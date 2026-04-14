Lite degenerata a Milano, fermato un uomo con un coltello in piazza Oberdan

Un conflitto tra due persone in piazza Oberdan ha portato all'arresto di un 29enne: la polizia ha ricostruito l'accaduto grazie alle telecamere e alla scientifica

La cronaca registra un episodio violento avvenuto in centro città, quando una lite tra due persone è sfociata in un’aggressione con arma bianca. In base agli accertamenti degli inquirenti, l’intervento della Polizia è avvenuto durante un servizio di controllo volto a prevenire i reati predatori nelle aree più frequentate dai turisti, mentre gli agenti erano in abiti civili.

La scena si è svolta in piazza Oberdan, e subito è apparsa la gravità delle ferite riportate dalla vittima.

Gli operatori hanno trovato un uomo con ferite compatibili con colpi di coltello e l’altro soggetto in stato di agitazione. Dopo i primi rilievi sul posto e la richiesta dei soccorsi, la vittima è stata trasportata in ospedale. Le successive verifiche hanno permesso di mettere insieme i frammenti della vicenda: dalle modalità dell’aggressione al percorso dei due coinvolti fino agli elementi che hanno portato all’arresto di uno dei protagonisti.

Come si sono svolti i fatti

Secondo la ricostruzione degli agenti della Squadra Mobile, la tensione è esplosa intorno alle 21 di mercoledì 8 aprile, quando due riders si sono avvicinati all’angolo di piazza Oberdan e hanno iniziato a discutere. Uno dei due, poi individuato come la vittima, ha mostrato segni evidenti di lesioni. L’altro, un uomo che teneva un coltello, è stato fermato dagli agenti dopo che si erano qualificati e avevano messo in sicurezza l’area. Al momento del blocco, il presunto aggressore aveva nascosto l’arma all’interno del portavivande della propria bicicletta, dove è stata poi recuperata dalla polizia.

Intervento immediato e primo soccorso

Gli operatori specialistici e il personale sanitario sono intervenuti sul posto per prestare le prime cure alla vittima, che è stata successivamente trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda. Le ferite riscontrate sono state descritte come penetranti al torace, alla regione dorsale e ai glutei: lesioni che, se non tempestivamente trattate, avrebbero potuto avere esiti fatali. Il referto medico indica una prognosi di 30 giorni, a conferma della gravità degli episodi e della necessità di un approfondimento investigativo.

Accertamenti tecnici e ricostruzione

La dinamica dell’aggressione è stata delineata grazie all’azione combinata della Polizia Scientifica e all’analisi dei filmati di sorveglianza presenti nella zona. Le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza hanno documentato l’arrivo dei due riders, il susseguirsi dei fatti e il momento in cui gli agenti hanno neutralizzato il presunto aggressore. Questi elementi video, uniti ai rilievi tecnici, hanno consentito di collegare i segni sulle vesti della vittima alle ferite rilevate, fornendo riscontro all’ipotesi investigativa.

Il valore delle immagini

Le registrazioni sono fondamentali per chiarire sequenze temporali e responsabilità: nel caso in esame i fotogrammi hanno mostrato non solo l’alterco ma anche l’abbandono dell’arma dentro il contenitore della bici, un dettaglio che ha avuto rilievo sia per la contestazione dei fatti sia per la gestione del sequestro. L’uso combinato di videosorveglianza e rilievi scientifici ha permesso di costruire un quadro probatorio solido in tempi rapidi.

Conseguenze e provvedimenti

Al termine degli accertamenti, il soggetto ritenuto responsabile è stato tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio. Si tratta di un uomo di 29 anni, di nazionalità pakistana, la cui posizione sul territorio nazionale è risultata irregolare agli uffici competenti. Dopo le formalità di legge, il fermato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale Milano San Vittore in attesa delle misure cautelari e degli sviluppi dell’iter giudiziario.

La vicenda rimane al centro delle verifiche della Procura e della polizia, che continueranno a esaminare testimonianze e ogni elemento utile per definire pienamente responsabilità e contesto dell’aggressione. Nel frattempo, l’attenzione resta alta nelle zone della città più soggette a tensioni e comportamenti antisociali: l’episodio mette in evidenza l’importanza dei controlli e della collaborazione tra forze dell’ordine, sistemi di sorveglianza e strutture sanitarie per garantire sicurezza e tempestività d’intervento.