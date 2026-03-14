Spaccio a Milano: trovato quasi un chilo di droga e una penna-pistola in un garage

Operazione della Squadra Investigativa: arrestato un 39enne con un ingente quantitativo di stupefacenti e una penna-pistola nascosta nel box di un complesso residenziale

Un intervento mirato della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 39 anni a Milano, accusato di detenzione ai fini di spaccio. L’azione, culminata in un controllo in un box condominiale, ha consentito di sequestrare un ingente quantitativo di stupefacenti e un oggetto particolarmente insidioso: una penna trasformata in arma.

Gli agenti, impegnati in una specifica attività per il contrasto allo spaccio, hanno seguito i movimenti dell’uomo fino al garage dove hanno trovato elementi che indicavano la preparazione delle dosi.

Come si è sviluppata l’operazione

La fase investigativa è iniziata con servizi di osservazione in strada: il sospetto è stato visto uscire da un esercizio commerciale in via Fratelli Zoia e successivamente salire a bordo di un’auto. Gli investigatori della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova hanno monitorato gli spostamenti fino a quando l’uomo non ha raggiunto un’area box in via Carlo Marx. A quel punto è scattato l’intervento coordinato: agenti di un altro commissariato hanno raggiunto il sito e bloccato la persona all’interno del garage, interrompendo così una possibile attività di spaccio in corso e garantendo la sicurezza degli operatori durante il controllo.

Il controllo nel garage e gli indizi raccolti

All’interno del box gli operatori hanno trovato un allestimento riconducibile a una vera e propria postazione per il taglio e il confezionamento delle sostanze: un tavolino da lavoro con bilancini, involucri e materiali per il confezionamento. È stato inoltre rinvenuto un quantitativo consistente di stupefacente, stimato in quasi un chilo, che gli investigatori hanno immediatamente posto sotto sequestro. Tra gli oggetti recuperati è emersa anche una penna-pistola, un dispositivo che rappresenta un pericolo aggiuntivo poiché funge da arma clandestina camuffata, complicando ulteriormente il quadro probatorio nei confronti dell’arrestato.

Sequestro, contestazione e profilo dell’arrestato

Al termine delle attività di polizia il 39enne, cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il materiale rinvenuto e le attrezzature per il confezionamento delle dosi costituiscono elementi fondamentali per l’inchiesta. Gli agenti hanno verbalizzato il sequestro delle sostanze, degli strumenti e dell’arma camuffata, avviando le procedure previste per la custodia e l’analisi forense delle prove, attività che serviranno a confermare la natura e la quantità esatta degli stupefacenti.

Procedure successive e attività giudiziaria

Terminati gli accertamenti sul posto, il dossier sarà trasmesso alla magistratura competente affinché disponga gli ulteriori atti processuali. L’indagine proseguirà con le analisi chimiche sul materiale sequestrato e con gli approfondimenti sui canali di approvvigionamento e distribuzione. La presenza di un’arma camuffata come una penna potrà incidere sulle contestazioni a carico dell’indagato, in quanto introduce il profilo della pericolosità e del rischio per la sicurezza pubblica; nel frattempo le forze dell’ordine mantengono il riserbo su dettagli operativi per non pregiudicare il prosieguo investigativo.

Il fenomeno dei box usati per lo spaccio e le implicazioni per la città

L’uso di garage e box condominiali come laboratori improvvisati rappresenta una modalità di occultamento che complica il contrasto alle reti di spaccio urbane. Questi ambienti, spesso poco frequentati e con accessi controllati, consentono ai pusher di operare con relativa discrezione. L’operazione di Milano sottolinea come il fenomeno possa associare alla vendita di stupefacenti anche la presenza di armi clandestine, aumentando il rischio per i residenti e per le forze dell’ordine. Per questo motivo le attività di presidio e intelligence territoriale restano strumenti essenziali per prevenire e disarticolare i punti di rifornimento.

La vicenda rimane aperta: gli accertamenti in corso stabiliranno i profili di responsabilità e l’eventuale collegamento dell’arrestato ad altre persone o reti. Intanto la Polizia di Stato ha messo in evidenza l’esito dell’intervento come frutto di un lavoro investigativo mirato e del coordinamento tra uffici. Per i cittadini resta la speranza che queste operazioni contribuiscano a rafforzare la sicurezza pubblica e a ridurre la diffusione di sostanze pericolose nelle aree residenziali.