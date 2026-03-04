Inseguimento al centro commerciale di Assago: donna fermata dalla Polizia locale

La Polizia locale di Assago è intervenuta su segnalazione della vigilanza interna e ha bloccato una donna che aveva tentato di uscire senza pagare alcuni prodotti; la refurtiva è stata restituita e la donna denunciata a piede libero

Nel pomeriggio del 3 marzo 2026, all’interno di un centro commerciale di Assago, una donna di 32 anni è finita al centro di un episodio di furto. Secondo quanto riferito dalla vigilanza del supermercato, aveva prelevato alcuni articoli dagli scaffali e tentato di uscire senza pagare, scatenando un breve inseguimento tra i corridoi affollati.

Il personale di sicurezza ha notato movimenti sospetti e ha allertato una pattuglia impegnata nei controlli di routine. La donna avrebbe cercato di sfuggire all’identificazione mescolandosi tra i clienti, ma gli addetti e gli agenti sono riusciti a contenerla prima che la situazione degenerasse. L’intervento è avvenuto senza panico né disordini rilevanti tra gli avventori.

Una volta fermata, la donna è stata condotta al Comando di Via Roma per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento. È stata denunciata a piede libero e gli atti sono stati inviati all’Autorità giudiziaria competente. La merce sottratta è stata recuperata per intero e restituita ai responsabili del supermercato nella stessa giornata.

Questo episodio rientra nelle normali attività di presidio svolte dalla Polizia locale di Assago, che oltre al controllo del territorio si occupa anche di vigilanza amministrativa e tutela ambientale. La collaborazione rapida tra la vigilanza interna e la pattuglia ha permesso una risoluzione veloce dell’accaduto e ha contribuito a mantenere la calma tra i presenti.

Dal punto di vista operativo, la pronta segnalazione del personale commerciale e l’efficacia delle comunicazioni hanno ridotto i tempi di intervento. Rimangono comunque aperti ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica completa dell’episodio e attribuire eventuali responsabilità, mentre il fascicolo istruttorio prosegue il suo iter.

I centri commerciali sono ambienti complessi dal punto di vista della sicurezza: l’alta frequentazione e la presenza simultanea di molte attività impongono protocolli chiari e aggiornati. In questo caso la sinergia tra vigilanza e forze dell’ordine ha impedito un’escalation e ha garantito una gestione controllata dell’accaduto.

Per prevenire casi simili, i gestori possono potenziare la formazione del personale di sicurezza, aggiornare le procedure operative e rafforzare i sistemi di sorveglianza video. Una rete di comunicazione stabile con le autorità locali e lo scambio di informazioni tra esercenti favoriscono risposte più rapide e riducono il rischio di reati predatori.

Le autorità hanno confermato che gli accertamenti proseguiranno fino al completo chiarimento della vicenda. Nel frattempo, il recupero della merce e la regolare gestione delle procedure hanno chiuso la fase immediata dell’intervento.