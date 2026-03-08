Addio a Giuseppe Zagon, ex sindaco di Cassinetta di Lugagnano

la scomparsa di Giuseppe Zagon ha commosso Cassinetta di Lugagnano: un ricordo del suo impegno come sindaco e consigliere comunale

Cassinetta di Lugagnano rende conto della scomparsa di Giuseppe Zagon, figura nota e stimata nella comunità. La notizia ha suscitato cordoglio tra i residenti e tra chi ha collaborato con lui nelle istituzioni locali.

Zagon era riconosciuto per l’impegno amministrativo e per la presenza costante nei momenti chiave della vita cittadina.

I messaggi di cordoglio evidenziano la stima per la sua persona e per lo stile di servizio pubblico, descritto come concreto e dedicato. La comunità sta ora elaborando il bilancio umano e politico della sua attività. I dettagli sulle esequie non sono ancora resi noti; ulteriori informazioni saranno comunicate dalle autorità locali.

Il percorso politico e l’impegno amministrativo

Giuseppe “Pino” Zagon è stato sindaco di Cassinetta di Lugagnano dal 1997 al 2001, eletto con una lista civica nel periodo di transizione tra due secoli. Quel mandato, seppure limitato a un quadriennio, è ricordato per la concretezza delle scelte amministrative e per la capacità di ascolto verso i cittadini. Molti concittadini richiamano la sua disponibilità al confronto sui temi locali e l’impegno per soluzioni pragmatiche, qualità che lo hanno accompagnato anche nei ruoli successivi come consigliere comunale. Il suo stile amministrativo era caratterizzato da decisioni orientate alla gestione pratica dei servizi e alla manutenzione del territorio.

Un mandato in un tempo di cambiamento

Il periodo di passaggio tra i due secoli richiese visione e rapido adattamento. Zagon guidò il borgo affrontando sfide amministrative e aggiornamenti di servizi e strutture. Il suo stile fu pragmatico e focalizzato sulla manutenzione del territorio. Tale approccio consolidò pratiche amministrative e la fiducia di una parte consistente della popolazione locale.

La reazione della comunità e gli omaggi

Le dichiarazioni del sindaco Domenico Finiguerra sintetizzano il sentimento collettivo verso la figura pubblica. Secondo l’Amministrazione, Zagon fu un punto di riferimento dell’ente locale e mise le proprie competenze al servizio della comunità. A nome dell’ente sono state espresse le più sentite condoglianze alla moglie Rosy e al figlio Fabrizio, espressione di rispetto istituzionale e di affetto personale da parte dei cittadini.

Messaggi e memoria

Le espressioni di cordoglio ricevute dopo la notizia della morte confermano un ritratto sia istituzionale sia personale. I messaggi sottolineano la disponibilità quotidiana mostrata nei rapporti con i vicini. Molti ricordano la costanza della presenza pubblica e l’esperienza accumulata in decenni di impegno amministrativo. Le commemorazioni organizzate in paese e le testimonianze pubbliche cercano di ricostruire la dimensione di un impegno prolungato nel tempo, percepito come elemento distintivo della sua attività.

Dettagli sui funerali e ultime volontà

Giuseppe Zagon, che aveva 83 anni, sarà accompagnato nell’ultimo saluto a Cassinetta di Lugagnano. I funerali si svolgeranno martedì 10 marzo 2026 alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente. L’evento pubblico offrirà a familiari, colleghi e rappresentanti istituzionali l’occasione per rendere omaggio a una figura che ha inciso sulla vita civica del borgo.

La scomparsa di Zagon lascia un segno profondo nella comunità. Il suo impegno come sindaco e come consigliere comunale viene ricordato nei messaggi di cordoglio e nei gesti di vicinanza alla famiglia. Dal punto di vista della collettività, il suo operato è stato caratterizzato dall’attenzione al territorio e dal servizio al bene comune. Questa memoria istituzionale e popolare rimarrà parte della storia locale che i cassinettesi continueranno a custodire.