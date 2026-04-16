Bisca clandestina a Comasina: sequestro di denaro e attrezzature, sette indagati

Un controllo di prossimità ha rivelato una sala da gioco attrezzata in un appartamento: indagati, sequestri e spazi abitativi abusivi sotto accertamento

Un’operazione di polizia ha fatto emergere una bisca clandestina nascosta all’interno di un appartamento in via Brusuglio, nella zona di Comasina a Milano. L’intervento è il risultato di un’attività di osservazione capillare: gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina avevano notato movimenti sospetti e un via vai ripetuto che ha stimolato ulteriori accertamenti.

È bastata la visione di alcune sagome dietro una tapparella parzialmente abbassata per trasformare una semplice verifica di quartiere in un’operazione giudiziaria mirata.

All’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato sette persone di nazionalità cinese, con età comprese tra i 28 e i 56 anni, intenti a praticare scommesse sul gioco del mahjong. L’organizzazione non era improvvisata: quattro persone giocavano mentre tre assumevano ruoli di gestione e promozione dell’attività illecita. Nel corso della perquisizione sono stati posti sotto sequestro due tavoli da gioco motorizzati, numerosi mazzi di carte, tessere professionali per il gioco e oltre 10.000 euro in contanti ritenuti provento delle puntate, elementi che indicano una struttura operativa stabile e professionale.

Come è scattata l’operazione

L’intervento è nato da un’attenta osservazione del territorio: gli agenti hanno rilevato un continuo andirivieni di persone e la presenza di auto di grossa cilindrata nei pressi dello stabile. Un piccolo dettaglio, la fessura di una tapparella quasi del tutto chiusa, ha permesso di intravedere più persone riunite attorno a un tavolo e ha confermato i sospetti. Questa forma di intelligence di prossimità, basata su controllo visivo e raccolta di elementi comportamentali, ha guidato la pianificazione dell’accesso agli ambienti e l’esecuzione dell’irruzione, riducendo i margini di rischio e facilitando la documentazione delle attività illecite.

Ruoli, modalità e profilo dei sospettati

Durante il controllo sono emerse dinamiche nette tra chi partecipava al gioco e chi amministrava le puntate; alcuni presenti avevano precedenti specifici per reati legati al gioco d’azzardo, alla prostituzione e alla contraffazione. Un uomo di 45 anni è stato segnalato anche per essere in possesso di una banconota da 50 euro risultata falsa, circostanza che ha ampliato l’ambito delle contestazioni. L’indagine dovrà ricostruire ruoli, flussi di denaro e eventuali legami con altre attività illecite, ma i primi elementi fotografano un fenomeno organizzato e persistente.

Spazi, abusi edilizi e condizioni di vita

Al piano seminterrato dell’edificio gli agenti hanno trovato uno spazio adibito a dormitorio con materassi e lavori di ristrutturazione in corso: divisori in cartongesso installati senza alcun titolo autorizzativo e una sistemazione che configurano abusi edilizi e criticità sotto il profilo abitativo. Questo elemento aggiunge una dimensione sociale alla vicenda, poiché evidenzia l’uso improprio di immobili per finalità diverse da quelle consentite e la possibile presenza di persone che vivono in condizioni irregolari o precarie. Il ritrovamento ha attivato anche verifiche urbanistiche e di sicurezza degli spazi.

Sequestri materiali e valore probatorio

Il materiale sequestrato, comprese le tessere professionali e i tavoli motorizzati, costituisce una prova tangibile dell’attività illecita e sarà analizzato per ricostruire il flusso delle puntate e le eventuali responsabilità penali. Il denaro contante, stimato in oltre 10.000 euro, verrà sottoposto a verifiche per accertare la provenienza. Gli elementi raccolti sul posto costituiranno parte integrante del fascicolo, mentre le posizioni dei sette indagati saranno valutate alla luce delle contestazioni per gioco d’azzardo e dei reati emergenti dalle singole situazioni.

Implicazioni e prospettive investigative

L’operazione del Commissariato Comasina mette in luce come la lotta alle illegalità diffuse richieda sia osservazione sul campo sia azioni mirate di polizia giudiziaria. Il caso di via Brusuglio è emblematico di un fenomeno che si ripete nelle grandi città: spazi domestici trasformati in luoghi di gioco organizzato, spesso con ricadute su sicurezza urbana e coesione sociale. Le indagini proseguiranno per ricostruire reti, responsabilità e possibili connessioni con attività più ampie, mentre le verifiche amministrative sull’immobile potrebbero dare seguito a sanzioni o provvedimenti di tutela.

In conclusione, l’intervento ha smantellato una realtà clandestina dotata di strumenti professionali e ha messo in luce criticità abitative e penali: un promemoria dell’importanza di controlli di prossimità e di indagini integrate per contrastare pratiche illecite che spesso restano nascoste dietro la facciata degli edifici di città.