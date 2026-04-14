Made in Italy sotto attacco: maxi sequestro di lampade e sedute contraffatte

Scopri i dettagli dell’operazione 'Gamba corta': rete di importazione, tredici imprese coinvolte e carenze nelle certificazioni di sicurezza

L’intervento del Nucleo di polizia economico‑finanziaria di Torino, coordinato dalla Procura della Repubblica locale, ha messo in luce una complessa attività di commercio di arredi che imitavano modelli storici del design italiano. L’operazione, battezzata ‘Gamba corta’, si è sviluppata grazie al monitoraggio delle catene retail e delle piattaforme online: dall’analisi dei flussi commerciali gli investigatori hanno individuato importazioni, stoccaggi e vendite che avrebbero riguardato migliaia di pezzi.

In questa fase è bene ricordare il principio della presunzione di innocenza, ma le risultanze raccolte hanno portato a sequestri, perquisizioni e denunce penali.

L’operazione e i numeri principali

Il bilancio operativo parla chiaro: oltre 6.500 complementi d’arredo sequestrati, in gran parte lampade e sedute, quattordici persone deferite all’autorità giudiziaria e tredici società coinvolte nelle indagini. Le attività sono state eseguite su disposizione della Procura di Torino con perquisizioni in diversi siti aziendali, punti vendita e magazzini. Gli interventi hanno interessato regioni e province distribuite sul territorio nazionale, evidenziando una rete organizzata che avrebbe coperto numerosi passaggi della catena distributiva.

Chi sono i soggetti e dove operavano

Dalle informazioni principali emergono sedi societarie e depositi in province come Roma, Milano, Napoli, Bari, Lecce, Frosinone, Padova, Treviso, Varese e Vicenza. Le perquisizioni hanno interessato regioni quali Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Puglia e Campania. Sulla base degli elementi raccolti, agli indagati vengono contestati reati tipici delle attività di contraffazione commerciale: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e frode nell’esercizio del commercio.

La filiera ricostruita e le criticità

Attraverso l’esame della documentazione e il tracciamento dei movimenti, gli investigatori hanno ricostruito una filiera che partiva dall’importazione dall’estero, principalmente dalla Cina, per poi proseguire con lo stoccaggio presso depositi italiani e la distribuzione verso punti vendita fisici e piattaforme online. I prodotti sequestrati risultavano riproduzioni molto fedeli di modelli noti, proteggibili da proprietà intellettuale e da registrazioni a livello europeo, ma immessi sul mercato senza autorizzazione. Le rilevazioni indicano anche che i volumi commercializzati nel tempo da queste realtà erano significativi, per migliaia di pezzi.

Problematiche di sicurezza e certificazioni

Un elemento particolarmente grave emerso durante le verifiche riguarda la mancanza di documentazione tecnica: molte lampade sequestrate erano prive delle certificazioni di sicurezza previste dalle norme dell’UE. Questo fatto non è solo una questione amministrativa, ma implica un concreto rischio per la sicurezza dei consumatori, perché assenza di test su componenti elettrici, isolamento o stabilità può tradursi in pericoli reali nell’uso quotidiano. Le verifiche di conformità sono uno degli strumenti fondamentali per garantire che i prodotti sul mercato non rappresentino un rischio.

Impatto sul sistema produttivo e prospettive giudiziarie

La diffusione di cloni a basso costo ha un duplice effetto nocivo: danneggia economicamente le aziende che investono in ricerca, design e tutela dei diritti, e altera la concorrenza sul mercato, penalizzando gli imprenditori onesti. L’intervento della Guardia di finanza si colloca quindi nell’ambito più ampio della protezione del Made in Italy e del contrasto alle pratiche distorsive del mercato. Le indagini proseguono per definire l’esatta entità dell’attività illecita e per approfondire eventuali responsabilità connesse all’importazione e alla commercializzazione.

Ruolo delle autorità e prossimi passi

Le operazioni di sequestro e le analisi documentali saranno ora parte degli atti processuali: le autorità valuteranno i profili di responsabilità penale e le eventuali misure cautelari. Parallelamente sono previste ulteriori verifiche per accertare i canali di approvvigionamento estero e la rete distributiva nazionale. L’obiettivo dichiarato dagli investigatori è duplice: tutelare i consumatori da prodotti potenzialmente pericolosi e difendere il patrimonio di marchi e creazioni che rappresentano un valore economico e culturale per il Paese.

In definitiva, l’operazione ‘Gamba corta’ evidenzia come la combinazione di controllo sulle vendite online e indagini sui movimenti fisici di merce possa essere efficace nel colpire circuiti di contraffazione: restano ora aperte le fasi successive del procedimento per chiarire compiutamente responsabilità e dinamiche economiche sottostanti.