Invasione di processionarie a Cesate: rischi per bambini e animali domestici

Segnalazioni dal Villaggio Ina e dal parchetto tra via Seveso e via Volturno a Cesate: i residenti chiedono interventi mentre i veterinari avvertono dei pericoli per i bambini e per i cani

Con l’arrivo della stagione più mite, molti cittadini di Cesate stanno riscontrando una presenza significativa di processionarie nelle aree verdi locali. In particolare, le segnalazioni arrivano con insistenza dal Villaggio Ina e da un giardino pubblico situato tra via Seveso e via Volturno.

I residenti descrivono lunghe catene di larve che si spostano sui rami, una vista che genera preoccupazione soprattutto negli adulti con bambini piccoli e in chi porta i propri animali a passeggio.

La questione è fonte di allarme perché la processionaria non è solo un fastidio per le piante: i suoi peli possono diventare fonte di gravi problemi sanitari. I genitori dell’asilo del Villaggio Ina temono per i bambini che esplorano il giardino e toccano frequentemente arbusti e tronchi, mentre i proprietari di animali domestici temono per i cani che annusano il terreno e gli alberi. Di conseguenza, si chiede un intervento tempestivo da parte delle autorità comunali per limitare l’infestazione e proteggere la comunità.

Dove sono stati segnalati gli avvistamenti

Le osservazioni più numerose provengono dal Villaggio Ina, dove le colonie di processionaria appaiono ben visibili tra i rami degli alberi delle aree condominiali. In misura minore sono stati notati esemplari nel piccolo parchetto tra via Seveso e via Volturno, ma lì la presenza risulta più contenuta. I residenti raccontano di aver visto le larve muoversi in fila compatta, formando catene che si attaccano ai rami: un comportamento tipico della specie che richiama l’attenzione per la facilità con cui possono entrare in contatto con passanti e animali.

Segnalazioni e richieste al comune

Gli utenti hanno già sollecitato l’amministrazione comunale perché intervenga con trattamenti mirati o con la rimozione dei nidi, preoccupati anche per il possibile deterioramento delle piante. La richiesta principale è di agire rapidamente per evitare che l’infestazione si estenda e colpisca un numero maggiore di alberature pubbliche, compromettendo sia la salute della vegetazione sia la sicurezza dei frequentatori delle aree verdi.

Pericoli per bambini e animali

La processionaria è un insetto lepidottero le cui larve sono ricoperte di peli urticanti che rilasciano una sostanza irritante. Il contatto con queste setole può provocare reazioni cutanee nell’uomo e irritazioni alle vie respiratorie. Il rischio assume connotati più seri quando sono coinvolti gli animali domestici: i cani, attirando la curiosità con il naso e la lingua, possono inalare o ingerire peli urticanti. I veterinari avvertono che in alcuni casi possono insorgere reazioni gravi, fino a lesioni importanti alla lingua e difficoltà respiratorie.

Consigli dei veterinari

I professionisti del settore raccomandano di evitare soste sotto gli alberi infestati e di monitorare costantemente i comportamenti degli animali durante le passeggiate. Suggeriscono di tenere i cani al guinzaglio e di impedire che annusino tronchi o cespugli sospetti. In presenza di contatto accidentale con la processionaria, è fondamentale rivolgersi immediatamente al veterinario per valutare eventuali terapie e ridurre il rischio di complicazioni. Analoghe precauzioni valgono per i bambini: evitare il gioco libero vicino alle piante colpite e sorvegliare i più piccoli durante le attività all’aperto.

Possibili interventi e buone pratiche

Per contrastare l’infestazione, le soluzioni prevedibili vanno dalla rimozione manuale dei nidi a interventi chimici o biologici eseguiti da personale specializzato. Il primo passo consigliato dai tecnici è una mappatura delle aree colpite per individuare concentrazioni elevate e programmare interventi mirati. Nel frattempo, i cittadini possono contribuire segnalando punti precisi al comune e limitando l’accesso ai giardini interessati, soprattutto nelle ore in cui i parassiti sono più attivi.

Ruolo della comunità

La collaborazione tra amministrazione, servizi veterinari e residenti è fondamentale per gestire il problema in modo efficace. Segnalazioni puntuali, informazione sui rischi e rispetto delle raccomandazioni possono ridurre l’esposizione di bambini e animali e contenere i danni alla vegetazione. L’obiettivo condiviso è tutelare la salute pubblica e conservare il verde cittadino intervenendo in modo rapido e coordinato.