Incidente mortale in tangenziale ovest: auto si schianta contro un tir

Il 12/04/2026 un 66enne è morto sulla Tangenziale Ovest di Milano: l'auto ha colpito un tir fermo in una piazzola e sono in corso rilievi della polizia stradale

Il 12/04/2026 la Tangenziale Ovest di Milano è stata teatro di un Incidente mortale tra gli svincoli di Corsico e Assago, in direzione Bologna. Un uomo italiano di 66 anni ha perso la vita dopo che la sua vettura è andata a collidere con un tir che si trovava regolarmente fermo in una piazzola di sosta.

La dinamica, ancora sotto accertamento, ha richiesto l’intervento di più squadre di emergenza per la gestione della scena e per i rilievi tecnici necessari.

Secondo le prime informazioni ufficiali, l’impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 17+500, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico-Gaggiano e Assago. Nonostante la rapidità degli interventi, i soccorritori non hanno potuto salvare il conducente, che è stato estratto dalle lamiere ma è stato dichiarato deceduto sul posto dall’Areu. L’episodio ha provocato ripercussioni significative sulla circolazione nel tratto interessato.

Interventi di soccorso e messa in sicurezza

Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente i mezzi del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e i vigili del fuoco del Comando di via Messina, che hanno operato con due automezzi. I pompieri hanno svolto le complesse operazioni di estricazione del corpo dalle lamiere e hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area per evitare ulteriori rischi legati ai detriti e al traffico. La collaborazione tra le diverse forze è stata essenziale per gestire la scena in condizioni critiche.

Dettagli sulle operazioni di soccorso

Le operazioni di soccorso hanno richiesto strumenti specifici e procedure di intervento coordinate: i vigili del fuoco hanno tagliato parti della scocca automobilistica per permettere l’accesso ai sanitari, mentre il personale del 118 ha verificato le condizioni del conducente. Nonostante gli sforzi, i medici hanno potuto constatare solo il decesso a causa dei gravi traumi riportati. In seguito, la scena è stata delimitata per consentire i rilievi tecnici senza interferenze esterne.

Dinamica dell’incidente e ipotesi investigative

Le prime ricostruzioni indicano che la vettura ha improvvisamente deviato la propria traiettoria e ha urtato il mezzo pesante fermo sulla piazzola. Gli inquirenti non escludono diverse ipotesi: un malore improvviso del conducente, un guasto meccanico o una perdita di controllo del veicolo. In questo contesto, la perdita di controllo viene esaminata sia nella prospettiva delle condizioni del conducente sia sotto il profilo tecnico del veicolo coinvolto.

Rilievi della Polizia Stradale

La Polizia Stradale ha effettuato rilievi fotografici e planimetrici per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi, acquisendo dati utili a stabilire dinamica e responsabilità. Le indagini includono l’esame della posizione del tir fermo, la verifica dei segnali stradali e l’analisi dei filmati di eventuali telecamere di sorveglianza presenti lungo la carreggiata. Tali accertamenti sono fondamentali per chiarire se alla base dell’incidente si trovino cause mediche o tecniche.

Ripercussioni sulla viabilità e raccomandazioni

L’incidente ha determinato rallentamenti consistenti e code nel tratto interessato: secondo le informazioni fornite dalla gestione della tangenziale, si sono registrate code superiori ai tre chilometri in direzione sud, con temporanee limitazioni alla circolazione per permettere la rimozione dei mezzi e i rilievi. La presenza dei mezzi di soccorso sulla carreggiata ha comportato deviazioni e rallentamenti a catena, influenzando anche le strade di collegamento.

In seguito a episodi di questo tipo le autorità raccomandano prudenza, controlli regolari dei veicoli e attenzione ai segnali di affaticamento o malessere durante la guida. La tragedia del 12/04/2026 sottolinea l’importanza di interventi rapidi e coordinati e l’esigenza di approfondire le cause per prevenire eventi analoghi.

Conclusione

La perdita di una vita in un Incidente stradale è un evento che lascia un segno profondo nella comunità e impone riflessioni sulle misure di sicurezza e sulla manutenzione dei veicoli. Le autorità competenti proseguiranno con gli accertamenti per fornire una ricostruzione definitiva. Nel frattempo, resta aperta la necessità di mantenere alta l’attenzione alla guida e di rafforzare i protocolli di prevenzione e soccorso sulle arterie ad alto traffico come la Tangenziale Ovest.