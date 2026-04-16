Incidente con scuolabus a Cassolnovo: studenti illesi nella maggior parte dei casi

Il mezzo comunale è finito fuori strada su un tratto sterrato a Cassolnovo: pochi contusi e intervento dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del 118

Un pomeriggio di preoccupazione nella periferia di Cassolnovo, quando uno scuolabus comunale con nove studenti a bordo ha perso stabilità su un tratto non asfaltato e si è ribaltato. I giovani passeggeri, tutti tra gli 11 e i 13 anni, stavano rientrando a casa al termine delle lezioni e il veicolo viaggiava sulla strada dei Livellari, una carreggiata sterrata che collega le frazioni locali.

Le prime informazioni parlano di contusioni lievi per alcuni ragazzi; le cifre riportate dalle diverse testate variano, ma tutte sottolineano l’assenza di feriti in condizioni gravi.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti, il mezzo sarebbe scivolato quando una ruota è finita sul bordo erboso della carreggiata e il terreno ha ceduto sotto il peso del bus. Il risultato è stato il ribaltamento sul fianco destro all’interno del campo adiacente alla strada. La situazione ha messo in luce come su tratti sterrati, soprattutto dopo piogge o con fondo instabile, il rischio di perdita di controllo aumenti: il contrasto tra il peso del veicolo e la resa del terreno può provocare cedimenti improvvisi che compromettono la tenuta e la stabilità del mezzo.

Condizioni della strada e fattori contribuenti

La strada dei Livellari è un tratto non asfaltato che collega le frazioni del territorio comunale e, per questo motivo, presenta caratteristiche di superficie diverse rispetto alle arterie principali. In commenti raccolti sul posto si è evidenziato come il bordo erboso della carreggiata potesse risultare meno compatto a causa delle recenti condizioni meteorologiche, facilitando il cedimento sul quale è scivolata la ruota del mezzo. Questo tipo di scenario pone l’accento sulla manutenzione delle vie di collegamento secondarie e sull’adeguatezza dei mezzi impiegati per il trasporto scolastico in zone periferiche.

Interventi sul posto e stato dei passeggeri

Immediatamente dopo il ribaltamento sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e aiutato i minori a uscire dal mezzo; sul luogo sono arrivate anche diverse ambulanze del 118 per le valutazioni mediche, insieme alla polizia stradale per i rilievi e l’avvio degli accertamenti. Le fonti locali riportano che tra i nove studenti presenti a bordo ci sono stati contusi in modo lieve: alcune ricostruzioni parlano di cinque, altre di sei minori. In ogni caso, non si registrano condizioni critiche e non sono stati necessari trasferimenti urgenti in ospedale.

Chi ha seguito le operazioni

Oltre ai soccorritori sanitari e agli operatori dei vigili del fuoco, sul posto è stato ascoltato l’autista del mezzo, indicato come un uomo di 43 anni, e sono state raccolte osservazioni utili per ricostruire la dinamica. Il sindaco di Comune si è recato in loco per seguire le operazioni e ottenere informazioni immediate dalle autorità competenti. Le verifiche comprenderanno lo stato del mezzo, la tenuta della strada e la corretta osservanza delle procedure di sicurezza per il trasporto scolastico.

Implicazioni e reazioni locali

L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza dei collegamenti scolastici in aree rurali o periferiche, dove spesso si circola su tratti sterrati non regolarmente manutenuti. Negli ultimi tempi non si tratta di un caso isolato: a fine marzo un altro scuolabus del territorio era rimasto coinvolto in un incidente che aveva richiesto un massiccio intervento dei soccorsi. Famiglie e amministrazioni locali chiedono maggiore attenzione alla manutenzione delle strade secondarie e una verifica dei percorsi utilizzati dal trasporto scolastico, per garantire che i mezzi e le condizioni del fondo stradale non mettano a rischio i bambini.