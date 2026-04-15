Sequestro a Rozzano, 21 kg di cocaina e arresto dopo fuga sulla SS35 dei Giovi

Controllo alla circolazione, fuga ad alta velocità, scoperta di un sistema nascosto e sequestro di 21 kg di cocaina: il racconto dell'operazione dei Carabinieri

Nel pomeriggio del 13 aprile 2026 una normale attività di controllo stradale si è trasformata in un’operazione di grande impatto a Rozzano. I militari della Compagnia di Corsico hanno intercettato un’auto che viaggiava a velocità elevata sulla SS35 dei Giovi, dando il via a un inseguimento conclusosi con l’arresto di un cittadino marocchino di 39 anni.

L’azione ha rivelato un carico consistente di stupefacenti e modalità di occultamento particolarmente sofisticate.

Questa vicenda mette in evidenza la pericolosità delle corse ad alta velocità in area urbana e la complessità delle reti del traffico di droga. L’operazione è durata pochi, concitati minuti ma ha portato al sequestro di un quantitativo significativo di sostanza, confermando il ruolo attivo dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto al traffico internazionale di droga e alla tutela della sicurezza pubblica.

L’inseguimento: dinamica e rischi

L’intervento è iniziato alle ore 16:30 quando la pattuglia della Sezione Radiomobile ha segnalato l’alt al conducente, il quale ha scelto la fuga anziché fermarsi. Il mezzo, un’auto di grossa cilindrata, si è spostato a velocità elevata tra le corsie della SS35, eseguendo sorpassi azzardati e attraversando rotonde contromano. Il comportamento del conducente ha rappresentato un rischio concreto per gli altri utenti della strada e ha richiesto un rapido coordinamento da parte dei militari per limitare i pericoli.

La conclusione in via Brenta

La fuga si è conclusa in via Brenta, a Rozzano, una strada di campagna a senso unico, dove il sospettato ha tentato di invertire la marcia. In quel frangente l’auto ha speronato il veicolo di servizio dell’Arma e ha urtato un’auto civile parcheggiata: un militare è stato colpito con un pugno durante la resistenza. L’intervento dei carabinieri della Tenenza di Rozzano è stato determinante per immobilizzare il soggetto e riportare la situazione sotto controllo, evitando ulteriori conseguenze per i presenti.

La perquisizione e la scoperta del carico

La successiva perquisizione del veicolo ha rivelato un ingegnoso sistema di nascondiglio che richiedeva accessi elettronici per essere aperto. All’interno, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto diversi involucri: un totale di 21 kg di cocaina in varie forme, telefoni cellulari e materiale riconducibile alla gestione delle attività illecite. I panetti erano stati trattati per mascherare l’odore con profumo e candeggina, una tecnica spesso usata per eludere i controlli olfattivi.

Dettagli sul materiale sequestrato

Nel dettaglio sono stati trovati 18 panetti per circa 20 kg, 7 elementi solidi descritti come “pietre” di cocaina e 3 telefoni cellulari utilizzati presumibilmente per l’organizzazione delle consegne. Il rinvenimento di dispositivi elettronici e di un sistema di occultamento che richiedeva comandi elettronici indica un’operatività pianificata e una certa sofisticazione logistica, elementi che gli inquirenti valuteranno nell’ambito delle indagini.

Conseguenze giudiziarie e quadro investigativo

L’uomo arrestato è stato individuato come un 39enne cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici nel settore degli stupefacenti, con segnalazioni registrate negli anni 2013, 2014, 2026 e 2026. Per i reati contestati, tra cui detenzione ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, il giudice ha disposto la traduzione del fermato presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore.

Le autorità competenti procederanno ora con le verifiche sui contatti, sulle rotte di approvvigionamento e sulla destinazione finale della droga, con l’obiettivo di mappare possibili legami con le piazze di spaccio del milanese. L’operazione sottolinea come controlli stradali di routine possano interrompere canali illeciti e portare all’individuazione di reti più ampie dedicate al trasporto e alla distribuzione di sostanze stupefacenti.

Implicazioni per la sicurezza locale

Oltre al valore del sequestro, l’episodio richiama l’attenzione sulle misure di prevenzione della sicurezza stradale e sulla necessità di risposte tempestive da parte delle forze di polizia. Il ruolo della Compagnia di Corsico e della Tenenza di Rozzano è stato determinante per ridurre i rischi immediati per la cittadinanza e per assicurare alla giustizia un soggetto con precedenti nel settore.

Resta ora da comprendere il grado di inserimento di questo carico nelle reti criminali locali: le indagini proseguiranno per ricostruire la catena di approvvigionamento e per accertare eventuali responsabilità ulteriori. L’operazione rappresenta un segnale chiaro dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di stupefacenti e nel proteggere la sicurezza pubblica.