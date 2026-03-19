Inseguimento a Milanofiori: 28enne bloccato in metro per resistenza e ricettazione

Fuga terminata su un treno della M2: i dettagli dell'intervento della Polizia Locale e i beni sequestrati

Un controllo stradale ha trasformato una normale pattuglia in un inseguimento conclusosi all’interno della stazione M2 Assago Forum. L’episodio, avvenuto mercoledì 18 marzo intorno alle 18.15, ha visto protagonista un uomo di 28 anni che, alla richiesta dei documenti, ha dato nuovamente inizio alla fuga mettendo a rischio gli altri utenti della strada.

L’intervento è parte delle attività di presidio del territorio rivolte alle aree commerciali ad alta frequentazione come il distretto di Milanofiori.

Ricostruzione dell’inseguimento

Secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, la vettura è stata individuata come sospetta durante un servizio in via Milanofiori. Alla richiesta di esibire i documenti il conducente ha accelerato e imboccato contromano la cosiddetta Strada 2, generando una situazione di pericolo. Dopo alcuni metri la corsa si è interrotta in una via senza uscita; il 28enne ha quindi abbandonato il mezzo e ha tentato di proseguire a piedi, prolungando l’inseguimento nei locali sotterranei della metropolitana.

Comportamento dell’indagato

La fuga non si è esaurita sulla carreggiata: l’uomo ha proseguito verso le banchine e ha cercato di salire su un convoglio della linea verde. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato a bordo del treno in partenza, evitando ulteriori conseguenze per i passeggeri presenti. Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo guidava senza patente, un elemento che ha aggravato la posizione durante le verifiche successive.

Accertamenti e merce rinvenuta

All’interno del veicolo sono stati trovati diversi articoli: bottiglie di liquore, capi d’abbigliamento e prodotti cosmetici. Gli agenti hanno ritenuto quei beni di possibile provenienza furtiva e, al termine degli accertamenti, li hanno posti sotto sequestro. Inoltre il mezzo è risultato intestato a un prestanome, dettaglio che ha indotto le forze dell’ordine ad approfondire la catena di proprietà.

Aspetti legali e denunce

Il 28enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Per chiarezza, con il termine ricettazione si indica la detenzione di beni provenienti da reato con la consapevolezza o il sospetto della loro origine illecita. Veicolo e merce sono stati posti sotto sequestro in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria e delle eventuali indagini di legittimità sui beni recuperati.

Contesto operativo e conseguenze

L’operazione è stata coordinata dal comandante Stefano Ripoldi e si inserisce nel più ampio piano di presidio territoriale promosso dall’Amministrazione comunale per la sicurezza delle zone commerciali. Interventi come questo mirano non solo a sanzionare comportamenti pericolosi ma anche a contrastare i fenomeni di ricettazione che alimentano il mercato della merce sottratta.

Rischi e implicazioni per la circolazione

La scelta di imboccare una strada contromano e di proseguire la fuga in aree affollate come le banchine della metropolitana mette in evidenza i rischi per la collettività: oltre alle responsabilità penali, simili condotte espongono altri utenti a pericolo concreto. Le autorità locali sottolineano l’importanza di interventi preventivi e controlli mirati per ridurre il verificarsi di episodi analoghi nel prossimo futuro.