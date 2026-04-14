Blitz della Polizia: 35enne di Buccinasco arrestato con cocaina, marijuana e hashish

La Polizia di Stato ha arrestato un 35enne residente a Buccinasco dopo un fermo a Milano; nel suo appartamento e nel box sono state trovate dosi e strumenti per lo spaccio

Nel pomeriggio di domenica 12 aprile un intervento delle volanti della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 35 anni residente a Buccinasco. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione in piazzale Susa, all’angolo con via Romagna a Milano, dove l’uomo era stato notato mentre ostacolava la circolazione stradale.

Al momento del controllo, gli agenti hanno proceduto con la perquisizione personale e domiciliare, attività che hanno rivelato il possesso di diverse sostanze stupefacenti.

Il fermo e gli accertamenti sul posto

Durante il controllo in strada gli operatori hanno trovato il 35enne in possesso di una busta contenente 42 grammi di cocaina, circostanza che ha fatto subito scattare ulteriori accertamenti. La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo a Buccinasco e al box auto di pertinenza, dove sono stati rinvenuti altri quantitativi significativi di droga. L’azione degli agenti è un tipico esempio di come una segnalazione iniziale possa condurre a un’indagine più ampia e a riscontri oggettivi sulla natura delle attività sospette.

Materiale trovato e strumenti sequestrati

Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati complessivamente 281 grammi di marijuana, 74 grammi di hashish e una bilancia di precisione rinvenuta nel box. Inoltre, in casa sono stati trovati due coltelli con tracce di sostanza stupefacente, elemento che ha rafforzato l’ipotesi della detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro di tutto il materiale e all’arresto del soggetto in base alle norme vigenti.

Contesto più ampio: altre attività e misure nel territorio

La notizia si inserisce in un quadro più ampio di controlli sul territorio metropolitano: nelle stesse ore la Polizia ha effettuato un’altra operazione che ha portato al fermo di un cittadino di 27 anni di nazionalità marocchina in zona piazzale Susa. Entrambi gli arrestati risultano già noti alle forze dell’ordine, elemento che ha reso i controlli più mirati. L’intervento dimostra l’importanza di sinergie tra pattuglie sul territorio e segnalazioni dei cittadini per individuare reti di spaccio o singole attività illecite.

Sequenza procedurale dopo l’arresto

Dopo l’arresto il 35enne è stato condotto nelle strutture di polizia per le formalità di rito e per le successive comunicazioni all’autorità giudiziaria. Il materiale sequestrato verrà analizzato e catalogato come prova nell’ambito dell’indagine per detenzione ai fini di spaccio. Le attività documentali e balistiche sui coltelli e sui residui rinvenuti contribuiranno a ricostruire eventuali canali di approvvigionamento e distribuzione.

Reazioni istituzionali e prospettive per la comunità

Il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine, sottolineando che il risultato rappresenta un chiaro segnale di attenzione verso la sicurezza locale. In una dichiarazione ufficiale ha ricordato l’impegno dell’amministrazione sui fronti dei controlli e della prevenzione, in particolare verso i giovani, ribadendo che il territorio non sarà tollerante nei confronti di attività criminali.

Prevenzione e lavoro sul territorio

La vicenda richiama l’importanza di azioni coordinate: controlli mirati, attività di prevenzione e informazione nelle scuole e nelle associazioni locali sono strumenti essenziali per contrastare la diffusione dello spaccio. Il mix di interventi repressivi e di educazione al rischio mira a ridurre la domanda e a proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione, consolidando il lavoro di polizia con progetti di sensibilizzazione e supporto.