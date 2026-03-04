Operazione contro le bande dei furti in provincia di Vicenza: tre arresti tra Corsico, Buccinasco e Trezzano

Un’indagine coordinata dalla Procura di Vicenza e svolta insieme alla Polizia Locale di Trezzano e alla Compagnia Carabinieri di Bassano ha portato all’arresto di tre persone e al sequestro di denaro, gioielli e armi

Una indagine avviata oltre un anno fa ha identificato un gruppo ritenuto responsabile di una serie di furti e tentati furti ai danni di aziende del Vicentino. L’azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza e ha riguardato reati contro il patrimonio commessi in ambito industriale e commerciale.

Le operazioni si sono sviluppate grazie alla cooperazione tra la Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio e la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa. La sinergia tra reparti locali e forze dell’ordine venete è risultata determinante per individuare i presunti autori e raccogliere elementi probatori utili per le indagini in corso.

Come si è svolta l’indagine

Il coordinamento con le forze dell’ordine venete ha guidato le attività investigative. La ricerca degli autori è durata oltre dodici mesi e ha incluso osservazione sul campo, controlli mirati e verifiche su movimenti sospetti.

Il contributo del comando della Polizia Locale di Trezzano è stato rilevante. Gli agenti hanno svolto servizi di sorveglianza, controlli su veicoli e accertamenti sulle presunte basi logistiche usate dalla banda. Questa fase preventiva ha consentito di raccogliere elementi utili per le fasi esecutive successive.

Cooperazione tra forze dell’ordine

La sinergia tra il corpo locale e i carabinieri ha combinato competenze investigative differenti. La Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa ha coordinato gli aspetti militari e investigativi di maggiore ampiezza. La Polizia Locale ha fornito supporto con attività mirate sul territorio e presenza diretta nelle fasi operative. Gli organi coinvolti hanno definito l'intervento un esempio di lavoro integrato tra istituzioni.

I furti contestati e il periodo degli episodi

I reati oggetto dell’indagine risalgono principalmente ai mesi di giugno e luglio 2026, periodo in cui diverse aziende del distretto vicentino sono state colpite. I sodalizi hanno sottratto denaro contante, titoli e gioielli per importi complessivi valutati in decine di migliaia di euro. Le attività predatorie hanno causato danni economici e preoccupazione nelle comunità imprenditoriali locali.

Modalità dei colpi

Dalle risultanze investigative emerge che gli autori agivano con tecniche mirate e pianificate. Hanno scelto gli orari di minore attività, utilizzato veicoli per il trasporto del bottino e adottato strategie per eludere i controlli. Le indagini hanno inoltre ricostruito spostamenti e appoggi logistici, consentendo di delineare il ruolo di ciascun indagato nelle azioni contestate.

Esecuzione degli arresti e sequestri

L’operazione, entrata nella fase esecutiva il 26 febbraio, ha portato a tre arresti eseguiti in diverse località della Lombardia: Corsico, Buccinasco e Trezzano sul Naviglio. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati oltre 50.000 euro in contanti e beni riconducibili ai reati contestati, tra cui gioielli, targhe di veicoli clonate e una pistola calibro 9×21 risultata oggetto di furto.

Proseguono gli accertamenti coordinati dalla Procura per chiarire l’estensione della rete e individuare eventuali complici. Ulteriori sviluppi saranno comunicati al termine delle attività investigative.

Implicazioni e profilo investigativo

Ulteriori sviluppi saranno comunicati al termine delle attività investigative. Il sequestro di ingenti somme e materiale d’arma evidenzia la pericolosità della rete criminale e l’urgenza di interventi coordinati sul territorio.

Le autorità descrivono gli arresti come risultato di un lavoro continuativo basato su capacità tecniche, ricognizioni e collaborazione istituzionale. Dal punto di vista operativo, l’indagine ha integrato attività di intelligence, analisi forense e controlli sul territorio per ricostruire la catena logistica e i ruoli degli indagati. L’esito rafforza la necessità di mantenere canali di cooperazione tra forze e servizi per prevenire il ripetersi di analoghi episodi.

Conseguenze per le istituzioni locali e prossimi passi

Dal punto di vista istituzionale l’operazione è interpretata come un rafforzamento della funzione investigativa del comando locale. L’amministrazione ha attribuito il risultato a un mix di formazione specialistica, strumenti tecnologici aggiornati e a una strutturata cooperazione con le altre forze di polizia.

Questi elementi aprono la strada a ulteriori iniziative di prevenzione sul territorio. Le autorità comunali hanno indicato che nuovi protocolli e azioni sul campo saranno valutati.

Prevenzione e fiducia dei cittadini

A seguito delle operazioni, le autorità sottolineano la necessità di mantenere la sorveglianza sul territorio per ridurre i reati predatori. La presenza coordinata delle forze dell’ordine contribuisce a ripristinare la fiducia nei controlli e nelle attività commerciali. Le imprese sono invitate a potenziare le misure di sicurezza e a collaborare con gli enti competenti per la segnalazione di comportamenti sospetti.

Riflessione finale

Il caso conferma che indagini complesse richiedono tempi prolungati, attività di intelligence e condivisione informativa tra più enti. Gli arresti e i sequestri forniscono elementi concreti per contrastare fenomeni che minacciano il tessuto economico locale. Dal punto di vista operativo, la combinazione di competenza investigativa e presenza territoriale ha prodotto esiti tangibili. Le autorità comunali valuteranno nuovi protocolli e azioni sul campo; ulteriori aggiornamenti saranno comunicati al termine delle attività investigative.