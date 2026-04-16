Bici rubata venduta online: denunciati due fratelli di Parabiago

Il legittimo proprietario riconosce la sua bicicletta su un sito di annunci e, segnalando l'offerta, collabora al sequestro e alla restituzione del mezzo

Un controllo su un sito di annunci ha portato alla scoperta di una possibile vendita illecita: una bicicletta di pregio, sottratta a un cittadino milanese, è stata individuata su Subito.it grazie all’occhio attento del proprietario. Dopo aver riconosciuto il mezzo, l’uomo ha sporto denuncia e si è rivolto alla Polizia Locale di Milano, che ha avviato accertamenti con i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Le attività investigative hanno portato a riscontri rapidi: dall’annuncio alla zona di Parabiago il passo è stato breve, e gli inquirenti hanno organizzato un incontro per verificare la provenienza della bicicletta. L’operazione si è conclusa con il recupero del mezzo e la denuncia per ricettazione nei confronti di due fratelli residenti a Parabiago, rispettivamente di 21 e 26 anni.

Come è scattata l’indagine

La vicenda prende le mosse dalla segnalazione del proprietario, che aveva notato la propria bici online a un prezzo molto inferiore rispetto al valore reale. La segnalazione ha attivato una collaborazione tra forze dell’ordine: la Polizia Locale ha raccolto la prima informazione sull’annuncio, mentre i Carabinieri hanno curato l’aspetto operativo, individuando i venditori a Parabiago. Per accertare la provenienza del mezzo è stato concordato un incontro simulato di compravendita, strumento investigativo spesso utilizzato per confermare ipotesi di vendita fraudolenta senza esporre direttamente la vittima al rischio.

Il ruolo del proprietario

Fondamentale è stato l’intervento del legittimo proprietario, che, consultando il portale di annunci, ha riconosciuto la propria bicicletta sottratta circa una quindicina di giorni prima. La capacità di individuare dettagli riconoscibili nelle immagini ha agevolato l’attivazione immediata degli uffici competenti, evitando che il mezzo cambiasse rapidamente ulteriori mani. La sua segnalazione ha trasformato un semplice annuncio in un elemento probatorio centrale per l’azione degli inquirenti.

Coordinamento tra forze dell’ordine

La sinergia tra la Polizia Locale di Milano e i Carabinieri della Compagnia di Legnano ha permesso di mettere a punto una strategia operativa rapida: dalla verifica dell’annuncio alla predisposizione del piano per il fermo. L’organizzazione di un incontro controllato ha consentito di raccogliere elementi utili per la denuncia per ricettazione e per il recupero immediato della bicicletta, che è stata restituita al suo legittimo proprietario al termine delle verifiche sul posto.

Il sequestro e le contestazioni

Durante gli accertamenti, gli investigatori non si sono limitati al singolo episodio: nella perquisizione domiciliare a carico dei due fratelli è stato rinvenuto un quantitativo di altri mezzi di valore. In casa sono state trovate cinque ulteriori biciclette, ciascuna stimata oltre i duemila euro, il cui possesso non è stato adeguatamente giustificato. Gli inquirenti hanno quindi proceduto non solo al recupero del mezzo segnalato, ma anche al sequestro degli altri cycletti in attesa di chiarimenti sull’origine.

Le versioni fornite dai sospetti

I due giovani hanno dichiarato di aver acquistato le altre biciclette, configurando agli occhi degli investigatori la possibilità di un incauto acquisto. Tuttavia, l’assenza di documentazione a supporto e le circostanze dell’annuncio originario hanno indotto gli operanti a contestare il reato di ricettazione. Le verifiche sulla provenienza dei mezzi sono tuttora in corso, mentre le posizioni dei due fratelli sono all’esame degli inquirenti.

Conseguenze pratiche e sviluppi

Il caso esemplifica come l’attenzione del proprietario, unita a una pronta collaborazione fra cittadini e forze dell’ordine, possa portare al recupero di oggetti rubati e a indagini più ampie sul circuito della ricettazione. La bicicletta segnalata, stimata intorno ai 2mila euro, è tornata al suo legittimo proprietario, mentre i procedimenti relativi alle altre biciclette sequestrate proseguono per accertare possibili responsabilità penali.

Cosa resta da chiarire

Restano aperti alcuni punti: la provenienza delle altre cinque biciclette, l’eventuale esistenza di una rete di ricettazione e l’effettiva entità delle responsabilità dei due fratelli. Le autorità competenti continueranno gli accertamenti documentali e tecnici per ricostruire la catena degli acquisti e gli eventuali legami con furti avvenuti nella zona. Nel frattempo questo episodio richiama l’importanza di verificare sempre la provenienza degli oggetti acquistati online e di segnalare tempestivamente qualsiasi sospetto.