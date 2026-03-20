Operazioni della polizia: arresti per borseggi, droga e armi a Milano con sequestri anche a Torino e Napoli

Un'intensa attività delle forze dell'ordine ha portato a numerosi arresti e sequestri: dalla microcriminalità sui bus ai grandi sequestri di stupefacenti e armi in abitazioni e piazze di spaccio

Una serie di interventi della polizia di Stato ha portato a importanti risultati operativi in più regioni: a Milano la Squadra Mobile ha condotto tre azioni in poche ore contro borseggi, spaccio e furti nei negozi; contemporaneamente in altre città sono emersi sequestri di grande entità e arresti legati a organizzazioni criminali.

Queste operazioni mettono in luce come fenomeni diversi — dalla microcriminalità predatoria al traffico di stupefacenti fino alla detenzione illegale di armi — possano coesistere e richiedere interventi mirati e coordinati.

Tre interventi concentrati a Milano

Nel capoluogo lombardo la Squadra Mobile ha eseguito tre distinti interventi in breve successione, arrestando otto persone coinvolte in reati che vanno dal furto aggravato alla detenzione di sostanze stupefacenti e di armi. Le azioni hanno riguardato scenari differenti: mezzi pubblici, appartamenti utilizzati come base per lo spaccio e negozi lungo vie commerciali molto frequentate. Le operazioni hanno portato sia al recupero della merce rubata sia al sequestro di ingenti quantità di droga e di una pistola risultata rubata, dimostrando l’efficacia degli appostamenti e dei controlli sul territorio.

Borseggi sul bus e arresti in viale Cermenate

In un primo intervento tre giovani stranieri, segnalati dalla polizia per precedenti, sono stati fermati dopo aver sottratto un portafogli a un anziano su un autobus. L’episodio, avvenuto con modalità tipiche del borseggio, è stato monitorato dagli agenti che li hanno bloccati poco dopo in zona viale Cermenate: i tre, irregolari sul territorio e con precedenti, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. L’azione sottolinea la necessità di presidio sui mezzi pubblici e la rapidità d’azione nelle zone di capolinea.

Via Novara: base per lo spaccio, oltre un chilo di cocaina e una pistola

Un secondo intervento in un appartamento individuato come possibile mercato di sostanze ha portato all’arresto di un uomo italiano trovato con contanti e telefoni. Le perquisizioni hanno permesso il rinvenimento di materiali per il confezionamento della droga e, in un armadietto tra abitazione e solaio, oltre un chilo di cocaina insieme ad altre dosi, buste e un bilancino di precisione. Nel solaio gli agenti hanno inoltre sequestrato una pistola revolver calibro 38 risultata rubata e munizionamento: per il sospettato sono scattate le accuse di detenzione ai fini di spaccio e di ricettazione.

Furti in corso Buenos Aires e strumenti per eludere i sistemi antitaccheggio

La terza azione della giornata ha riguardato le vie dello shopping. Un poliziotto in transito ha riconosciuto un soggetto noto e ha seguito i movimenti di un gruppo che ha poi colpito in diversi negozi lungo corso Buenos Aires. Quattro persone, cittadini stranieri, sono state bloccate dopo aver sottratto profumi e capi di abbigliamento per un valore considerevole; la merce è stata recuperata durante le perquisizioni. Tra gli oggetti sequestrati figuravano strumenti utilizzati per eludere i sistemi antitaccheggio — come un uncino metallico e una sacca schermata — oltre a un martelletto frangi-vetro e documenti falsi trovati indosso a uno degli arrestati.

Sequestri e blitz in altre città: Torino e Napoli

Parallelamente alle operazioni locali, altre indagini sul territorio hanno portato a sequestri di grande impatto. A Torino è stata individuata e perquisita l’abitazione di un uomo dove le forze dell’ordine hanno trovato un vero e proprio arsenale e un ingente carico di stupefacenti: quasi 12 chilogrammi complessivi tra hashish, cocaina e marijuana, insieme a fucili a pompa, armi lunghe come un Colt M4 e un AK-47, pistole con matricola cancellata, oltre a numerose munizioni e giubbotti antiproiettile. I reati contestati includono la detenzione ai fini di spaccio e la detenzione illegale di armi.

Blitz a Secondigliano e contrasto alla camorra

A Napoli, un’operazione nella nota area di spaccio denominata “piazza di 111” ha portato alla misura cautelare per 11 persone, otto in carcere e tre ai domiciliari. Le indagini, che hanno ricostruito episodi di spaccio al dettaglio e l’influenza di clan come Vanella Grassi e Licciardi, hanno evidenziato come i proventi finissero a sostenere le attività e i familiari degli affiliati, con ricadute economiche e sociali nel quartiere. Le modalità di vendita spaziavano dallo scambio stanziale alle consegne su prenotazione telefonica.

Impatto operativo e prospettive

Gli arresti e i sequestri descritti mostrano una risposta articolata delle forze dell’ordine a fenomeni criminali di diversa natura: dalla prevenzione dei furti predatori alla disarticolazione di canali di rifornimento e all’emergenza legata alla detenzione di armi pesanti. Il recupero della merce rubata, il sequestro di sostanze e armi e le misure cautelari sono strumenti che mirano a ridurre l’offerta illegale e a ripristinare sicurezza nei luoghi colpiti. Resta centrale il coordinamento investigativo e il controllo capillare del territorio per evitare nuove ricomparse di questi fenomeni.