Sei arresti alla M5 Ponale: geolocalizzazione e telecamere incastrano la baby gang

Intervento della Polizia locale a Milano il 14/04/2026: grazie alla geolocalizzazione nelle cuffie rubate e alle telecamere della metro un gruppo di sei giovani è stato bloccato dopo una rapina con coltello

Il 14/04/2026 la Polizia locale di Milano è intervenuta dopo una rapina consumata nei mezzanini della fermata M5 Ponale. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio, ha visto due giovani vittime e ha portato all’arresto di sei persone: quattro ragazze e tre uomini, di età e nazionalità diverse.

L’operazione ha avuto una svolta rapida grazie a elementi tecnologici e alla collaborazione dei familiari delle vittime, dimostrando come piccoli dettagli possano rivelarsi decisivi in indagini urbane.

La vicenda ha sollevato interrogativi sul tema della sicurezza negli spazi di transito quotidiano e sul coinvolgimento di minorenni in reati violenti. Gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica attraverso testimonianze e strumenti tecnici, mettendo in luce una modalità d’azione che alternava ruoli distinti tra membri più giovani e adulti. Le misure cautelari e le procedure giudiziarie sono state attivate immediatamente dopo l’identificazione dei sospetti.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione degli agenti, due giovani di 17 e 18 anni sono state avvicinate e minacciate con un coltello nei corridoi d’accesso alla stazione M5 Ponale. I malviventi hanno sottratto una collana e una borsa, agendo in modo rapido e coordinato per sfruttare la confusione del luogo. Il riferimento a mezzanini indica quelle aree di passaggio meno visibili rispetto alle banchine, spesso percepite come meno presidiate, che possono diventare punti critici per la sicurezza pubblica.

Ruoli e tattiche del gruppo

Dalle indagini è emerso che i componenti adulti del gruppo avrebbero svolto funzioni direttive, mentre le minorenni sarebbero state impiegate per avvicinare le vittime e creare la distrazione necessaria al furto. Questo schema — una divisione dei compiti tra membri di età diversa — suggerisce una pianificazione non del tutto casuale. La collaborazione tra i partecipanti, che si sarebbero poi riuniti per dividere la refurtiva, ha fornito agli investigatori elementi per contestare l’ipotesi di un’azione improvvisata.

Le indagini e la svolta tecnologica

Determinante per la rapida individuazione del gruppo è stata la segnalazione del padre di una delle vittime e la presenza di un dispositivo con la geolocalizzazione ancora attiva. Le cuffie collegate al telefono rubato hanno permesso agli agenti di seguire gli spostamenti dei sospetti, mentre le immagini del circuito di videosorveglianza della metropolitana hanno confermato i passaggi chiave della dinamica. L’uso combinato di tracciamento in tempo reale e filmati ha abbreviato i tempi di indagine, portando all’intercettazione del gruppo.

Intercettazione e arresti in viale Sarca

La squadra della Polizia locale ha intercettato i sospetti poco dopo l’episodio e li ha bloccati in viale Sarca, ancora in possesso degli oggetti sottratti. Sono stati eseguiti sei arresti: una quattordicenne di origine eritrea, due quindicenni di nazionalità tunisina e tre ventenni egiziani. Le immagini delle telecamere hanno supportato l’attività investigativa, permettendo di attribuire ruoli ai singoli membri del gruppo e di ricostruire i passaggi dell’azione delittuosa.

Conseguenze giudiziarie e riflessioni

Dopo la convalida dell’arresto, i tre maggiorenni sono stati trasferiti al carcere di San Vittore, mentre per le minorenni sono state attivate le misure previste dal Tribunale per i Minorenni. L’attivazione delle procedure giudiziarie specifiche per i minori punta a contemperare l’aspetto repressivo con interventi di natura educativa e rieducativa, tipici del sistema minorile. Questo caso solleva anche la questione della prevenzione e del ruolo delle istituzioni nel contrastare il fenomeno delle baby gang.

Sicurezza e prevenzione negli spazi urbani

La vicenda mette in evidenza l’importanza di potenziare la sorveglianza e la presenza delle forze dell’ordine in aree di transito come i mezzanini, oltre a promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte alle famiglie e ai giovani. L’uso di tecnologie come la geolocalizzazione può rivelarsi uno strumento prezioso, ma solleva anche questioni legate alla privacy e alla tempestività delle segnalazioni. Un approccio integrato tra istituzioni, scuole e servizi sociali risulta fondamentale per ridurre il rischio di reclutamento e devianza nelle fasce più giovani della popolazione.