Un tamponamento coinvolge più veicoli, causando rallentamenti significativi nel traffico.

Un incidente che paralizza il traffico

Questa mattina, intorno alle 11.30, un grave incidente ha avuto luogo sulla tangenziale ovest, precisamente tra Rozzano e Buccinasco. Il tamponamento ha coinvolto diversi veicoli, causando un blocco totale del traffico in entrambe le direzioni. Le autorità sono intervenute rapidamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Dettagli sull’incidente

Secondo le prime informazioni fornite dalla Polizia Stradale, il tamponamento ha coinvolto un numero imprecisato di veicoli. Un uomo di 68 anni è rimasto ferito, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. La centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza sul posto e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Gli agenti stanno cercando di chiarire le circostanze che hanno portato a questo incidente, che ha creato notevoli disagi al traffico.

Traffico intenso e consigli per gli automobilisti

Il traffico è attualmente paralizzato lungo la tangenziale ovest, con code che si estendono per diversi chilometri a partire da Rozzano in direzione nord. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi. Le autorità stradali stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti non appena le operazioni di soccorso saranno completate e la viabilità ripristinata.