli inquirenti a ipotizzare un’attività di ricettazione organizzata, in cui i beni venivano acquistati o scambiati per essere poi immessi nel mercato. Il valore complessivo del materiale è ancora in fase di quantificazione da parte degli uffici competenti.

Implicazioni per le vittime

Per chi ha subito furti, il recupero anche parziale di gioielli e smartphone rappresenta un primo passo verso la restituzione dei beni. Gli investigatori stanno mettendo in atto procedure per verificare l’appartenenza degli oggetti ai denunzianti: in questo contesto il confronto dei numeri di serie e delle banche dati è fondamentale per attribuire correttamente la provenienza. Le carte di pagamento sottoposte a sequestro saranno oggetto di controlli per stabilire eventuali usi fraudolenti.

Conseguenze processuali e sviluppi delle indagini

Uno dei due fermati era già ricercato per l’episodio di marzo in cui, secondo le accuse, aveva investito un agente durante un intervento, circostanza che ha aggravato la posizione personale e le misure adottate a suo carico. Gli arrestati sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria e la Procura competente valuterà le contestazioni formulate. Parallelamente, le indagini proseguiranno per individuare eventuali complicità e i canali attraverso cui i beni illegalmente acquisiti venivano immessi nel mercato.

Prospettive investigative

Le attività successive prevedono approfondimenti sulle transazioni collegate alle carte di credito e sulle comunicazioni rintracciate nei smartphone sequestrati. Gli investigatori intendono ricostruire la filiera che ha portato alla circolazione dei beni recuperati, utilizzando elementi digitali e testimonianze per delineare reti più ampie di ricettazione. Il caso rimane aperto e la polizia invita chiunque avesse informazioni a collaborare, considerata l’importanza di spezzare le catene del mercato illecito.