Scontro fatale sulla tangenziale ovest: uomo di 66 anni muore contro un Tir

Un conducente italiano di 66 anni è deceduto dopo l'impatto con un tir fermo in una piazzola sulla tangenziale ovest di Milano; le forze dell'ordine indagano sulla dinamica

Un grave incidente mortale si è verificato sulla tangenziale ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico e Assago in direzione Bologna. Secondo le informazioni raccolte sul luogo, un uomo di 66 anni, cittadinanza italiana, ha perso la vita dopo che la sua vettura ha terminato la corsa contro un Tir che si trovava fermo in una piazzola di sosta.

La dinamica dell’impatto è oggetto di accertamenti, ma le prime ricostruzioni confermano che il camion non era in movimento al momento del contatto.

La scena dell’incidente ha richiesto l’intervento coordinato di più mezzi e squadre: sono accorsi i soccorritori del 118, le pattuglie della Polstrada e personale del Comando di via Messina, che ha inviato due mezzi per le operazioni di estricazione e messa in sicurezza. Nonostante gli immediati tentativi di soccorso, il personale sanitario ha dovuto constatare il decesso della vittima sul posto. Le autorità stanno procedendo con i rilievi tecnici per chiarire le cause che hanno portato alla perdita del controllo del veicolo.

La dinamica dell’incidente

Al centro delle verifiche c’è il momento in cui l’auto ha deviato dalla sua corsia ed è finita contro il camion fermo: gli investigatori della Polstrada stanno analizzando elementi come la posizione dei veicoli, i segni sul manto stradale, e le testimonianze raccolte. L’ipotesi di una perdita di controllo rimane al momento la più plausibile, ma non vengono esclusi fattori esterni come condizioni della carreggiata, eventuali distrazioni o malori improvvisi. È fondamentale, per la ricostruzione completa, combinare rilievi tecnici e dati oggettivi raccolti sul posto.

Cosa è stato ricostruito finora

Secondo quanto emerso dai primi controlli, il Tir era fermo correttamente nella piazzola di sosta, quindi l’impatto non sembra attribuibile a una manovra del mezzo pesante. I rilievi prodotti dalla squadra intervenuta del Comando di via Messina hanno documentato la posizione dei veicoli e i danni subiti, utili a stabilire la dinamica cinetica dell’urto. Testimoni presenti sulla tangenziale hanno riferito di aver udito l’impatto e di aver visto la macchina finire contro il rimorchio, ma le dichiarazioni saranno confrontate con i dati oggettivi per confermare la sequenza precisa degli eventi.

Intervento dei soccorsi e gestione della scena

La rapidità dell’intervento è stata determinante per la gestione della scena: due mezzi del Comando di via Messina si sono dedicati alle operazioni di estricazione e alla messa in sicurezza dell’area, mentre il personale sanitario del 118 ha effettuato i primi controlli sul conducente. Le procedure previste per incidenti con vittime sono state applicate in modo coordinato per preservare le evidenze e garantire la sicurezza degli operatori. L’area è stata transennata e il traffico deviato per permettere le operazioni senza ulteriori rischi per gli automobilisti.

Ruolo delle autorità e dei rilievi tecnici

La Polstrada ha assunto il coordinamento delle indagini, predisponendo rilievi fotografici e misurazioni che serviranno per la relazione ufficiale. Le misure effettuate serviranno a stabilire velocità stimata, angoli d’impatto e posizione finale dei veicoli; elementi essenziali per comprendere se fattori meccanici o umani abbiano contribuito all’esito fatale. Inoltre, l’intervento del Comando di via Messina ha permesso un rapido soccorso tecnico, con l’obiettivo di limitare ulteriori danni e preservare la catena di custodia delle prove.

Conseguenze e riflessioni sulla sicurezza stradale

Un episodio con esito letale come questo riporta l’attenzione sull’importanza di mantenere standard elevati di sicurezza stradale e sulla necessità di spazi di sosta adeguati e segnalati. La presenza di piazzole di sosta lungo le arterie principali è essenziale per la gestione dei mezzi pesanti, ma è altrettanto cruciale che gli altri utenti della strada rispettino limiti e condizioni di guida. Le autorità locali e gli enti preposti potrebbero avviare verifiche progettuali o campagne informative per ridurre il rischio di simili tragedie in futuro, partendo dalle lezioni che emergeranno dalle indagini in corso.