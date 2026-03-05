Lite in via Garibaldi a Rho: da chiarimento su soldi a denuncia per tutti i coinvolti

Un confronto davanti a un locale in via Garibaldi finisce in colluttazione: un 49enne ferito, padre e figlio trovati con una pistola giocattolo e tre denunce per procurato allarme, minacce e lesioni

FLASH – Nelle ultime ore: nel tardo pomeriggio di martedì 3 marzo un incontro per discutere di questioni economiche è degenerato in una rissa in via Garibaldi, nel centro di Rho. Sul posto sono intervenute più pattuglie del polizia locale dopo le segnalazioni dei passanti.

I fatti

La colluttazione si è svolta davanti a negozi e abitazioni della via principale. Testimoni oculari hanno allertato le forze dell’ordine. Una persona ha riportato una ferita alla testa.

Sono coinvolti un settantasettenne e suo figlio, di circa cinquanta anni. Le autorità hanno separato i presenti e prestato i primi soccorsi.

Le indagini

Gli agenti hanno raccolto dichiarazioni dei testimoni e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza comunale. Le riprese e le testimonianze sono al vaglio degli investigatori per ricostruire la dinamica.

Al momento gli inquirenti non hanno fornito dettagli su eventuali provvedimenti. La situazione resta in fase di accertamento e gli sviluppi saranno comunicati dalle autorità competenti.

Come è nata la lite e cosa è successo sul posto

Secondo gli elementi raccolti, i tre si erano dati appuntamento davanti a un esercizio commerciale per discutere di un presunto debito. Il confronto, di natura economica, è degenerato in violenza fisica. Uno dei contendenti ha impugnato un pesante bastone e ha colpito un altro uomo alla testa. La ferita ha reso necessaria la visita al pronto soccorso dell’ospedale di Rho.

La sequenza degli interventi

Alcuni giovani presenti hanno assistito alla colluttazione e, vedendo una persona estrarre un’arma, hanno allertato la polizia locale. Le pattuglie, avvisate dalla centrale operativa di corso Europa, sono arrivate sul posto per sedare la rissa e separare i protagonisti. Immagini video e dichiarazioni raccolte in loco hanno consentito agli agenti di identificare rapidamente padre e figlio come corresponsabili dell’episodio.

L’arma che ha seminato paura: giocattolo senza tappo rosso

FLASH – Nelle ultime ore gli accertamenti hanno chiarito dinamiche e responsabilità. Dopo l’identificazione di padre e figlio, gli agenti hanno ricostruito la colluttazione e i comportamenti sul posto. Durante lo scontro il 77enne ha estratto un oggetto sotto la giacca e l’ha puntato contro l’altro uomo. L’arma, percepita come reale, è stata rivolta anche verso alcuni giovani presenti. Si tratta di una pistola giocattolo priva del tappo rosso, condizione che ha aggravato il timore tra i presenti e configurato il reato di procurato allarme.

Sequestro degli oggetti e raccolta delle prove

Gli investigatori hanno posto sotto sequestro la pistola giocattolo e una mazza di legno rinvenuta abbandonata in un’aiuola nelle vicinanze. Le immagini della videosorveglianza hanno documentato minacce e gesti violenti. Il materiale video e le dichiarazioni raccolte in loco costituiscono elementi utili per la ricostruzione delle responsabilità e per l’eventuale procedura penale. La situazione resta oggetto di accertamenti da parte della polizia giudiziaria.

Conseguenze giudiziarie e profili penali

La situazione resta oggetto di accertamenti da parte della polizia giudiziaria. Padre e figlio, entrambi residenti in provincia di Varese, sono stati accompagnati in comando per l’identificazione.

Il 77enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti relativi a reati contro la persona e il patrimonio, è stato identificato come colui che aveva impugnato l’arma giocattolo. Al termine degli accertamenti, i tre uomini coinvolti sono stati denunciati per procurato allarme, violazione della normativa sulle armi, minacce e lesioni. Le indagini proseguono per ricostruire dinamica e responsabilità.

Il quadro legale spiegato

Procurato allarme si configura quando un comportamento genera panico o preoccupazione nella collettività. Nel caso di specie, la presenza di una pistola apparentemente reale, priva del distintivo tappo rosso, ha aumentato la percezione del pericolo tra i presenti. Le accuse contestate includono procurato allarme, minacce e lesioni, quest’ultima riconducibile al colpo inferto con la mazza che ha provocato la ferita al 49enne. Le indagini proseguono per definire ruoli e responsabilità e per acquisire ulteriori elementi probatori.

La reazione dei testimoni e il ruolo della videosorveglianza

I ragazzi presenti hanno allertato le forze dell’ordine immediatamente dopo l’episodio. Sul posto i nostri inviati confermano che la loro segnalazione è stata determinante per l’arrivo tempestivo degli agenti. La videosorveglianza cittadina ha ricostruito i passaggi salienti della lite. Le registrazioni confermano l’uso del bastone e il gesto del 77enne che ha estratto la pistola giocattolo senza tappo rosso. Si attende l’analisi completa delle immagini e i referti medico-legali per ulteriori sviluppi.

Perché la presenza di telecamere conta

La videosorveglianza ha consentito l’identificazione dei responsabili e ha fornito elementi probatori utili per il procedimento amministrativo e penale. Le registrazioni riducono il rischio di versioni contrapposte tra le parti e agevolano le attività investigative.

FLASH – Nelle ultime ore un incontro nato per chiarire un debito si è trasformato in un caso di cronaca con persone ferite, passanti impauriti e tre denunce formali. Sul posto le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini. Si attende l’analisi completa delle registrazioni e i referti medico-legali per eventuali sviluppi processuali. Le indagini proseguono.