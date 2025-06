Bareggio in allerta: uomo di 57 anni colto da malore e trasportato in terapia intensiva

Attimi di paura a Bareggio: un uomo di 57 anni si sente male e viene trasportato in ospedale in codice rosso.

Attimi di apprensione a Bareggio nel pomeriggio di martedì 10 giugno, quando un uomo di 57 anni è stato colto da un improvviso malore nei pressi di un supermercato. Il fatto è avvenuto intorno alle 14.30 in via Magenta, all’altezza del PennyMarket. La situazione si è subito rivelata critica, richiedendo l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Intervento dei soccorsi

Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’uomo, identificato come C.D., ha accusato un malore che ha destato preoccupazione tra i passanti. I Carabinieri della stazione di Abbiategrasso sono giunti rapidamente sul posto, seguiti da un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano e un’automedica dell’Areu, attivati in codice rosso. I soccorritori hanno prestato i primi, cruciali soccorsi.

Trasporto in elisoccorso

Nonostante gli sforzi iniziali, le condizioni di C.D. sono apparse subito gravi. Così, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, il quale ha trasportato l’uomo all’ospedale San Gerardo di Monza, sempre in codice rosso. L’elisoccorso è atterrato in pochi minuti, un tempo che pare infinito quando una vita è in gioco. Arrivato al pronto soccorso, l’uomo è stato immediatamente accolto dai medici, che hanno subito avviato le procedure necessarie.

Ricovero in terapia intensiva

Attualmente, C.D. si trova ricoverato in terapia intensiva cardiologica. Le notizie dall’ospedale parlano di prognosi riservata, un termine che pesa come un macigno. La famiglia è in attesa di aggiornamenti, mentre il personale sanitario fa il possibile per stabilizzare le sue condizioni. La comunità di Bareggio è in ansia. Un malore che ha colpito un uomo comune, ma che ricorda a tutti noi quanto sia fragile la vita.

Le testimonianze

Testimoni oculari raccontano di attimi di panico, di gente accorsa per aiutare, di richieste disperate di aiuto. “Non ho mai visto nulla di simile prima,” dice un passante. “È successo tutto così in fretta.” Domande rimangono in sospeso: cosa ha causato il malore? Quali fattori hanno giocato un ruolo in questo dramma? La speranza è che le indagini possano fornire risposte e, nel frattempo, la comunità si stringe attorno alla famiglia dell’uomo.