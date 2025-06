Incidente stradale ad Abbiategrasso: tre auto coinvolte e fiamme nel pomeriggio

Un pomeriggio di paura ad Abbiategrasso: tre auto coinvolte in un tamponamento, ma nessun ferito grave.

Un drammatico incidente stradale ha scosso Abbiategrasso questo pomeriggio, quando, intorno alle 14:45, tre automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Una delle vetture ha preso fuoco, sollevando una colonna di fumo nera nel cielo. Fortunatamente, l’episodio si è concluso senza feriti gravi.

Il luogo dell’incidente

La scena del sinistro è una delle strade più trafficate della zona, quella che collega Abbiategrasso a Milano e Vigevano. Il tamponamento è avvenuto proprio all’altezza del vecchio stabilimento della Mivar, un punto nevralgico vicino a un distributore di benzina. Testimoni raccontano di un boato e di un’immediata confusione. “Ho sentito un colpo e ho visto le fiamme, sembrava un film”, racconta un passante.

Le prime ore di soccorso

Immediatamente dopo l’incidente, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Un’ambulanza e un’auto medica sono arrivate sul posto in codice rosso, seguite dalla Polizia Locale di Abbiategrasso. I soccorritori hanno agito tempestivamente, domando le fiamme e assistendo le persone coinvolte. Il traffico ha subito notevoli disagi, con lunghe code in entrambe le direzioni.

Testimonianze dei soccorritori

Un pompiere presente sul posto ha dichiarato: “La situazione era critica, ma siamo riusciti a intervenire in tempo. La cosa più importante è che non ci sono stati feriti gravi, anche se la paura è stata tanta.” La Polizia ha effettuato i rilievi di rito e ha regolato il traffico per garantire la sicurezza della zona.

Fortunatamente nessun grave ferito

Nonostante il panico iniziale, si è appreso che le conseguenze dell’incidente sono state lievi. Solo un ferito lieve è stato registrato, ma per fortuna nulla di preoccupante. Le autorità hanno confermato che l’incendio è stato rapidamente domato e che non ci sono stati ulteriori rischi collaterali.

Riflessioni finali

Questo incidente ricorda a tutti noi l’importanza della prudenza alla guida. In una giornata che avrebbe potuto avere un esito ben più drammatico, la reazione rapida dei soccorritori ha messo al sicuro le persone coinvolte. Resta da chiedersi: cosa si potrebbe fare per migliorare la sicurezza stradale in aree ad alto traffico come questa?