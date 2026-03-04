Rissa per soldi a Rho: arma finta e tre denunciati

A Rho una discussione per soldi è degenerata in violenza: un 77enne ha estratto una pistola che si è rivelata un giocattolo, tre uomini denunciati dalla Polizia Locale

Martedì 3 marzo, nel tardo pomeriggio, una lite per presunti debiti in via Garibaldi a Rho è degenerata coinvolgendo passanti e forze dell’ordine. Tre uomini sono stati protagonisti della discussione, durante la quale un uomo ha estratto un’arma e l’ha puntata contro gli altri partecipanti.

La Centrale Operativa ha «inviato tre squadre» della Polizia Locale per gestire l’intervento. Le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso agli agenti di risalire ai protagonisti e di ricostruire le dinamiche dell’evento. L’indagine è in corso per definire responsabilità e eventuali profili penalmente rilevanti.

La dinamica dello scontro

La lite aveva per oggetto una disputa economica tra tre uomini che si erano accordati per un chiarimento davanti a un esercizio commerciale. Dalla discussione si è passati rapidamente alle mani. Uno dei contendenti, di 50 anni, ha colpito con una mazza di legno un uomo di 49 anni, che ha riportato una ferita alla testa. Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Rho per le cure.

La comparsa dell’arma

Nel corso dello scontro il padre del 50enne, un uomo di 77 anni, è intervenuto estraendo una pistola e puntandola contro il 49enne. La scena ha generato panico tra i presenti; un gruppo di ragazzi si è allontanato e ha allertato la polizia. Le riprese registrate hanno documentato il gesto e la direzione in cui l’arma è stata puntata.

L’indagine prosegue per chiarire responsabilità e profili penalmente rilevanti. La polizia sta acquisendo testimonianze e immagini video che saranno valutate dagli inquirenti per eventuali provvedimenti.

Accertamenti e ritrovamenti

Sul posto gli agenti hanno recuperato una mazza di legno, abbandonata in un’aiuola dai coinvolti. Dagli accertamenti è emerso che l’arma mostrata dal 77enne era un giocattolo privo del classico tappo rosso che ne segnalerebbe l’innocuità. Il gesto ha provocato allarme tra i testimoni e, secondo la Polizia Locale, configura una violazione delle norme sul possesso di armi.

Identificazione dei responsabili

Le indagini hanno portato al riconoscimento dei tre uomini coinvolti: il 49enne ferito e la coppia composta dal 77enne e dal figlio di 50 anni, tutti residenti nell’area. Gli agenti li hanno condotti al Comando “Savarino” per le formalità di rito. Il 77enne, autore dell’esposizione dell’arma giocattolo, risulta avere precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, elemento che ha inciso nelle valutazioni della Polizia Locale.

Conseguenze legali e rilevanza pubblica

Al termine degli accertamenti, la Polizia Locale ha denunciato i tre soggetti per procurato allarme, violazione della legge sulle armi, minacce e lesioni. Le denunce si basano sulle testimonianze raccolte, sulle immagini di videosorveglianza e sulle osservazioni degli operatori intervenuti.

Le imputazioni tengono conto anche dei precedenti penali riferiti al 77enne e della natura dell’oggetto mostrato, qualificato come non letale dagli accertamenti immediati. Gli agenti hanno ricostruito sequenze e ruoli per delimitare responsabilità individuali.

Il ruolo della videosorveglianza

Le riprese registrate dalla Centrale Operativa hanno avuto un ruolo centrale nell’indagine. La ricostruzione dei movimenti ha consentito di documentare la minaccia e di confrontare le versioni dei testimoni.

Il caso evidenzia l’importanza delle telecamere di sorveglianza nella gestione degli eventi critici in ambiente urbano. Le immagini hanno permesso riscontri oggettivi che hanno supportato gli atti di Polizia Locale.

Gli atti sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza. Sono in corso ulteriori verifiche tecniche sulle registrazioni e sull’esatta dinamica dei fatti.

Implicazioni per la sicurezza locale

L’episodio evidenzia come una discussione privata possa avere ripercussioni pubbliche immediate quando degenera in violenza e quando compaiono armi davanti a passanti e minori. Le autorità hanno sottolineato rilevante l’intervento tempestivo degli agenti e la collaborazione dei cittadini che hanno allertato la pattuglia di prossimità, contribuendo a evitare ulteriori escalation.

L’evento si è concluso senza vittime gravi grazie all’intervento sul posto e alla documentazione video che ha agevolato l’identificazione dei responsabili. Le denunce presentate avviano la fase giudiziaria; sono in corso ulteriori verifiche tecniche sulle registrazioni e sull’esatta dinamica dei fatti, con accertamenti investigativi destinati a chiarire eventuali responsabilità penali e aggravanti.