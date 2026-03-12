×
Cronaca
Arrestato il presunto autore di ripetute rapine in una farmacia del Gallaratese

Il Commissariato Quarto Oggiaro ha arrestato un 38enne ritenuto responsabile di quattro rapine in via dei Cignoli e di un tentativo in viale Certosa

Un uomo di 38 anni è stato individuato e arrestato dopo una serie di episodi che hanno preoccupato commercianti e cittadini del quartiere Gallaratese. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’indagato è considerato l’autore di quattro colpi messi a segno in una farmacia di via dei Cignoli e di un tentativo ai danni di un fast food in viale Certosa.

Le rapine, compiute con uno schema ricorrente, si sono distribuite tra il 28 novembre 2026 e il 16 febbraio 2026, con un ulteriore tentativo segnalato il 28 dicembre 2026; il provvedimento restrittivo è stato eseguito il 26 febbraio.

La dinamica degli assalti ha mostrato caratteristiche costanti: l’uomo entrava con il volto parzialmente coperto e minacciava il personale con un utensile, costringendo alla consegna dell’incasso. Gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro hanno diretto le indagini raccogliendo testimonianze e confrontando le registrazioni delle telecamere, riuscendo a isolare elementi utili all’identificazione. Dopo le formalità il soggetto è stato trasferito nel carcere di San Vittore, dove è attualmente detenuto a disposizione dell’autorità giudiziaria; l’azione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei punti vendita di prossimità.

Il meccanismo delle rapine

Analizzando la sequenza dei fatti emerge un modus operandi costante: accessi rapidi, uso di abbigliamento comune per coprire il volto e l’impiego di un oggetto contundente come leva di intimidazione. Questo schema, facile da ripetere e a basso costo, ha l’effetto di paralizzare le vittime senza ricorrere a armi da fuoco, riducendo il rischio di accuse legate al possesso di armi ma mantenendo un alto potere di minaccia. Gli orari e la scelta degli obiettivi suggeriscono conoscenza del territorio e un certo grado di pianificazione, elementi che gli inquirenti hanno considerato determinanti nella ricostruzione del quadro probatorio.

Strumenti e tattica

Durante gli episodI il rapinatore impugnava un cacciavite o strumenti analoghi, puntandoli contro il corpo degli operatori per ottenere l’incasso. L’utilizzo di oggetti di uso comune è una tattica diffusa perché consente intimidazione immediata senza il rumore mediatico e i rischi connessi alle armi da fuoco; tuttavia crea comunque profonde conseguenze psico-sociali per le vittime e per la fiducia nella sicurezza commerciale. I colpi venivano eseguiti in tempi brevissimi, a volte in pochi secondi, e la rapidità era parte integrante della strategia per limitare la possibilità di reazione o intervento esterno.

L’indagine e l’arresto

Le forze dell’ordine hanno agito combinando fonti diverse: deposizioni dei dipendenti, testimonianze di passanti e acquisizione dei filmati di videosorveglianza locali. L’analisi incrociata delle immagini ha permesso di tracciare movimenti, tempi di fuga e dettagli dell’abbigliamento ripetuto nei vari episodi. Il lavoro investigativo, coordinato con la Procura locale, ha portato a una identificazione coerente con il profilo del sospettato, culminando nell’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare. Le procedure eseguite hanno incluso il fermo, le formalità di rito e il trasferimento in carcere.

Ricostruzione e prove

Gli investigatori hanno puntato sulla convergenza di elementi: la sovrapposizione delle immagini di videosorveglianza, la concordanza delle descrizioni fornite dalle vittime e il quadro giudiziario pregresso del soggetto, che ha contribuito a rafforzare le misure cautelari adottate. La metodologia seguita è un esempio di come la coordinazione tra testimonianze e tecnologia consenta di ricostruire sequenze anche quando i singoli indizi appaiono isolati. L’arresto è stato quindi il risultato di un lavoro metodico volto a mettere fine a una serie di reati che aveva generato preoccupazione nella zona.

Impatto sul territorio e precauzioni

Le ripetute rapine hanno lasciato un segno sulla percezione della sicurezza tra i commercianti del Gallaratese: molti hanno rivisto i protocolli interni, aumentato la vigilanza e valutato misure come cassette di sicurezza, luci e telecamere aggiuntive. Il caso evidenzia come anche piccole attività possano essere bersaglio di criminalità seriale e sottolinea l’importanza di una collaborazione attiva tra operatori locali e forze dell’ordine. Al tempo stesso, la chiusura delle indagini e il trasferimento del sospettato in carcere rappresentano un passo verso il ripristino della tranquillità, pur lasciando aperte riflessioni su prevenzione e supporto alle vittime.

