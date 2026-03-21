Maxi inchiesta Hydra, tra ordinanze del Riesame e mobilitazione civile a Milano

Le vicende collegate all’inchiesta Hydra uniscono la partecipazione civile a Milano, il dibattito giudiziario sul presunto sistema mafioso e la tragica morte di un detenuto che aveva iniziato a rendere dichiarazioni

Una contestualizzazione pubblica e una serie di provvedimenti giudiziari stanno segnando le fasi più recenti dell’inchiesta nota come Hydra. A Milano si è vista una partecipazione civile nutrita davanti al carcere di San Vittore, mentre i giudici del Tribunale del Riesame hanno riconsiderato misure cautelari per alcuni indagati ritenuti centrali dall’accusa.

Nel frattempo la morte in carcere di un uomo coinvolto nell’indagine ha aggiunto tensione e interrogativi sulle condizioni del sistema penitenziario e sul percorso processuale.

La mobilitazione a Milano e le ragioni delle associazioni

In piazza Filangeri molte sigle associative si sono riunite per assistere all’apertura di udienze legate all’inchiesta: tra loro Libera, la CGIL Lombardia, Arci e Una casa anche per te. Le organizzazioni hanno spiegato di voler far sentire la loro voce come controcanto sociale rispetto alla presenza delle organizzazioni criminali, intendendo farsi occhi, orecchie e bocche dei cittadini. La partecipazione non è stata solo simbolica: alcune realtà si sono costituite parte civile nel procedimento, scegliendo di monitorare da vicino gli sviluppi che riguardano un intreccio che, secondo l’accusa, coinvolgerebbe Camorra, Cosa Nostra e ‘ndrangheta.

Presenza in aula e iniziative pubbliche

Prima di entrare nell’aula bunker di San Vittore, le associazioni hanno incontrato la stampa per chiarire le proprie motivazioni e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul significato dell’inchiesta. Nei loro comunicati è stato sottolineato l’obiettivo di rompere il silenzio e di chiedere esclusivamente giustizia e trasparenza nel percorso processuale. La scelta di costituirsi parte civile segnala inoltre la volontà di incidere anche sul piano civile e simbolico del processo.

Le decisioni del Tribunale del Riesame e il quadro giudiziario

Il Tribunale del Riesame ha dato seguito ai ricorsi della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) accogliendo misure cautelari per alcuni soggetti indicati come fulcri dell’inchiesta. Tra questi spicca il nome di Paolo Aurelio Errante Parrino, 77 anni, per il quale è stata confermata la custodia cautelare richiesta dall’accusa. Il collegamento imputato tra figure locali e riferimenti di vertice come Matteo Messina Denaro è uno degli elementi che la Dda ha posto al centro della propria ricostruzione.

La tesi dell’accusa e i passaggi processuali

Secondo gli inquirenti, l’indagine avrebbe messo a fuoco una possibile associazione mafiosa unitaria che supererebbe i confini tradizionali delle singole organizzazioni. Dopo che in una fase precedente alcuni gip avevano respinto richieste cautelari, il Riesame ha rivisto parte delle decisioni e notificato nuove ordinanze. Molte di queste possono essere impugnate in Cassazione, perciò il quadro resta soggetto a ulteriori verifiche e controricostruzioni difensive.

La morte di Bernardo Pace e le ripercussioni sull’inchiesta

Un episodio drammatico ha ulteriormente complicato la vicenda: la morte in carcere di Bernardo Pace, uno degli imputati collegati all’inchiesta. Secondo una ricostruzione giornalistica datata 18 marzo 2026, la tragedia sarebbe avvenuta la sera precedente la pubblicazione. Pace, che aveva iniziato a collaborare con gli investigatori e con la Dda, era destinato a rendere dichiarazioni che avrebbero potuto essere depositate in vista dell’udienza con rito ordinario. La sua scomparsa ha aperto un fascicolo e posto al centro richieste di chiarimenti sulle condizioni detentive.

Indagini sul decesso e reazioni istituzionali

Sulla morte del detenuto è stata annunciata l’apertura di accertamenti tecnici, compresa l’autopsia, e la possibile iscrizione di un fascicolo per istigazione al suicidio. Le organizzazioni sindacali penitenziarie hanno richiamato l’attenzione sulle criticità strutturali del sistema carcerario, sottolineando la necessità di verifiche senza addossare subito responsabilità al personale. Parallelamente, la perdita di un potenziale collaboratore di giustizia rischia di influenzare la produzione probatoria e il percorso processuale per i procedimenti collegati a Hydra.

Il quadro complessivo che emerge combina elementi di mobilitazione civile, passaggi giurisdizionali e una tragedia che interroga le istituzioni. Le udienze e i ricorsi continueranno a definire il profilo dell’inchiesta: per esempio è atteso l’esame dell’ammissione della costituzione di parte civile di altri enti locali nella prossima udienza del 30 aprile. Nel frattempo, la vicenda resta sotto la lente sia della società civile sia dei tribunali, in attesa di ulteriori sviluppi che chiariscano i ruoli, i collegamenti e le responsabilità emerse nel corso delle indagini.