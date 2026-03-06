Blitz nel quartiere Aler a Rozzano: droga sequestrata, tentativo di occupazione sventato

Durante i servizi di controllo nel quartiere Aler di Rozzano la polizia locale ha arrestato un 20enne per spaccio, sequestrato cocaina, hashish e un'arma, e impedito l'occupazione abusiva di un alloggio

Il 6 marzo 2026 la polizia locale ha condotto una serie di interventi coordinati nel quartiere Aler di Rozzano, dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti. L’operazione, mirata a contrastare lo spaccio e a tutelare gli alloggi pubblici assegnati a persone fragili, ha portato a un arresto, a sequestri di sostanze e al ritrovamento di strumenti potenzialmente pericolosi.

Le verifiche proseguiranno per ricostruire la rete di approvvigionamento e accertare eventuali responsabilità.

Arresto e sequestro di stupefacenti

Durante i pattugliamenti gli agenti hanno fermato un 20enne, identificato con le iniziali C.H., trovato in possesso di 24 dosi di cocaina e circa 24 grammi di hashish, già confezionati per la vendita. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio; la droga è stata sequestrata e acquisita come prova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le attività investigative proseguiranno per chiarire da dove provenissero le forniture e se ci siano altri coinvolti.

Altri riscontri sul territorio

Nel corso dello stesso servizio è stato identificato anche un altro uomo, denunciato a piede libero perché sorpreso con una piccola quantità di cocaina già suddivisa in dosi. Questo episodio dimostra come i controlli intercettino sia soggetti inseriti in organizzazioni di spaccio sia situazioni di minore entità, permettendo interventi calibrati a più livelli.

Controlli negli alloggi e sequestro di strumenti

Le verifiche si sono estese a un appartamento Aler del quartiere, dove durante una perquisizione gli agenti hanno rinvenuto un’arma e un passamontagna, entrambi posti sotto sequestro. Il ritrovamento ha neutralizzato un potenziale rischio per gli inquilini e ha avviato accertamenti sulla provenienza degli oggetti.

Tutela degli assegnatari più vulnerabili

A seguito di segnalazioni di alcuni residenti la polizia locale è intervenuta per impedire un tentativo di occupazione abusiva di un alloggio assegnato a un’anziana attualmente ricoverata. L’immobile è stato messo in sicurezza e sono stati avviati approfondimenti per individuare eventuali responsabilità penali e amministrative, a tutela dei diritti della titolare e dello stato dell’abitazione, in attesa delle determinazioni dell’Agenzia competente.

Contrasto alla vendita di merci contraffatte

Grazie alla collaborazione dei cittadini è stato individuato e fermato anche un venditore ambulante che offriva per strada un iPhone contraffatto. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e vendita di merce contraffatta: reati che danneggiano sia i consumatori sia gli esercenti onesti. Gli accertamenti proseguiranno per ricostruire i canali di distribuzione di questi prodotti falsificati.

Il ruolo della comunità

Queste operazioni mostrano quanto sia decisiva la collaborazione tra forze dell’ordine e comunità: le segnalazioni dei residenti hanno permesso interventi rapidi e mirati contro lo spaccio, le occupazioni abusive e il commercio illecito. Un lavoro di prossimità che contribuisce a mantenere la vivibilità del quartiere e a proteggere chi vive in condizioni di maggiore fragilità.

Prossimi passi

La polizia locale ha annunciato un rafforzamento dei controlli nel quartiere Aler, con monitoraggi costanti, indagini mirate e iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini. Le attività combineranno azione repressiva e interventi sociali, in collaborazione con i servizi sociali e le istituzioni comunali, per affrontare le cause profonde dei fenomeni illegali e ricostruire eventuali reti di approvvigionamento. Ulteriori verifiche e controlli mirati sono già programmati nelle aree ritenute più critiche.