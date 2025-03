Un carabiniere aggredito e due auto incendiate: la situazione a Corsico si complica.

Un’operazione contro lo spaccio di droga

Nei giorni scorsi, la situazione a Corsico ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine a causa di un’aggressione ai danni di un carabiniere. L’agente stava svolgendo un’attività di controllo contro lo spaccio di droga quando è stato aggredito da un uomo. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nella zona, già segnata da atti di vandalismo e incendi.

In particolare, nella notte tra mercoledì e giovedì, due auto parcheggiate nei pressi di un minimarket sono state avvolte dalle fiamme, con una terza auto che ha subito danni collaterali. Gli incendi hanno destato allerta tra i residenti e hanno spinto i carabinieri a intensificare le indagini.

Sequestro del minimarket

Il minimarket situato in via della Resistenza è stato chiuso e sottoposto a sequestro penale. Durante un’operazione mirata, i carabinieri hanno rinvenuto alcune dosi di droga all’interno del locale. Questo ha portato a un’ulteriore indagine per identificare il proprietario o il venditore della sostanza stupefacente.

Le autorità stanno lavorando per raccogliere prove e testimonianze che possano chiarire la situazione. Il sequestro del minimarket è stato effettuato in conformità all’articolo 321 del Codice di Procedura Penale, che consente il blocco di beni utilizzati per attività illecite.

Indagini in corso

Le indagini dei carabinieri non si limitano solo al minimarket, ma si estendono anche agli incendi delle auto. Gli inquirenti stanno cercando di capire se ci sia un collegamento tra l’aggressione al carabiniere e gli incendi, e se questi eventi siano parte di un più ampio fenomeno di criminalità nella zona.

La comunità di Corsico è in attesa di sviluppi, mentre le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione. La speranza è che queste operazioni possano contribuire a ripristinare la sicurezza e la tranquillità nel quartiere, spesso colpito da episodi di violenza e illegalità.