Fiamme in un appartamento di corso Monforte: evacuazione e intervento dei vigili del fuoco

Nella tarda serata di domenica un elettrodomestico guasto in cucina ha scatenato un incendio in corso Monforte 7: evacuata la palazzina e intervenuti i vigili del fuoco con quattro mezzi

Nella tarda serata di domenica un incendio è divampato in un appartamento al civico Corso Monforte 7, a pochi passi dalla Basilica di San Babila. Una densa colonna di fumo ha attirato l’attenzione dei vicini e dei passanti, obbligando chi era all’interno dello stabile a uscire rapidamente per mettere al sicuro se stessi e i propri familiari.

Sul posto si è formata immediatamente una piccola folla, mentre i soccorsi organizzavano le operazioni necessarie per contenere il rogo e verificare eventuali rischi alle strutture del palazzo.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 23.30 quando il fumo ha cominciato a fuoriuscire da una finestra dell’appartamento interessato. I residenti hanno abbandonato gli appartamenti seguendo le indicazioni di sicurezza, senza creare panico ma mantenendo alta l’attenzione. Le forze intervenute hanno valutato l’emergenza con rapidità, attivando le procedure per l’evacuazione preventiva dell’intero stabile e predisponendo le misure per limitare danni maggiori alle parti comuni e agli appartamenti adiacenti.

Intervento dei soccorsi

I vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina sono arrivati sul posto con un dispiegamento significativo: due autopompe, un’autoscala e un carro soccorso. L’azione è stata coordinata per circoscrivere rapidamente le fiamme e mettere in sicurezza le strutture portanti dell’edificio, utilizzando sia manovre di estinzione dirette che operazioni di ventilazione per rimuovere il fumo. La prontezza dei pompieri ha evitato che il rogo si estendesse agli appartamenti confinanti, limitando così il rischio di danni strutturali più gravi e potenziali evacuazioni di edifici vicini.

Mezzi e ruoli in campo

Oltre ai mezzi dei pompieri, in via precauzionale è intervenuta un’ambulanza del 118 per monitorare le condizioni dei residenti e fornire assistenza medica se necessario. Le operazioni hanno previsto la verifica delle vie d’esodo, il controllo della presenza di eventuali persone ancora all’interno e la misurazione dei livelli di fumo nelle scale e nei pianerottoli. La cooperazione tra squadre antincendio e sanitari ha permesso un controllo efficiente della scena, con particolare attenzione alla salvaguardia della salute degli evacuati.

Cause e dinamica dell’incendio

Dalle prime verifiche tecniche è emerso che il rogo sarebbe stato innescato dal malfunzionamento di un elettrodomestico in cucina. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto la stanza, alimentate dal materiale combustibile presente e dalla presenza di mobili e accessori tipici di un ambiente domestico. Questa dinamica sottolinea come un guasto agli apparecchi elettronici possa rapidamente trasformarsi in un problema serio: è fondamentale, anche nelle nostre abitazioni, conoscere le buone pratiche per l’uso e la manutenzione degli elettrodomestici.

Precauzioni e prevenzione

L’episodio mette in evidenza l’importanza della manutenzione regolare e dell’attenzione all’uso di apparecchi come forni, piani di cottura e piccoli elettrodomestici. Controlli periodici, prese di corrente non sovraccaricate e l’uso di dispositivi certificati riducono il rischio di cortocircuiti e surriscaldamenti. Inoltre, conoscere le procedure di emergenza e disporre di estintori domestici può fare la differenza tra un danno contenuto e un incendio esteso.

Evacuazione, bilancio e ritorno alle abitazioni

Nonostante i momenti di tensione e l’odore acre di bruciato percepito nell’area, non si sono registrati feriti né casi di intossicazione. Tutti gli abitanti dello stabile sono stati messi in sicurezza e, dopo le operazioni di spegnimento e la completa ventilazione dei locali, hanno potuto fare rientro nelle proprie case. L’assenza di vittime o di ricoveri testimonia l’efficacia dell’intervento e l’adeguata prontezza dei residenti nel seguire le procedure di emergenza.

Le operazioni si sono concluse con la verifica dell’agibilità degli spazi e la consegna delle informazioni utili agli inquilini per eventuali accertamenti successivi. L’episodio a Corso Monforte richiama l’attenzione su comportamenti preventivi e sull’importanza del pronto intervento delle squadre specializzate per limitare i danni in un contesto urbano affollato e di pregio come il centro di Milano.