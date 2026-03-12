Tredicenni fermati per il lancio di sassi: cosa è successo a Usmate Velate

Tre ragazzi di 13 anni residenti tra Monticello Brianza e Missaglia sono stati bloccati il 3 marzo dai carabinieri dopo segnalazioni di auto colpite da sassi

Negli ultimi giorni una serie di segnalazioni ha allarmato chi percorre le strade di Usmate Velate e aree limitrofe: automobilisti hanno riferito di aver subito colpi alla carrozzeria causati da oggetti lanciati dalla boscaglia vicino alla linea ferroviaria. Dopo le denunce è scattato un servizio di osservazione che ha portato all’individuazione dei responsabili.

La vicenda, pur non avendo provocato feriti gravi, ha sollevato preoccupazioni precise sulla sicurezza stradale e sui comportamenti di ragazzi molto giovani.

Il 3 marzo i militari della Stazione di Arcore hanno raccolto le informazioni necessarie per intervenire e hanno sorpreso tre tredicenni mentre scagliavano un sasso contro un veicolo in transito. In uno degli episodi denunciati il colpo aveva rotto il parabrezza, costituendo un rischio evidente per il conducente e gli occupanti. Di fronte a questi fatti la risposta delle forze dell’ordine è stata rapida, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di comportamenti che possono degenerare in incidenti più gravi.

Come si sono svolte le indagini

Le indagini si sono basate su segnalazioni dirette al numero di emergenza e su controlli mirati effettuati dai carabinieri. Dopo le prime denunce, i militari hanno organizzato appostamenti nei punti segnalati dove erano avvenuti gli episodi, utilizzando osservazione discreta e raccolta di elementi utili per l’identificazione. Questa modalità d’intervento ha permesso di cogliere i tre giovani in flagranza, evitando che potessero spostarsi o nascondere prove. Il metodo dimostra l’importanza di una risposta coordinata alle denunce dei cittadini per contrastare condotte pericolose.

La cattura sul posto

Nel corso dell’appostamento i carabinieri hanno visto i ragazzi agire dalla massicciata vicino alla ferrovia e li hanno bloccati immediatamente dopo l’azione. In quel caso il conducente dell’auto colpita aveva proseguito la marcia senza fermarsi, ma il gesto era stato comunque osservato e documentato. I tre minori, residenti nei Comuni di Monticello Brianza e Missaglia (provincia di Lecco), sono stati portati sotto il controllo dei militari e successivamente riaffidati ai genitori, come previsto dalla normativa vigente per chi ha meno di quattordici anni.

Aspetti legali e segnalazioni all’autorità giudiziaria

Nonostante l’età, la condotta dei ragazzi è stata segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano con l’ipotesi di reato di getto pericoloso di cose. È importante distinguere tra responsabilità penale e strumenti di protezione: in base alla legge i minori di 14 anni non sono imputabili penalmente, motivo per cui non si procede con un processo penale tradizionale. Tuttavia, la segnalazione alla magistratura minorile resta la via per attivare percorsi di tutela, intervento educativo e eventuali misure rieducative previste per i più giovani.

Affidamento e misure previste

Dopo l’intervento i tre ragazzi sono stati affidati ai genitori, passo comune quando si tratta di soggetti non imputabili. La magistratura minorile, ricevuta la segnalazione, può valutare l’adozione di interventi di sostegno alla famiglia o di percorsi educativi specifici per prevenire il ripetersi di condotte pericolose. In questo contesto il concetto di responsabilità educativa diventa centrale: non si tratta solo di punire, ma di comprendere le cause e offrire strumenti correttivi.

Rischi concreti e riflessioni sulla sicurezza

Un sasso lanciato contro un veicolo in movimento può trasformarsi in un grave fattore di rischio: dal danneggiamento della carrozzeria alla rottura del parabrezza, con possibile perdita di controllo, distrazione del conducente o lesioni agli occupanti. La vicenda mette in luce la necessità di campagne di sensibilizzazione rivolte ai più giovani sul rispetto delle regole e sull’impatto potenzialmente drammatico di gesti apparentemente “goliardici”. Rafforzare la collaborazione tra scuole, famiglie e forze dell’ordine è un passo fondamentale per ridurre il ripetersi di episodi simili.