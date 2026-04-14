Arresti a Milano per spaccio: sequestri tra piazzale Susa, Buccinasco e via Compagnoni

Il 13/04/2026 la Polizia di Stato ha eseguito due arresti legati allo spaccio: un uomo fermato a piazzale Susa e un altro controllato in via Compagnoni. Sequestrati cocaina, hashish, marijuana, coltelli e una bilancia di precisione

Il 13/04/2026 la Polizia di Stato di Milano è intervenuta in due distinti controlli che hanno portato all’arresto di due uomini, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Le operazioni, condotte in momenti e luoghi diversi della città e della sua cintura, hanno rivelato un quadro sfaccettato del traffico di sostanze stupefacenti: quantità variabili di droga, strumenti per il confezionamento e nascondigli articolati tra abitazione, box e autovettura.

Le attività di polizia hanno puntato sia su segnali di disturbo alla circolazione sia su comportamenti sospetti osservati sul territorio urbano. In entrambi i casi gli interventi sono scattati dopo l’osservazione diretta degli operatori e hanno portato a sequestri significativi di cocaina, hashish e marijuana, oltre a denaro contante e strumenti che indicherebbero la finalità di vendita al dettaglio.

La dinamica degli arresti

L’azione degli agenti si è sviluppata su due fili paralleli ma con caratteristiche diverse: da una parte un controllo motivato da un disturbo alla viabilità, dall’altra un’ispezione suscitata dall’atteggiamento sospetto di un uomo all’interno di un’auto in sosta. Entrambe le situazioni hanno consentito di ricostruire ruoli distinti nel mercato della droga: un possibile deposito con rifornimenti di diverse sostanze e un punto vendita di strada con dosi già confezionate. Il risultato è stato l’arresto di due persone, accusate di detenzione ai fini di spaccio.

Il fermo a piazzale Susa e gli sviluppi a Buccinasco

Nel primo intervento, avvenuto in piazzale Susa angolo via Romagna, gli agenti delle volanti del commissariato Monforte Vittoria hanno fermato un uomo di 35 anni che stava ostacolando la circolazione. La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di circa 42 grammi di cocaina in una busta. La successiva ispezione dell’abitazione, sita a Buccinasco, ha ampliato il quadro: sono stati trovati 281 grammi di hashish, 455 grammi di marijuana e due coltelli con tracce di sostanza. Nel box auto collegato all’immobile gli agenti hanno inoltre sequestrato 74 grammi di hashish e una bilancia di precisione, elemento che suggerisce attività di pesatura e preparazione delle dosi.

Il controllo in via Compagnoni

Il secondo arresto, eseguito dagli investigatori del commissariato di via Carlo Poma, ha riguardato un cittadino marocchino di 27 anni notato mentre armeggiava all’interno di un’auto in sosta in via Compagnoni, area nei pressi di corso Ventidue Marzo. L’ispezione del veicolo ha rivelato un nascondiglio insolito: all’interno della plancia è stato trovato un calzino contenente 21 dosi di cocaina, ciascuna già confezionata, per un peso indicativo pari a 0,5 grammi a dose. L’uomo aveva anche con sé 210 euro in contanti, segno ulteriore di un’attività commerciale illecita su piccola scala.

Elementi emersi e interpretazioni

Le risultanze delle perquisizioni delineano due profili complementari del fenomeno: il primo soggetto sembra aver gestito un deposito strutturato, con rifornimenti multiple e strumenti per il confezionamento, mentre il secondo agiva come distributore di strada, con dosi già pronte per la vendita. La presenza di una bilancia e di coltelli con tracce di droga rafforza l’ipotesi di un’organizzazione volta a preparare e suddividere le sostanze in dosi commerciabili.

Prove e strumenti sequestrati

Tra gli oggetti posti sotto sequestro figurano oltre alle sostanze stupefacenti: una bilancia di precisione, coltelli con residui, confezioni già suddivise, un calzino usato come nascondiglio e denaro contante. Questi elementi, combinati, costituiscono indizi chiave per l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, poiché suggeriscono una finalità commerciale e non il semplice possesso personale.

Conseguenze giudiziarie e riflessioni per il territorio

Entrambi gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria e dovranno rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni evidenziano come il contrasto alla vendita di droga si sviluppi su più livelli, richiedendo controlli sia nelle aree pubbliche sia nelle abitazioni e nei box collegati. Per le comunità coinvolte, gli interventi confermano l’importanza di segnalazioni tempestive e dell’azione coordinata delle forze dell’ordine per interrompere le filiere di distribuzione urbana.

Prossimi passi investigativi

Le indagini proseguiranno per ricostruire eventuali forniture e collegamenti tra i soggetti arrestati e altre persone coinvolte nella rete di spaccio. La documentazione raccolta, compresi i sequestri di sostanze e strumenti, sarà valutata dall’autorità giudiziaria per definire misure cautelari e sviluppare ulteriori accertamenti sul piano locale.