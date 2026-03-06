Sgominate reti di sfruttamento e immigrazione clandestina tra Brescia e Cremona

Un controllo ispettivo in un'azienda di lavorazione della gomma ha fatto emergere condizioni di sfruttamento, alloggi degradanti e un uso sistematico di ditte 'apri e chiudi' secondo gli inquirenti

Il 5 marzo 2026 le procure e le forze dell’ordine delle province di Brescia e Cremona hanno eseguito misure cautelari nei confronti di tre cittadini rumeni. L’operazione — coordinata dalla Procura di Brescia — ha coinvolto il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, la Compagnia Carabinieri di Chiari e la Compagnia della Guardia di Finanza di Rovato.

Gli investigatori, a partire da accertamenti sul campo, ricostruiscono un presunto sistema che avrebbe sfruttato lavoratori e favorito l’ingresso e la permanenza irregolare di stranieri: le indagini sono tuttora in corso per definire ruoli e responsabilità.

L’attività ispettiva è partita l’11 febbraio 2026, quando il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha ispezionato una ditta individuale di Palazzolo sull’Oglio attiva nella lavorazione di prodotti in gomma, su segnalazione dei carabinieri locali. Le verifiche hanno evidenziato una serie di anomalie, sia sul piano delle condizioni di lavoro sia su quello economico‑finanziario, che hanno fatto scattare approfondimenti giudiziari.

Le accuse contestate, secondo l’ordinanza del Gip di Brescia, riguardano a vario titolo intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai danni di 14 cittadini moldavi — tra i quali tre minorenni — tutti risultati privi di regolare titolo di soggiorno. Inoltre, l’atto giudiziario ipotizza il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nei confronti di 15 persone, otto delle quali minorenni. Per una delle tre persone destinatarie della misura cautelare è stato disposto il carcere; le altre due sono agli arresti domiciliari.

Nell’ordinanza sono descritte modalità operative e compiti attribuiti agli indagati: dall’organizzazione delle trasferte al reclutamento, fino alle condizioni di lavoro. Gli elementi raccolti dagli inquirenti comprendono riscontri sulle trasferte dei lavoratori, sulle modalità di pagamento e sulla documentazione contrattuale. Chi conosce il settore sa che situazioni simili richiedono indagini complesse, volte a ricostruire tutta la filiera contrattuale e a verificare eventuali responsabilità anche sul piano amministrativo e penale.

Parallelamente, la Guardia di Finanza di Rovato ha eseguito accertamenti economico‑finanziari delegati dalla Procura. Dalle analisi emerge il possibile uso, nel tempo, di più ditte individuali operanti nello stesso ambito e nello stesso territorio, una pratica che può servire a disperdere ricavi e rendere meno trasparenti i movimenti di denaro. La documentazione contabile acquisita è al centro delle verifiche: gli investigatori vogliono capire se i flussi finanziari siano stati gestiti in modo coordinato e se ci siano state forme di reinvestimento illecite dei proventi.

Tra gli indici raccolti dagli ispettori del lavoro figurano pagamenti a cottimo non rispondenti al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, violazioni sistematiche di ferie e permessi, turni e orari non conformi, carenze gravi nella sicurezza sui luoghi di lavoro e la presenza di alloggi ricavati in locali aziendali in condizioni degradanti. Per queste ragioni la Procura ha disposto anche accertamenti patrimoniali, volti a individuare profitti illeciti e verificare eventuali impieghi di risorse derivanti dalle attività contestate.

Un elemento che ha attirato l’attenzione degli investigatori è il cosiddetto schema “apri e chiudi”: ditte costituite e poi cessate o intestate a terzi, usate per spostare attività e confondere i controlli. Tra le società coinvolte, dagli atti risulterebbe la chiusura d’ufficio di una realtà imprenditoriale con contenziosi fiscali relativi a significative somme non versate, oltre a una ditta formalmente intestata a un dipendente e costituita poco prima delle ispezioni. Questi profili finiscono sotto la lente anche per valutare la possibile elusione di tasse e contributi.

Le verifiche economiche hanno inoltre messo in luce l’assenza, nelle scritture contabili, di costi per l’acquisto di materie prime che ci si aspetterebbe in aziende del settore: un’assenza che può indicare ulteriori anomalie fiscali. Se tali elementi venissero confermati, ne deriverebbe anche un impatto sulla concorrenza locale, con la possibilità che servizi offerti a prezzi artificialmente bassi abbiano alterato il mercato a danno delle imprese che rispettano norme e oneri.

Dal lato dei lavoratori, le condizioni descritte parlano di forte vulnerabilità: molti sono cittadini moldavi senza permesso di soggiorno, con scarso accesso a tutele e maggiori rischi di subire abusi. Le audizioni svolte dagli ispettori e il sequestro della documentazione rilevante fanno parte del quadro probatorio destinato a chiarire la posizione di ciascuno. Le verifiche mirano anche a ricostruire se la loro situazione di irregolarità sia stata sfruttata per imporre ritmi di lavoro gravosi e alloggi inadeguati.

La Procura proseguirà l’istruttoria per definire eventuali responsabilità penali: il procedimento continuerà con acquisizioni documentali, approfondimenti patrimoniali e nuove audizioni. Va ricordato che ogni imputato è considerato innocente fino a sentenza definitiva; le misure cautelari servono a garantire lo svolgimento delle indagini, non costituiscono una condanna.

