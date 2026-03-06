Sex extortion a Milano: arrestata una donna di 35 anni dopo il pagamento ed il trasferimento dei fondi

Una donna di 35 anni è stata arrestata a Milano con l'accusa di aver estorto denaro a un uomo di 50 anni usando minacce legate a rapporti sessuali; parte delle somme è stata inviata su un conto cipriota

Il caso è emerso ufficialmente il 06/03/2026 a Milano: un uomo ha denunciato ai Carabinieri di essere vittima di ricatti a sfondo sessuale dopo ripetute richieste di denaro. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Milano e delegate al Nucleo Operativo Milano Porta Monforte è scaturita un’ordinanza del Tribunale di Milano che ha disposto i domiciliari per una donna italiana di 35 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti analoghi.

Le accuse formali sono estorsione sessuale in concorso e autoriciclaggio, contestazioni che gli investigatori ritengono fondate su elementi concreti raccolti durante le attività operative. L’indagine prosegue con accertamenti tecnici e riscontri probatori affidati agli inquirenti.

Come è iniziata la vicenda

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’incontro tra la donna di 35 anni e la vittima è avvenuto in un contesto ricreativo. La donna avrebbe conosciuto l’uomo durante un corso di ballo e, successivamente, si sarebbe fatta invitare a casa sua con la scusa di ricevere lezioni private. In quell’occasione, gli investigatori riferiscono che tra i due si sarebbero verificati rapporti sessuali nei quali la donna avrebbe richiesto pratiche descritte come sadomasochistiche. Sempre secondo l’accusa, dopo questi incontri sarebbero iniziate minacce e pressioni per ottenere denaro, con l’intento di ricattare la persona offesa denunciando presunti atti violenti.

L’indagine prosegue con accertamenti tecnici e riscontri probatori affidati agli inquirenti. Gli esami mirano a verificare le dichiarazioni delle parti e a ricostruire modalità e tempistica degli episodi segnalati; ulteriori sviluppi sono attesi dagli approfondimenti della Procura.

Le modalità del ricatto

La strategia messa in atto dagli indagati prevedeva l’alternanza tra minacce di un esposto e richieste economiche dirette. Secondo gli investigatori, la vittima fu costretta a consegnare una prima somma pari a 20.000 euro in contanti per timore di ripercussioni legali e personali. Non soddisfatta, la presunta estorsore avanzò poi una seconda richiesta di 10.000 euro, imponendo il pagamento per evitare la denuncia. In questo contesto gli inquirenti descrivono il meccanismo come una forma di estorsione legata alla minaccia di rivelazioni.

È stato proprio il secondo versamento a consentire un intervento in tempo reale degli investigatori, che hanno bloccato la riscossione e interrotto il piano criminoso. Le attività tecniche e i riscontri documentali hanno permesso di ricostruire modalità e tempistica degli episodi. Ulteriori sviluppi sono attesi dagli approfondimenti della Procura.

L’operazione dei Carabinieri e l’arresto del complice

In continuità con gli sviluppi investigativi, il 29 gennaio 2026 i Carabinieri in abiti civili hanno seguito la consegna della seconda tranche di denaro concordata dagli indagati.

Durante il servizio è stato colto in flagranza un uomo incaricato dalla 35enne di ritirare i contanti.

Il complice è stato arrestato sul posto mentre si allontanava dopo aver prelevato la somma.

I soldi sono stati immediatamente recuperati e restituiti alla persona offesa.

L’intervento in flagranza ha costituito elemento probatorio per l’ordinanza cautelare che ha portato alla misura restrittiva degli arresti domiciliari per la donna, disposta dal Tribunale su richiesta della Procura.

Gli accertamenti procedurali proseguono per chiarire ruoli e responsabilità e per completare gli approfondimenti richiesti dalla Procura.

Elementi bancari e autoriciclaggio

A margine degli accertamenti, gli investigatori hanno ricostruito operazioni finanziarie riconducibili alla 35enne. Parte delle somme estorte sarebbe stata accreditata su un conto corrente intestato a lei a Cipro. Secondo gli inquirenti l’operazione aveva l’apparente scopo di schermare e rendere meno riconoscibile l’origine illecita dei fondi. Per questo motivo la Procura ha contestato anche l’ipotesi di autoriciclaggio, considerando gli spostamenti di denaro come tentativi di occultare le tracce del reato. Gli accertamenti proseguiranno per chiarire ruoli e responsabilità e completare gli approfondimenti richiesti.

Ruoli istituzionali e prossimi sviluppi

Il procedimento resta nelle mani del Nucleo Operativo Milano Porta Monforte, che ha condotto le indagini sotto la direzione del Procuratore di Milano. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Tribunale su richiesta dell’autorità giudiziaria.

La donna arrestata è ritenuta responsabile di reati commessi in concorso con almeno un’altra persona; il fermo in flagranza di quest’ultima ha fornito elementi probatori utili agli inquirenti. Nel prosieguo, gli atti saranno analizzati per valutare l’adozione di eventuali ulteriori misure cautelari e l’iscrizione di nuovi capi di imputazione.

Gli accertamenti continueranno con focus sui movimenti finanziari collegati al conto cipriota e sulle possibili responsabilità patrimoniali. Si prevede l’approfondimento delle evidenze disponibili per definire i passaggi processuali successivi.

Impatto sulla vittima e misure di tutela

Si prosegue con l’analisi delle conseguenze per la persona offesa e con l’attivazione delle misure di tutela previste. La denuncia ha interrotto il ciclo di pressioni e ha posto fine a una condizione di profondo disagio e timore.

Gli investigatori hanno operato anche per garantire la restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite. Parallelamente sono stati attivati interventi multidisciplinari, quali supporto psicologico e consulenza legale, ritenuti necessari per la protezione e il recupero della vittima.

L’esito dell’operazione ha impedito che ulteriori pagamenti alimentassero un possibile meccanismo di estorsione continuativa. Sono in corso approfondimenti probatori per definire i passaggi processuali successivi e le eventuali iniziative a tutela della parte offesa.

Conclusioni e riferimenti

Il caso evidenzia come dinamiche di ricatto, partite da incontri apparentemente banali, possano degenerare in reati gravi come l’estorsione sessuale e l’autoriciclaggio. L’intervento tempestivo dei Carabinieri e la collaborazione della persona offesa hanno interrotto il flusso criminoso.

Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli e definire i ruoli delle persone coinvolte. L’attività resta sotto la supervisione della Procura di Milano e del tribunale competente; sono in corso approfondimenti probatori per i passaggi processuali successivi e per eventuali iniziative a tutela della parte offesa.